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Селфи

03.07.2021 Migrants sit outside a tent as they eat dinner at the newly built refugee camp in the town of Pabrade, some 40 km (24,8 miles) northeast from Vilnius, Lithuania, Saturday, July 3, 2021. European Union member Lithuania has declared a state of emergency due to an influx of migrants from neighboring Belarus in the last few days. Lithuania's interior minister said late Friday that the decision, proposed by the State Border Guard Service, was necessary not because of increased threats to the country of 2.8 million but to put a more robust system in place to handle migrants. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Власти Германии регистрируют рост нелегальной иммиграции из Беларуси 31.08.2021

С начала 2021 года федеральная полиция Германии зафиксировала 250 случаев нелегального въезда с территории Беларуси, почти во всех речь шла об иракцах. Люди, доставившие их в ФРГ, требовали от них снять видео или селфи.
14.08.2021 Darsteller in Kostümen aus der Filmreihe Star Wars stehen vor dem Duisburger Impf-Zentrum. Kinder können sich nach der Impfung mit den filmisch Kostümierten Freiwilligen ablichten lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии около центра вакцинации дежурят черные штурмовики (фото) 16.08.2021

Где-то в Германии после вакцинации от коронавируса угощают жареными колбасками. В Дуйсбурге пошли другим путем.

Thanks to the sarcophagus covering the reactor, very little radiation leaks into the air anymore Foto: DW/Kai Dambach

Селфи из закрытой зоны, или Instagram - не мерка для Чернобыля 24.06.2019

После сериала HBO популярность Чернобыля среди инстаграмеров выросла. Корреспондент DW Кай Дамбах, побывавший в зоне отчуждения, рассуждает о трагедии, туризме и ажиотаже в соцсетях.
Veranstaltungen beim Parteitag der Partei Diener des Volkes des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selensky's. Fotografin: Korrespondentin in Kiew, Liliya Rzheutskaya. Selensky beim Parteitag

Съезд "Слуги народа": юмор, селфи, первая сотня и шаурма 09.06.2019

Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве представила первую сотню кандидатов на грядущих выборах в Раду. Среди них эксперты, спортсмены, блогеры и артисты из "Квартала 95". Как проходил съезд в репортаже DW.

Новое шоу Зеленского: чем президент Украины шокировал политическую элиту страны. DW Новости (20.05.2019) 20.05.2019

В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.
Ukrainian President Petro Poroshenko speaks to a crowd ahead of the presidential elections on April 21, at the Olympic stadium in Kiev, Ukraine, Sunday, April 14, 2019. With one week remaining until Ukraine's presidential election runoff, President Petro Poroshenko has come to the country's largest sports stadium for a proposed debate where his opponent didn't show up. (Mikhail Palinchak, Ukrainian Presidential Press Service via AP) |

Дебаты без дебатов: Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" 14.04.2019

Первые "дебаты" кандидатов в президенты Украины прошли без самих дебатов, но с песнями и селфи. Зеленский не пришел на НСК "Олимпийский", поэтому Порошенко использовал возможность для предвыборной агитации.
NASA-Roboter InSight hat auf dem Mars gelandet und erste Aufnahmen von dem roten Planeten geschickt Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Insight, NASA-Roboter, Mars Jahr/Ort: Moskau, 27.11.2018

Первые снимки InSight с Марса: что осталось за кадром 27.11.2018

Космический аппарат NASA InSight передал на Землю первые фотографии после успешной посадки на Марс. Карикатурист Сергей Елкин о том, что не вошло в "селфи" марсохода.
RYAZAN, RUSSIA - JANUARY 18, 2017: A girl takes a selfie by a painting at the Ryazan art museum she takes part in Museum Selfie Day, an initiative encouraging people to visit museums and enjoy art collections while picturing themselves in front of the exhibits. Alexander Ryumin/TASS |

Советы ученых: как сделать удачное селфи 18.01.2018

18 января россияне могут поучаствовать в международной акции #музейноеселфи. Как показать себя на селфи наиболее выигрышно? Психологи из немецкого Бамберга провели эксперимент.

