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Себастьян Коэ

Symbolbild zum Doping Skandal im russischen Sport Flagge Russland s mit Schriftzug Doping und Nadel einer Spritze | Verwendung weltweit

Новый глава ВФЛА признал вину федерации в "деле Лысенко" 03.03.2020

Евгений Юрченко полностью согласился с обвинениями Независимого легкоатлетического органа по "делу Лысенко". Этим шагом он надеется предотвратить новые санкции World Athletics.
TOPSHOT - Athletes compete in the men's decathlon 110m hurdles athletics event at the 2017 IAAF World Championships at the London Stadium in London on August 12, 2017. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

IAAF рассмотрит вопрос о восстановлении ВФЛА в декабре 11.10.2018

Вопрос об отмене дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики будет рассматриваться Советом международной ассоциации в декабре. Предварительно свое заключение по этому делу вынесет рабочая группа IAAF.
epa05023384 View of a plaque outside the IAAF (The International Association of Athletics Federations) headquarters in Monaco, 13 November 2015. Russia is ready to step up its anti-doping efforts and hopes for a reasonable decision by the ruling athletics body IAAF which votes on a possible suspension of Russia for events including the 2016 Olympics, Sport Minister Vitaly Mutko said. EPA/SEBASTIEN NOGIER (zu dpa Weltverband kündigt Entscheidung über Russland-Sperre an am 12.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/S.Nogier

IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА 27.07.2018

IAAF отметила прогресс в деле восстановления членства ВФЛА, но дисквалификацию не сняла. Спортсмены из РФ на чемпионате Европы выступят под нейтральным флагом.
ARCHIV 2013 ***** FILE - In this Aug. 10, 2013 file photo athletes compete in a women's 3000-meter steeplechase heat at the World Athletics Championships in the Luzhniki stadium in Moscow, Russia. The credibility of the IAAF and sports in Russia will be on the line Monday, Nov. 9, 2015 when a report on extortion and doping cover-ups is published. (AP Photo/David J. Phillip) Copyright: Reuters/D. Balibouse

IAAF разрешила трем россиянам выступать под нейтральным флагом 23.02.2017

Заявки на выступления под нейтральным флагом подали 48 российских легкоатлетов. Шесть обращений IAAF уже отклонила, остальные находятся в стадии рассмотрения.
13.11.2015 *** epa05023394 View of a plaque outside the IAAF (The International Association of Athletics Federations) headquarters in Monaco, 13 November 2015. Russia is ready to step up its anti-doping efforts and hopes for a reasonable decision by the ruling athletics body IAAF which votes on a possible suspension of Russia for events including the 2016 Olympics, Sport Minister Vitaly Mutko said. EPA/SEBASTIEN NOGIER +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Nogier

IAAF готова помочь отстраненным российским спортсменам 03.01.2017

Российские спортсмены в 2017 году смогут выступать под нейтральным флагом. Глава IAAF считает легкоатлетов из РФ "преданными системой".
13.11.2015 *** epa05023394 View of a plaque outside the IAAF (The International Association of Athletics Federations) headquarters in Monaco, 13 November 2015. Russia is ready to step up its anti-doping efforts and hopes for a reasonable decision by the ruling athletics body IAAF which votes on a possible suspension of Russia for events including the 2016 Olympics, Sport Minister Vitaly Mutko said. EPA/SEBASTIEN NOGIER +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Nogier

Конгресс IAAF проголосовал за реформы Коэ 03.12.2016

Реформа IAAF предполагает ограничение полномочий президента организации. Также будет усилен контроль за деятельностью президента и исполнительного совета ассоциации.

Bildnummer: 11200881 Datum: 12.08.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS gold-medalist Russia s Anna Chicherova, women s high jump, and Silver medalists Russia s Yulia Gushchina, Tatyana Firova, Natalya Antyukh, Antonina Krivoshapka, Women s 4x400m Staffel Relay, L-R, celebrate their medals at the London 2012 Olympic Games. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE105AF7; Olympia London Olympische Spiele Sommerspiele Sommer Leichtathletik Siegerehrung xsp x1x 2012 quer o0 Hochsprung Damen 4x400m Sieg Olympiasieg Fahne, Landesfahne Staffel (c) Imago/sportfotodienst/ITAR-TASS

Глава IAAF выступает за возвращение легкоатлетов России в мировой спорт 11.08.2016

Конкретных сроков возвращения РФ в мировую легкую атлетику Себастьян Коэ не назвал. Глава IAAF вновь высказал несогласие с запретом на участие в Олимпиаде информатору WADA Юлии Степановой.
Из-за скандала IAAF не исключает введения санкций против российских спортсменов.

Видео: Чем грозит России допинговый скандал 10.11.2015

Агенство WADA обвинило Россию в систематическом применении допинга. IAAF не исключает введения санкций против российских спортсменов. Что грозит атлетам?

Чем грозит России допинговый скандал (10.11.2015) 10.11.2015

Агенство WADA обвинило Россию в систематическом применении допинга. IAAF не исключает введения санкций против российских спортсменов. Что грозит атлетам?

DW новости за 100 секунд (19.08.2015) 19.08.2015

Бундестаг поддержал выделение Афинам третьего пакета финансовой помощи. В США одобрили "виагру" для женщин.
19.08.2015+++ BEIJING, CHINA - AUGUST 19: Lord Sebastian Coe is congratulated by Sergey Bubka after Coe is elected as the new President of the IAAF during the 50th IAAF Congress at the China National Convention Centre, CNCC on August 19, 2015 in Beijing, China. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for IAAF)

IAAF возглавил британец Себастьян Коэ 19.08.2015

На выборах президента IAAF в Пекине победил Себастьян Коэ, в прошлом двукратный олимпийский чемпион в беге на полтора километра. Ранее Коэ представлял позицию федерации с связи с допинговым скандалом.

Бубка против Коэ: соревнование двух легенд (18.08.2015) 18.08.2015

Международную федерацию легкой атлетики сотрясают допинговые скандалы. Сменить имидж организации должен ее новый глава. Знаменитый украинский атлет Сергей Бубка считает, что способен покорить эту новую для себя высоту.