 Северная Корея снова запустила снаряды в сторону Японского моря | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Северная Корея снова запустила снаряды в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск нескольких "неопознанных снарядов" в районе города Вонсан. Незадолго до этого Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры.

Запуск ракеты в Северной Корее (фото из архива)

Запуск ракеты в Северной Корее (фото из архива)

Северная Корея запустила над Японским морем несколько неопознанных снарядов, сообщает в среду, 2 октября, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS). 

Запуск был совершен в районе прибрежного города Вонсан. Японская служба морской безопасности предупредила все корабли в регионе об угрозе падения обломков, пишет dpa. "Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживают состояние боеготовности", - говорится в сообщении JCS.

Токио и Сеул выразили озабоченность

Японское правительство заявило, что КНДР запустила баллистические ракеты, одна из которых достигал исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Синдзо Або заявил в среду в Токио, что подобные пуски являются нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Контекст

Новости из Северной Кореи пользуются повышенным спросом у читателей. Проблема только в том, что зачастую они ложные. Проверить информацию из закрытой страны практически невозможно. (04.06.2019)

Хотя Пхеньян находится в политической изоляции, в сфере науки дела обстоят далеко не столь мрачно. Западные ученые пытаются сотрудничать с коллегами из КНДР, несмотря на все преграды. (07.03.2019)

В свою очередь Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил серьезную озабоченность и заявил, что КНДР могла провести испытания баллистических ракет, которые можно запускать с подводных лодок. Сеул отметил также, что новый ракетный тест был проеден Пхеньяном незадолго до возобновления его переговоров с США.

Днем ранее стало известно, что КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Карикатура Харма Бенгена на Дональда Трампа и Ким чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Чья кнопка больше

    "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

  • Карикатура Сергея Елкина - ракетный конфликт США и КНДР

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Борьба причесок

    Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

  • Дональд Трамп и Ким Чен Ын меряются прическами

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Атомная казуистика

    Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Когда встречаются два безумца...

    "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    "Просто кто-то слишком много наговорил"

    Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

  • Карикатура Мариана Каменски на Дональда Трампа и Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Ничего, кроме пустого звука

    Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


Смотреть видео 02:07

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына  

Туристический рай в Северной Корее: отдых под звук ракетных испытаний  

Также по теме

Südkorea | Sterbliche Überreste von Soldaten von Nord- nach Südkorea ausgeflogen

КНДР передала США останки американских солдат, погибших на войне в Корее 27.07.2018

Передача останков состоялась в рамках договоренности лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа, достигнутой на саммите в Сингапуре. Останки скольких именно солдат были переданы, не уточняется.

Реклама

Самые читаемые

Как казнили главных нацистских преступников  

В Германии выкормили 19 новорожденных и осиротевших щенков (фото)  

Контактная группа по Донбассу подписала "формулу Штайнмайера"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно