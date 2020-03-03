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Евгений Юрченко полностью согласился с обвинениями Независимого легкоатлетического органа по "делу Лысенко". Этим шагом он надеется предотвратить новые санкции World Athletics.
Вопрос об отмене дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики будет рассматриваться Советом международной ассоциации в декабре. Предварительно свое заключение по этому делу вынесет рабочая группа IAAF.
IAAF отметила прогресс в деле восстановления членства ВФЛА, но дисквалификацию не сняла. Спортсмены из РФ на чемпионате Европы выступят под нейтральным флагом.
Заявки на выступления под нейтральным флагом подали 48 российских легкоатлетов. Шесть обращений IAAF уже отклонила, остальные находятся в стадии рассмотрения.
Российские спортсмены в 2017 году смогут выступать под нейтральным флагом. Глава IAAF считает легкоатлетов из РФ "преданными системой".
Реформа IAAF предполагает ограничение полномочий президента организации. Также будет усилен контроль за деятельностью президента и исполнительного совета ассоциации.
Конкретных сроков возвращения РФ в мировую легкую атлетику Себастьян Коэ не назвал. Глава IAAF вновь высказал несогласие с запретом на участие в Олимпиаде информатору WADA Юлии Степановой.
Агенство WADA обвинило Россию в систематическом применении допинга. IAAF не исключает введения санкций против российских спортсменов. Что грозит атлетам?
Бундестаг поддержал выделение Афинам третьего пакета финансовой помощи. В США одобрили "виагру" для женщин.
На выборах президента IAAF в Пекине победил Себастьян Коэ, в прошлом двукратный олимпийский чемпион в беге на полтора километра. Ранее Коэ представлял позицию федерации с связи с допинговым скандалом.
Международную федерацию легкой атлетики сотрясают допинговые скандалы. Сменить имидж организации должен ее новый глава. Знаменитый украинский атлет Сергей Бубка считает, что способен покорить эту новую для себя высоту.
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