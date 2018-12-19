 Сенаторы США критикуют решение о выводе войск из Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.12.2018

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Мир

Сенаторы США критикуют решение о выводе войск из Сирии

Вывод солдат США из Сирии угрожает безопасности Соединенных Штатов, а также "придает смелости" "Исламскому государству", Башару Асаду, Ирану и России, говорится в письме членов Сената Белому дому.

Капитолий в Вашингтоне

Объявление Белого дома о начале вывода американских военнослужащих из Сирии вызвало критику со стороны ряда членов Сената США. Подобный шаг в настоящий момент "преждевременен" и является "дорогостоящей ошибкой", которая не только "угрожает безопасности Соединенных Штатов", но также "придает смелости" террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), президенту Сирии Башару Асаду, Ирану и России. Об этом говорится в письме, направленном в администрацию президента США Дональда Трампа в среду, 19 декабря. Авторами документа выступают сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Том Коттон, Марко Рубио, Джони Эрнст, а также представитель Демократической партии Джинн Шейхин и беспартийный сенатор Ангус Кинг.

Присутствие в Сирии около 2 тысяч американских солдат выступает в качестве "жизненно необходимого щита" против ячеек джихадистской группировки, отмечают члены Сената. Кроме того, США оказывают поддержку курдским военизированным формированиям, потеря которой грозит возрождением ИГ, добавляют авторы письма.

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Россия и Иран могут усилить свое влияние

Тегеран и Москва используют конфликт в Сирии "в качестве сцены для усиления своего влияния в регионе", подчеркивают сенаторы. По их словам, "любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия со стороны наших партнеров и союзников".

Администрация Трампа "не должна повторить ошибки" своих предшественниц, говорится в документе. Члены Сената призывают главу государства пересмотреть решение о выводе войск, чтобы обеспечить сохранность стратегических интересов нашей нации.

"Мы победили в борьбе с ИГ. Теперь нашим войскам пора вернуться домой", - заявил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день в видеообращении.

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    Автор: Илья Коваль


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