Самый жаркий день предвыборной борьбы в Германии (23.09.2017) 23.09.2017

В последний день перед голосованием немецкие партии из последних сил борются за голоса неопределившихся избирателей. Меркель проходит курс первой помощи вместе с толпой в 500 человек, Шульц публично благодарит жену, а Линднер делает селфи со сцены.
Man wearing funny hat and sunglasses | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Худи, селфи и эмодзи - новые слова в немецком языке 08.08.2017

9 августа выходит новое издание самого популярного немецкого толкового словаря Duden. Какими же словами пополнился немецкий язык за последние четыре года?
Syrian refugee Anas Modamani (R) and his lawyer Chan-jo Jun (L) talk to the media on their way to the district court in Wuerzburg, southern Germany, on February 6, 2017. The Syrian refugee accuses the social network Facebook of helping to spread defamatory fake news over a 2015 selfie that he took with Chancellor Angela Merkel. The photo was manipulated to falsely link him to violent jihadists. / AFP / THOMAS KIENZLE (Photo credit should read THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

Сирийский беженец прекращает тяжбу с Facebook 27.03.2017

Прославившийся после селфи с Меркель сириец не намерен опротестовывать решение суда в Вюрцбурге. Дальнейшие процессы означали бы новые угрозы и затраты, сообщил адвокат истца.
10.9.2015 *** Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 10: German Chancellor Angela Merkel poses for a selfie with a migrant from Syria after she visited the AWO Refugium Askanierring shelter for migrants on September 10, 2015 in Berlin, Germany. Merkel visited several facilities for migrants today, including an application center for asylum-seekers, a school with welcome classes for migrant children and a migrant shelter. Thousands of migrants are currently arriving in Germany every day, most of them via the Balkans and Austria. Germany is expecting to receive 800,000 asylum applicants this year.(Photo by Sean Gallup/Getty Images) Getty Images/S. Gallup

Сирийский беженец против Facebook: все решает контекст 07.03.2017

Немецкий медиаэксперт оценил для DW исход процесса по делу Анаса Модамани, который подал в суд на Facebook за распространение недостоверной информации.
10.9.2015 *** Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 10: German Chancellor Angela Merkel poses for a selfie with a migrant from Syria after she visited the AWO Refugium Askanierring shelter for migrants on September 10, 2015 in Berlin, Germany. Merkel visited several facilities for migrants today, including an application center for asylum-seekers, a school with welcome classes for migrant children and a migrant shelter. Thousands of migrants are currently arriving in Germany every day, most of them via the Balkans and Austria. Germany is expecting to receive 800,000 asylum applicants this year.(Photo by Sean Gallup/Getty Images) Getty Images/S. Gallup

Вердикт немецкого суда: Facebook не обязан сам находить фейковые новости и удалять их (видео) 07.03.2017

Поводом для иска стали фейковые новости, для которых их авторы использовали фото сирийского беженца. Ранее он прославился своим селфи с Ангелой Меркель. Однако суд принял решение в пользу Facebook.

Как сирийский беженец проиграл суд против Facebook (07.03.2017) 07.03.2017

Поводом для иска стали фейковые новости, для которых их авторы использовали фото сирийского беженца. Ранее он прославился своим селфи с Ангелой Меркель. Однако суд принял решение в пользу Facebook.
ARCHIV - Anas M. (2.v.l) sitzt am 06.02.2017 im Landgericht Würzburg (Bayern) neben seinem Rechtsanwalt Chan-jo Jun (M). Der syrische Flüchtling Anas M. hat eine einstweilige Verfügung gegen das soziale Netzwerk Facebook beantragt, weil ein Selfie, das er mit Angela Merkel gemacht hatte, mehrfach neben Fahndungsfotos von Terroristen montiert wurde. Am 07.03.2017 will das Gericht seine Entscheidung bekannt geben. (zu Vorbericht «Vom Suchen und Löschen bei Facebook - Würzburger Gericht entscheidet» vom 05.03.2017) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Сирийский беженец проиграл дело против Facebook о фейковых новостях 07.03.2017

Соцсеть Facebook не должна сама искать противоправный контент, касающийся сирийского беженца Анаса Модамани, который жаловался на поток фейковых новостей после селфи с Меркель.

Визит в Польшу: непростая миссия Ангелы Меркель - DW Новости (07.02.2017) 07.02.2017

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 7 февраля приехала в визитом в Польшу. Цель - обсудить противоречия, в том числе и по вопросу приема мигрантов, а также политику по отношению к России и тему продления санкций.
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