Сейм Польши осудил высказывания Путина о начале Второй мировой войны

Специальная резолюция Польского сейма - нижней палаты парламента страны - осудила как "провокационные" и "ложные" высказывания российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина, о роли Польши в начале Второй мировой войны. Два тоталитарных режима - нацистская Германия и коммунистический СССР - развязали эту войну, подчеркивается в резолюции, которая была принята без процедуры голосования в четверг, 9 января.

Польша, а также страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами агрессии, начатой после заключения 23 августа 1939 года между Гитлером и Сталиным тайного пакта, который предполагал раздел территории Польши, говорится в документе. В нем не подвергаются сомнению жертвы, понесенные народами Советского Союза в борьбе с Третьим рейхом, но с сожалением отмечается, что это не обеспечило странам Центральной и Восточной Европы независимости и суверенитета, а также соблюдения прав человека.

"Сейм Республики Польша не соглашается с возвратом к имперским фальсификациям, которые поворачивают вспять исторический диалог российских властей с другими народами", - цитирует резолюцию Польское радио.

Спор о начале Второй мировой войны

Ранее Владимир Путин несколько раз высказывался на темы, связанные со Второй мировой войной, в том числе выступая 20 декабря на саммите СНГ, а затем 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны. Среди прочего Путин заявил, что на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, назвал "сволочью и антисемитской свиньей". После этих высказываний посол РФ в Варшаве был вызван в МИД Польши.

"Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно. В большинстве случаев это происходит, когда Москва - не в прошлом, а в настоящем - чувствует международное давление, связанное со своей деятельностью", - заявил 29 декабря в ответ Путину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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