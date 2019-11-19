Сенат США одобрил законопроект о поддержке демократии в Гонконге

Сенат Конгресса США во вторник, 19 ноября, единогласно одобрил законопроект о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге. Законопроект обязует Белый дом не только ежегодно отчитываться перед законодателями о нарушении прав человека в Гонконге, но и вводить санкции против лиц, несущих ответственность за такие нарушения. Кроме того, сенаторы предлагают запретить экспортировать в Гонконг технику и средства, использующиеся местной полицией для подавления беспорядков - водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и наручники.

Палата представителей Конгресса одобрила свою версию этого законопроекта еще в октябре. Теперь обеим палатам предстоит направить согласованную версию на подписаь президенту США Дональду Трампу.

Китайские власти выразили протест против одобрения этого законопроекта как Сенатом, так и, ранее, Палатой представителей. В КНР заявляют, что этот шаг неблагоприятным образом скажется на китайско-американских отношениях.

В Германии требуют остановить военное сотрудничество с Китаем

События в Гонконге влияют и на китайско-германский отношения. В частности, международная правозащитная организация Amnesty International (AI) и немецкие "зеленые" призывают германское правительство остановить военное сотрудничество с Китаем.

"Обсуждаемая помощь в образовательных программах для китайской армии является, учитывая ситуацию с правами человека в Китае и роль армии в этой стране, необъяснимой и сомнительной", - заявил эксперт AI Матиас Джон (Mathias John). Представитель фракции партии "Союз 90/зеленые" по правам человека Тобиас Линднер (Tobias Lindner) назвал ситуацию с правами человека в Китае "катастрофической", а происходящее в провинции Синьцзян "вероятным преступлением против человечности, если не геноцидом".

Скандал разгорелся после публикации списка из 62 стран, с которыми Германия поддерживает военное сотрудничество. Согласно ему, в 2020 году 11 военнослужащих из Китая должны пройти обучение в немецких военных центрах. Министерство обороны ФРГ подтверждает факт сотрудничества, но называет его "незначительным".

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