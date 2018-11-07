 Сенат Италии одобрил ″антимиграционный декрет″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Сенат Италии одобрил "антимиграционный декрет"

Документ предусматривает резкое ужесточение правил предоставления убежища по гуманитарным причинам. Правозащитные организации бьют тревогу.

Прибытие мигрантов-нелегалов в Италию

Прибытие мигрантов-нелегалов в Италию

Сенат Италии значительным большинством одобрил спорный декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства. В поддержку этого документа в среду, 7 ноября, проголосовали 163 сенатора, 59 были против и еще 19, в том числе пятеро представителей популистского "Движения "5 звезд", воздержались.

В целях скорейшего прохождения декрета через Сенат правительство увязало принятие этого документа с вотумом о доверии. Сальвини в своем микроблоге в Twitter назвал успешный исход голосования в верхней палате парламента историческим днем.

Теперь "антимиграционный декрет", принятый правительством еще в сентябре, должен быть утвержден в нижней палате парламента. У депутатов есть на это время до конца ноября. Поскольку у правящей коалиции в составе "Лиги" и "Движения "5 звезд" стабильное большинство в Палате депутатов, наблюдатели полагают, что декрет без труда пройдет и через нижнюю палату парламента.

Контекст

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

24-25 мая правительство ФРГ намерено принять первый в истории страны закон об интеграции мигрантов. DW подсчитала, во сколько содержание беженцев обходится налогоплательщикам. (24.05.2016)

Суть декрета

Декрет резко ужесточает правила предоставления убежища в Италии по гуманитарным причинам. Мигрантов впредь планируется размещать преимущественно на территории крупных лагерей для приема беженцев.

Мигрантов предлагается лишать права на убежище в Италии в случае совершения преступления или даже в случае кратковременного возвращения на родину. Правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности. Мигранты, признанные опасными, будут выдворяться из страны в ускоренном порядке.

Силовые структуры смогут шире применять электрошоковые пистолеты, процедура выдворения беженцев из незаконно занятых зданий будет упрощена. ООН выразила обеспокоенность ужесточением миграционного законодательства в Италии. Всемирная организация обеспокоена, в частности, тем, что декрет не обеспечивает надлежащих гарантий мигрантам, нуждающимся в особой помощи, таким как жертвы изнасилований и пыток.

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 01:19
Now live
01:19 мин

Италия не справляется с потоком беженцев

 

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Италия не справляется с потоком беженцев  

Италия: несовершеннолетние беженцы в ожидании приемных родителей  

Dolce Vita в Италии: в чем секрет успеха - "Европа в фокусе"  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Власти целились в мессенджеры, а попали во "В контакте"  

Новые немецкие книги о России: призыв к миру и секрет Нострадамуса о Путине  

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе: Я не агент КГБ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно