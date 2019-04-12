Сенатор Клишас: Навального по закону о фейкньюс не накажут

Сенатор-единоросс Андрей Клишас - автор резонансных и спорных законопроектов о наказаниях за проявление неуважения к власти и распространение фейковых новостей, а также об автономной работе российского сегмента интернета. DW узнала у члена Совета Федерации, чем он руководствовался при написании таких законов, надо ли по ним наказывать российский Первый канал и оппозиционера Алексея Навального, и насколько активно он сам пользуется интернетом.

DW: Ваша последняя инициатива - законопроект об автономном Рунете - на днях одобрена Госдумой во втором чтении. Вы объясняли, что это ответ на новую стратегию безопасности США в киберпространстве. И что принятием вашего законопроекта можно обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета в случае, если кто-то извне захочет отключить интернет в РФ. В документах по американской стратегии я не нашел упоминаний о том, что США планируют или каким-то образом могут отключить России интернет.

Андрей Клишас

Андрей Клишас: Ну вы изучайте внимательнее, потому что технические возможности у Соединенных Штатов есть. Еще два года назад даже домен .RU, все управление доменом .RU происходило из Соединенных Штатов, управлялось непосредственно компанией, которая была подотчетна министерству торговли Соединенных Штатов (Некоммерческая организация ICANN, координирующая вопросы, связанные с доменными именами в мире, была создана Минторгом США и до 2016 года формально действовала под его надзором. 30 сентября 2016 года соответствующий договор истек, теперь ICANN полностью независима от Вашингтона. Администраторами российских доменов всегда были компании из РФ. - Ред. ). То есть, у наших технических специалистов нет сомнений в том, что Соединенные Штаты технически в состоянии отключить интернет там, где они посчитают нужным.

- Но ведь в истории нет ни одного случая, когда какую-либо страну могли бы отключить…

- Это вы не знаете просто такие случаи, а мы такие случаи знаем, такие случаи есть, и атаки на инфраструктурные объекты других государств есть.

- А можете назвать страну?

- Нет, не могу, потому что это для служебного пользования документы.

- Секретная информация?

- Для служебного пользования. Секретная - это другой уровень.

- Еще два ваших законопроекта, касающихся интернета, уже стали законами. Это законы об оскорблении символов власти и о фейковых новостях. Давайте начнем с первого: вы опирались на международный опыт в этом вопросе?

- Мы посмотрели опыт европейских стран, там намного более жесткое законодательство. В Германии, например, уголовная ответственность за оскорбление президента - несколько лет лишения свободы. Штрафы в европейских странах - это десятки или сотни тысяч евро, иногда и более существенные суммы. Интернет - это такое же общественное пространство, как и любое другое. Поэтому давайте соблюдать там самые простые правила.

Никто критику, тем более критику органов государственной власти в интернете не пытается остановить, ввести какую-то цензуру. Я думаю, что мы будем очень внимательно смотреть на практику применения этих законов, потому что, конечно же, мы не можем исключить определенных эксцессов в правоприменительной практике, это возможно теоретически. Я абсолютно уверен в том, что этот закон пойдет на пользу нашей политической дискуссии.

- В ФРГ действительно есть закон, по которому могут наказать за оскорбление президента на срок от трех месяцев до пяти лет. Но есть один важный момент: ни я, ни мои немецкие коллеги не смогли вспомнить, чтобы по этому закону за последние лет 20, например, кого-то отправили за решетку.

- У вас (в Германии. - Ред.) просто очень хорошо сформулирован этот закон. Основная задача любого закона состоит в превенции. Не в том, чтобы кого-то наказать или подвергнуть репрессии, а сообщить, что государство регулирует эту сферу общественных отношений таким образом. Поэтому, если такого рода статьи не применяются, значит, что общество внутренне согласно с этими ограничениями. Но в то же время дискуссии вокруг этого закона в Германии возникают постоянно, некоторые политики считают, что это такой рудимент, и этот закон нужно отменить. То, что мы сделали сегодня, полностью отвечает традициям европейского права, как сегодня сформулировано в законодательстве очень многих европейских демократий.

- Что касается закона о фейковых новостях, из него в итоге убрали традиционные СМИ, то есть СМИ, которые имеют свидетельства о регистрации.

- Там есть ответственность по закону о средствах массовой информации.

- Бывает, что они тоже говорят неправду...

- Совершенно верно. (На этот случай есть. - Ред.) ответственность по закону о средствах массовой информации.

- Если говорить о правоприменительной практике, то, например, один из известных сюжетов Первого канала, который потом разоблачили, о распятом мальчике, остался безнаказанным.

- Тогда этого закона не было. И если бы закон был в том виде, в котором он сейчас принят…

- Первый канал бы наказали?

- Конечно. А в этом законе что, есть какие-то изъятия? Там что, написано, что каким-то СМИ можно фейки распространять, а каким-то нет? Вы это в законе видели? Почему тогда вы полагаете, что не наказали бы Первый канал, ВГТРК или кого бы то ни было?

- Потому что иногда право бывает избирательным.

- Право бывает избирательным, и если это так, то это уже порок права, это уже беззаконие. Право не бывает избирательным, избирательным бывает беззаконие. Поэтому я абсолютно уверен в том, что все средства массовой информации, все ресурсы информационные, в том числе в интернете, будут теперь работать с оглядкой на положения этого закона.

- Хронологически сначала было опубликовано расследование Алексея Навального о вашем, как он утверждает, незадекларированном имуществе, а потом появились законодательные инициативы, которые регулируют интернет и в соответствии с которыми, при желании, Навального можно было бы оштрафовать…

- Я, во-первых, никакой связи с Навальным не вижу. Мое незадекларированное имущество - что вы имеете в виду? А что там было не задекларировано?

- Я имею в виду совпадение - что сначала было расследование, а потом появились законодательные инициативы, которые регулируют интернет.

- Во-первых, никакой связи с Алексеем Навальным этих законопроектов нет. Все мое имущество задекларировано. Он же просто хотел рассказать, как много этого имущества, в этом видел почему-то пороки моего закона. Как стоимость и количество моих часов или домов, которые задекларированы здесь или где бы то ни было, влияют на качество этого закона, понять невозможно. Как это влияет на его расследование? Как-то его ограничивает?

- То есть, вы считаете, что по новым законам Навального не будут штрафовать?

- За такого рода расследования?

- Да.

- Нет, конечно. Где здесь фейкньюс, который влияет на инфраструктурные объекты? Там же (в законе. - Ред.) написано, что это те недостоверные сообщения, которые распространяются под видом достоверных и могут оказать существенное влияние на работу инфраструктуры и так далее. Ну, как информация о том, что у меня больше 30 дорогих часов, может оказать негативное влияние на инфраструктуру?

Люди просто безграмотные, они не могут сформулировать содержательно никаких замечаний и подменяют понятия. Начинают рассказывать не о законопроекте, а об авторах этого законопроекта. Им кажется, что они нашли метр или полтора незадекларированной недвижимости где-то там, в Швейцарии. Эти расследования, кстати, появлялись про меня и раньше. Если Навальный продолжит эти расследования, ну пожалуйста, пусть продолжает.

- Не может ли так случиться, что, скажем, известное высказывание Навального, которое он повторяет постоянно, что партия власти - это "партия жуликов и воров", судья может посчитать оскорблением, и оппозиционера по новому закону оштрафуют?

- Задайте этот вопрос судье, я же не судья. Если будет установлен состав (преступления. - Ред.), а это достаточно сложный вопрос, включает объективную и субъективную сторону… Если один судья посчитает так, то это может быть обжаловано. Не существует ни в одной стране мира никаких других способов разрешения такого рода правовых споров, кроме как пойти в суд, а если необходимо, то и обжаловать решение в высших судебных инстанциях. Если такое произойдет, пожалуйста, идите в суд и обжалуйте!

- Напоследок можете сказать, насколько вы сами активный пользователь интернета?

- Ну, активный достаточно. Я, как и большинство наших людей, основные новости получаю из интернета, это российские ресурсы и какие-то зарубежные.

- Telegram пользуетесь?

- Telegram я очень активно пользуюсь, стоит у меня Telegram в телефоне. По-разному работает, кстати, не всегда хорошо, там бывают такие ощутимые сбои. Так что да, я считаю, что я достаточно активный пользователь интернета. Надеюсь, что это интернет-пространство станет немного лучше регулироваться после того, как эти вот законы заработают.

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