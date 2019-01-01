 Семья подозреваемого в шпионаже американца сообщила о причине его визита в Москву | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.01.2019

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Мир

Семья подозреваемого в шпионаже американца сообщила о причине его визита в Москву

Пол Уилан, обвиняемый властями России в шпионаже, приехал в Москву на свадьбу, говорится в заявлении его близких. Ранее он служил в морской пехоте США.

Посольство США в Москве

Посольство США в Москве

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по делу о шпионаже, приехал в Москву на свадьбу. Об этом говорится в обнародованном во вторник, 1 января, в микроблоге Twitter заявлении членов семьи Уилана.

"Мы прочитали сообщения об задержании в Москве нашего сына и брата Пола Уилана. Пол - военнослужащий морской пехоты в отставке, он приехал в Москву для участия в свадьбе", - утверждается в заявлении.

Члены семьи Уилана заметили, что 28 декабря он не выходил на связь, "что было очень не характерно для него, даже во время поездок". После того как сведения о задержании появились в СМИ, близкие связались с представителями Конгресса США, американского посольства в РФ и Госдепартамента США.

"Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. В его невиновности нет сомнений, и мы надеемся, что его права будут соблюдены", - отмечается в сообщении.

Вашингтон требует обеспечить консульский доступ

В понедельник, 31 декабря, ситуацию с Уиланом прокомментировали в американском внешнеполитическом ведомстве. Там заявили, что получили от Москвы уведомление о задержании.

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"Мы запросили (консульский. - Ред.) доступ (к нему. - Ред.) и ожидаем, что российские власти предоставят его", - подчеркнул представитель Госдепа.

Полу Уилану грозит в РФ от 10 до 20 лет лишения свободы. 

В 2016 году в России за шпионаж привлекли к уголовной ответственности трех человек, говорится в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ.

Годом позже по статье о шпионаже были вынесены два обвинительных приговора.

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