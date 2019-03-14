Сенат США намерен прекратить поддержку международной коалиции в Йемене

Сенат США в среду, 13 марта, принял резолюцию о прекращении поддержки вооруженными силами США международной коалиции в Йемене, под руководством Саудовской Аравии ведущей боевые действия против вооруженных формирований повстанцев-шиитов.

Согласно тексту резолюции на сайте Конгресса, президенту США предписывается не позднее чем в 30-дневный срок дать приказ о выводе американских подразделений, принимающих участие в боевых действиях в Йемене. Отдельно оговаривается, что термин "боевые действия" включает в себя "дозаправку в полете неамериканских воздушных судов".

В резолюции также отмечается, что военные подразделения США не могут принимать участие в боевых действиях в Йемене, если Конгрессом не будет принято решение об объявлении войны или дано специальное разрешение на использование вооруженных сил.

Конфликт Конгресса и Белого дома

"Историческим днем" назвал дату принятия резолюции один из ее инициаторов сенатор-демократ Берни Сандерс. "Сегодня Сенат возвратил себе конституционную ответственность за объявление войны - власти, которая принадлежит только Конгрессу, а не президенту", - написал Сандерс в своем микроблоге в Twitter.

Резолюция Сената должна пройти процедуру одобрения в Палате представителей, что, как ожидается, произойдет, однако президент Трамп уже пригрозил, что в этом случае наложит на нее вето. В заявлении Белого дома по этому поводу указывается, что резолюция ошибочна, так как вредит борьбе с экстремизмом и ставит под вопрос полномочия президента как главнокомандующего.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абде Раббо Мансуре Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Бывший президент США Барак Обама дал согласие на "логистическую и разведывательную поддержку" странам арабской коалиции.

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