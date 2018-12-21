 Северная и Южная Корея символически объединили свои железные дороги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.12.2018

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Мир

Северная и Южная Корея символически объединили свои железные дороги

Торжественная церемония в знак объединения железных дорог двух корейских государств состоялась на станции Пханмун в КНДР. Это событие, однако, не дает начало фактическому началу работ.

Южнокорейские политики у поезда, который должен был отправиться в Северную Корею

Южнокорейские политики у поезда, который должен был отправиться в Северную Корею

Северная и Южная Корея в знак дальнейшего сближения символически восстановили железнодорожное сообщение друг с другом. На торжественную церемонию на станции Пханмун в приграничном северокорейском городе Кэсон в среду, 26 декабря, собрались около 200 гостей, в том числе министры, а также представители ООН, России, Китая и Монголии, сообщило южнокорейское информационное агентство Ренхап.

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Стратегической целью Северной и Южной Кореи является установление транспортного сообщения с евразийским континентом ради расширения экономических связей. Планируется, что корейские железнодорожные пути будут в перспективе соединены с Транссибирской магистралью, что позволит перевозить грузы на поездах с Корейского полуострова в Европу. 

Для этого, однако, еще предстоит модернизировать железные дороги в КНДР. Состоявшаяся в Кэсоне церемония, однако, не дает старта фактическому началу работ в данном направлении. Когда именно начнутся такие работы, также неизвестно.

В конце 2008 года Северная Корея в очередной раз разорвала железнодорожное сообщение с Югом менее чем через год после его восстановления на коротком участке. С начала 2018 года два корейских государства, однако, вновь сближаются друг с другом после глубокого кризиса, вызванного многочисленными атомными и ракетными испытаниями в КНДР в 2017 году.

Для проведения церемонии в Кэсоне комитет ООН по санкциям временно отменил штрафные меры против КНДР, чтобы позволить южнокорейскому поезду приехать на станцию Пханмун и доставить туда оборудование. В отношении Северной Кореи действуют жесткие международные санкции.

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    Автор: Григорий Аросев


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