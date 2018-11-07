Сенат Италии одобрил "антимиграционный декрет"

Сенат Италии значительным большинством одобрил спорный декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства. В поддержку этого документа в среду, 7 ноября, проголосовали 163 сенатора, 59 были против и еще 19, в том числе пятеро представителей популистского "Движения "5 звезд", воздержались.

В целях скорейшего прохождения декрета через Сенат правительство увязало принятие этого документа с вотумом о доверии. Сальвини в своем микроблоге в Twitter назвал успешный исход голосования в верхней палате парламента историческим днем.

Теперь "антимиграционный декрет", принятый правительством еще в сентябре, должен быть утвержден в нижней палате парламента. У депутатов есть на это время до конца ноября. Поскольку у правящей коалиции в составе "Лиги" и "Движения "5 звезд" стабильное большинство в Палате депутатов, наблюдатели полагают, что декрет без труда пройдет и через нижнюю палату парламента.

Суть декрета

Декрет резко ужесточает правила предоставления убежища в Италии по гуманитарным причинам. Мигрантов впредь планируется размещать преимущественно на территории крупных лагерей для приема беженцев.

Мигрантов предлагается лишать права на убежище в Италии в случае совершения преступления или даже в случае кратковременного возвращения на родину. Правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности. Мигранты, признанные опасными, будут выдворяться из страны в ускоренном порядке.

Силовые структуры смогут шире применять электрошоковые пистолеты, процедура выдворения беженцев из незаконно занятых зданий будет упрощена. ООН выразила обеспокоенность ужесточением миграционного законодательства в Италии. Всемирная организация обеспокоена, в частности, тем, что декрет не обеспечивает надлежащих гарантий мигрантам, нуждающимся в особой помощи, таким как жертвы изнасилований и пыток.

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