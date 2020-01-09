 Сейм Польши осудил высказывания Путина о начале Второй мировой войны | Новости из Германии о России | DW | 09.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Сейм Польши осудил высказывания Путина о начале Второй мировой войны

Нацистская Германия и коммунистический СССР развязали Вторую мировую войну, заключив тайный пакт, а Польша и другие европейские страны стали жертвами агрессии, говорится в резолюции польского сейма.

Заседание польского Сейма, фото из архива

Заседание польского Сейма, фото из архива

Специальная резолюция Польского сейма - нижней палаты парламента страны - осудила как "провокационные" и "ложные" высказывания российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина, о роли Польши в начале Второй мировой войны. Два тоталитарных режима - нацистская Германия и коммунистический СССР - развязали эту войну, подчеркивается в резолюции, которая была принята без процедуры голосования в четверг, 9 января.

Контекст

Президент России хочет отметить годовщину 75-летия победы над нацистской Германией утверждением новой и, как он думает, окончательной версии российской истории ХХ века, считает Константин Эггерт. (30.12.2019)

Матеуш Моравецкий считает, что Гитлер совершал свои преступления "благодаря Сталину". Польский премьер-министр заявил, что Владимир Путин неоднократно лгал о Польше. (30.12.2019)

У посла России в Варшаве состоялась "жесткая" беседа с директором восточного департамента" МИД Польши. Ей предшествовало заявление Путина, назвавшего польского посла в нацистской Германии "антисемитской свиньей". (28.12.2019)

Глава Союза еврейских религиозных общин в Польше и главный польский раввин ответили на слова Путина о Второй мировой войне и польском дипломате Юзефе Липском. (01.01.2020)

Польша, а также страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами агрессии, начатой после заключения 23 августа 1939 года между Гитлером и Сталиным тайного пакта, который предполагал раздел территории Польши, говорится в документе. В нем не подвергаются сомнению жертвы, понесенные народами Советского Союза в борьбе с Третьим рейхом, но с сожалением отмечается, что это не обеспечило странам Центральной и Восточной Европы независимости и суверенитета, а также соблюдения прав человека.

"Сейм Республики Польша не соглашается с возвратом к имперским фальсификациям, которые поворачивают вспять исторический диалог российских властей с другими народами", - цитирует резолюцию Польское радио.

Спор о начале Второй мировой войны

Ранее Владимир Путин несколько раз высказывался на темы, связанные со Второй мировой войной, в том числе выступая 20 декабря на саммите СНГ, а затем 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны. Среди прочего Путин заявил, что на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, назвал "сволочью и антисемитской свиньей". После этих высказываний посол РФ в Варшаве был вызван в МИД Польши.

"Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно. В большинстве случаев это происходит, когда Москва - не в прошлом, а в настоящем - чувствует международное давление, связанное со своей деятельностью", - заявил 29 декабря в ответ Путину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 25:45

Правда о начале Второй мировой. Европа в фокусе

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Правда о начале Второй мировой. Европа в фокусе  

Потеряет ли "Газпром" польский рынок?  

Фееричная победа Качиньского: Польша движется к авторитаризму?  

Реклама

Самые читаемые

Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха  

Лесные пожары в Австралии 2020 года (фотогалерея)  

СНБО Украины: Ракетный удар и теракт - среди основных причин крушения "Боинга"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно