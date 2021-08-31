Новое шоу Зеленского: чем президент Украины шокировал политическую элиту страны. DW Новости (20.05.2019)

В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.