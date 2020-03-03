IAAF возглавил британец Себастьян Коэ

На выборах президента IAAF в Пекине победил Себастьян Коэ, в прошлом двукратный олимпийский чемпион в беге на полтора километра. Ранее Коэ представлял позицию федерации с связи с допинговым скандалом.