Северная Корея снова запустила снаряды в сторону Японского моря

Северная Корея запустила над Японским морем несколько неопознанных снарядов, сообщает в среду, 2 октября, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Запуск был совершен в районе прибрежного города Вонсан. Японская служба морской безопасности предупредила все корабли в регионе об угрозе падения обломков, пишет dpa. "Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживают состояние боеготовности", - говорится в сообщении JCS.

Токио и Сеул выразили озабоченность

Японское правительство заявило, что КНДР запустила баллистические ракеты, одна из которых достигал исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Синдзо Або заявил в среду в Токио, что подобные пуски являются нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

В свою очередь Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил серьезную озабоченность и заявил, что КНДР могла провести испытания баллистических ракет, которые можно запускать с подводных лодок. Сеул отметил также, что новый ракетный тест был проеден Пхеньяном незадолго до возобновления его переговоров с США.

Днем ранее стало известно, что КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Чья кнопка больше "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Борьба причесок Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Атомная казуистика Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Когда встречаются два безумца... "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов "Просто кто-то слишком много наговорил" Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Ничего, кроме пустого звука Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт. Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская

