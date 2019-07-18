 Сенатор США обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2019

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Россия

Сенатор США обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp

Российское мобильное приложение FaceApp, которым активно пользуются и американцы, может представлять угрозу национальной безопасности США, считает Чак Шумер.

Приложение FaceApp

Приложение FaceApp

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) проанализировать популярное приложение для смартфонов FaceApp, разработанное российской компанией Wireless Lab и оценить связанные с ним риски.

Мобильное приложение может представлять угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американцев, говорится в письме, направленном двум ведомствам и опубликованном в микроблоге Twitter в ночь на четверг, 18 июля.

Полный и безоговорочный доступ к фотографиям

Для использования FaceApp следует предоставить компании из Санкт-Петербурга полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным, отметил американский демократ. Это, по его словам, означает, что компания сможет в дальнейшем использовать загруженные в FaceApp фотографии без согласия пользователей. Также неясно, что происходит с личными данными после удаления пользователем приложения, указывает далее Чак Шумер.

Контекст

Запуск российского приложения для смартфонов, позволяющего идентифицировать в Сети незнакомых людей, показывает, каким может стать ближайшее будущее, где нет места приватности. (06.05.2016)

Новое приложение в Германии отображает результаты анализов, напоминает о приеме лекарств и предупреждает о побочных действиях. На него перейдут все государственные больничные кассы. (09.10.2018)

То, что разработчиком приложения является компания из России, вызывает дополнительные вопросы о предоставлении личных данных пользователей другим компаниям и правительствам, отметил сенатор.

Приложение, популярное во всем мире, в том числе среди знаменитостей, позволяет редактировать фотографии с помощью нейронной технологии, меняя внешность. В частности, FaceApp может изменить возраст или пол людей на снимках, добавлять различные детали и преобразовывать прическу. В последние дни в соцсетях наблюдается волна популярности "состаренных" с помощью FaceApp фотографий.

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