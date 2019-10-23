 Сексуальные домогательства и эффект Вайнштейна: что изменилось? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Сексуальные домогательства и эффект Вайнштейна: что изменилось?

Спустя два года после скандальных разоблачений дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна дошло до суда. #MeToo стало глобальным движением. Что еще изменилось?

Полицейские сопровождают Харви Вайнштейна в суд

Скандал вокруг голливудского кинопродюссера, одного из самых влиятельных магнатов Голливуда Харви Вайнштейна разразился в октябре 2017 года. Газета New York Times опубликовала результаты журналистского расследования, в частности интервью с кинозвездой Эшли Джадд. Речь шла о многочисленных случаях сексуальных домогательств продюсера, продолжавшихся на протяжении трех десятилетий. В общей сложности, более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Вайнштейн был уволен из его собственной компании The Weinstein Company, против него было начато уголовное расследование.

Обвинения в адрес Вайнштейна вызвали лавину частных публичных обвинений в сексуальных домогательствах и в адрес других наделенных властью, известных мужчин. Движение #MeToo, зародившееся в социальных сетях, распространилось на весь мир. О сексуальном насилии начали говорить не только в США и не только в связи с индустрией развлечений. И хотя срок давности по многим эпизодам прошел, дело Вайнштейна дошло до суда. Первое заседание - в понедельник, 6 января.

#metoo

Можно говорить о торжестве справедливости? "Все изменилось и в то же время ничего не изменилось", - заявила соавтор первой разоблачительной публикации, журналистка New York Times Джоди Кантор журналу Vanity Fair накануне судебного процесса. Она подчеркивает: то, с чем всего несколько лет назад мирились, что терпели и игнорировали, теперь воспринимается гораздо серьезнее. И в то же время, по ее словам, практически ничего не изменилось, если говорить о механизмах предотвращения и устранения подобных инцидентов.

Контекст

Все больше женщин в мире использует силу интернета, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сексизма и насилия. DW рассказывает, какие фразы произвели самый большой эффект. (23.10.2019)

Год назад журналистки РФ впервые сообщили о домогательствах в Госдуме. Какую реакцию это вызвало и к чему привело, рассказала DW сооснователь движения "Стоп насилие" Алена Попова. (22.02.2019)

Несколько актрис обвинили немецкого режиссера в сексуальных домогательствах. Прокуратура ведет расследование. Чем отличаются нравы немецких киношников от голливудских? (25.01.2018)

Каждая третья женщина в мире становится жертвой насилия. Чтобы напомнить об этой проблеме, 25 ноября отмечается День борьбы против насилия над женщинами. Как решают проблему в ФРГ? (24.11.2018)

Год назад Голливуд взорвался от секс-скандалов и появилось движение #MeToo. О том, почему для России это тоже важная дата, в специальном комментарии для DW пишет Ольга Бешлей. (05.10.2018)

Бывший голливудский продюсер выплатит женщинам, пострадавшим от его сексуальных домогательств, 44 млн долларов. Это соглашение, однако, касается лишь гражданского, но не уголовного дела против Вайнштейна. (24.05.2019)

Случаи сексуального домогательства, в которых подозревают Кевина Спейси и Стивена Сигала, произошли более 20 лет назад, по ним истек срок исковой давности. Но против актеров продолжается расследование по другим эпизодам. (05.09.2018)

Тысячи женщин под хэштегом #MeToo признались, как пострадали от сексуального насилия. Почему мужчинам стоит подключиться к этой теме, DW рассказала инициатор подобной кампании #яНеБоюсьСказать. (20.10.2017)

Журналистка Ким Мастерс из Hollywood Reporter слышит истории о сексуальных домогательствах почти каждый день. Тем не менее, киностудии, по ее словам, смотрят на проявления сексизма сквозь пальцы и пытаются не допускать публичных разоблачений, обращаясь здесь при необходимости к адвокатам. 

Еще один автор расследования, журналистка New York Times  Меган Твохи, считает, что теперь более открыто стали осуждать сексизм и сексуальное принуждение. Тем не менее, многие случаи не получают огласки - в том числе из-за негласных соглашений, по которым предполагаемые жертвы получают финансовую компенсацию в обмен на молчание.

Сам Вайнштейн также полагается на эту стратегию: 67-летний основатель Miramax заключил десятки соглашений с женщинами о компенсационных выплатах на общую сумму 25 миллионов долларов. Впрочем, платит продюсер "Криминального чтива" и "Влюбленного Шекспира" отнюдь не из своего кармана, платят страховщики его уже обанкротившейся компании. Дело Вайнштейна также показывает, что привлечь к юридической ответственности в подобных случаях непросто. Суд в Нью-Йорке будет рассматривать только два случая: Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах.

Дело не только в истечении срока давности и в досудебных соглашениях. Женщины также часто не осмеливаются идти в полицию или предавать огласке свои обвинения. Многие боятся за свою карьеру и стыдятся того, что с ними случилось. "Когда речь идет о знаменитостях, проблемы возникают у женщины, а не у знаменитости", - подчеркивает репортер Hollywood Reporter Ким Мастерс. Актриса Роуз Макгоуэн, которая была одной из первых, выступивших с обвинениями против Вайнштейна, недавно жаловалась, что практически стала безработной с тех пор, как осмелилась на публичную критику.

Эффект Вайнштейна в Европе

В Европе кампания #MeToo также вызвала много споров и разбирательств. Скандал не обошел даже такие респектабельные институты Евросоюза, как Европарламент и Еврокомиссию: в СМИ попала информация о сексуальных домогательствах  отдельных депутатов и чиновников.

В Великобритании в ноябре 2017 года ушел в отставку министр обороны Майкл Фэллон, признав факт своего ненадлежащего поведения в отношении обвинившей его журналистки пятнадцатью годами ранее.

Асия Ардженто

Итальянская актриса Асия Ардженто также обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах

В Италии насилие в отношении женщин имеет давнюю и печальную предысторию. Нередки случаи "femminicidio", когда женщину убивает ее муж или любовник. За один лишь 2016 год, когда в США разразился скандал вокруг Вайнштейна, в Италии, по данным итальянских властей, 149 женщин стали жертвами преднамеренного убийства, 59 из них были убиты их партнерами, 17 – бывшими партнерами. Кампания #MeToo не осталась незамеченной и в Италии, но, как отмечает, например, активистка Надя Сомма, серьезные дискуссии об отношениях между мужчинами и женщинами в Италии довольно быстро закончились. На эту тему теперь беседуют разве что за стойкой бара. 

В Швеции во многих городах тысячи людей выходили на улицу в знак протеста против сексуальных притязаний и сексуального насилия. Многие известные в Швеции люди, в их числе министр иностранных дел Маргот Вальстрём, рассказывали публично о подобных инцидентах в своей жизни. После обвинений по адресу телезвезд их передачи - по крайней мере, временно - снимались с эфира.

В консервативной католической Польше, где секс обычно является запретной темой, движение #MeToo, тем не менее, тоже вызвало бурные публичные реакции. Многие женщины, в том числе и известные, рассказывали о своем опыте по части сексизма, домогательств и сексуального насилия.

В Венгрии также имел место "эффект Вайнштейна", как его стали называть: после выдвинутых против известного театрального режиссера Ласло Мартона публичных обвинениях в сексуальных домогательствах ему пришлось уйти  в отставку .

В Румынии остался без работы один из самых популярных хип-хопперов страны Калин Ионеску, коллеги которого одна за другой начали рассказывать о домогательствах с его стороны.

Во Франции дело Вайнштейна также дало толчок волне публичного осуждения сексуального насилия. Однако были и противоречия: некоторые известные деятели культуры, такие как легендарная французская актриса Катрин Денев, сетовали на новый "пуританизм" и "медийное линчевание" мужчин. Потом Денев, правда, извинилась перед жертвами сексуального насилия.

Демонстрация #MeToo в Берлине

Демонстрация #MeToo в Берлине

Германия получила "своего" Вайнштейна в начале 2018 года в лице режиссера и сценариста Дитера Веделя (Dieter Wedel), которого актрисы обвинили в сексуальных домогательствах и даже в изнасиловании, имевших место в 1990-х годах. Отдельной темой дискуссий в контексте #MeToo в Германии стал также вопрос о допустимости опубликования в медиа обвинений в сексуальном насилии без судебного вердикта. Так, один берлинский врач добился через суд изъятия из сети публикаций, в которых шла речь об обвинениях в его адрес в сексуальном насилии.

Ну, а в России заговорили о сексуальных домогательствах со стороны депутата ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Правда, через месяц комиссия Госдумы по этике оправдала его поведение.

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Нет согласия - нет секса: Украина приняла прогрессивные законы в защиту жертв насилия (22.01.2019)  

Скандал со Слуцким и бойкот Думы: как #metoo пришел в Россию – DW Новости (22.03.2018)  

Самый лучший ответ любителям "члено-фото", или MeToo в Швеции - "Европа в фокусе" (22.01.2018)  

Также по теме

Deutschland Meetoo Demonstration in Berlin

Против насилия: #ЯБоюсьМужчин и другие женские хештеги 23.10.2019

Все больше женщин в мире использует силу интернета, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сексизма и насилия. DW рассказывает, какие фразы произвели самый большой эффект.

USA | Prozess gegen Harvey Weinstein auf September verschoben

Вайнштейн договорился с жертвами домогательств о компенсации 24.05.2019

Бывший голливудский продюсер выплатит женщинам, пострадавшим от его сексуальных домогательств, 44 млн долларов. Это соглашение, однако, касается лишь гражданского, но не уголовного дела против Вайнштейна.

USA New York - Harvey Weinstein stellt sich der Polizei

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции 25.05.2018

Вайнштейну предъявлено официальное обвинение. Более ста женщин обвиняют его в сексуальных домогательствах. Продюсера освободят под залог в размере одного миллиона долларов.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера