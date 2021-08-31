В понедельник в Киеве к присяге приведен президент Украины Владимир Зеленский. Интрига сохранялась до последнего: как до, так и во время инаугурации. Он радовался мероприятию, делал селфи на телефоны избирателей, а коллег по "Кварталу 95" пытался обнять и поцеловать. Президента наделили символами власти. Один из них - булава. Вот ею Владимир Зеленский, можно сказать, сразу и воспользовался.
В последний день перед голосованием немецкие партии из последних сил борются за голоса неопределившихся избирателей. Меркель проходит курс первой помощи вместе с толпой в 500 человек, Шульц публично благодарит жену, а Линднер делает селфи со сцены.
Поводом для иска стали фейковые новости, для которых их авторы использовали фото сирийского беженца. Ранее он прославился своим селфи с Ангелой Меркель. Однако суд принял решение в пользу Facebook.