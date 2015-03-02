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Себастиан Эдати

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy steht am 02.03.2015 im Landgericht in Verden (Niedersachsen). Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft Edathy vor, via Internet kinderpornografische Videos und Bilder gekauft zu haben. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии закрыто дело о детском порно против бывшего депутата бундестага 02.03.2015

Член СДПГ Себастьян Эдати признал, что скачивал детскую порнографию. В качестве штрафа политик должен заплатить пять тысяч евро организации, защищающей права несовершеннолетних.
dpatopbilder - Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy sitzt am 18.12.2014 zur Bundespressekonferenz in Berlin, um vor seiner Aussage im Untersuchungsausschuss des Bundestages ein Statement vor der Presse abzugeben und Fragen zu beantworten. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Экс-депутат бундестага Эдати предстал перед судом 23.02.2015

Бывшего германского парламентария Себастьяна Эдати обвиняют во владении детской порнографией. Адвокат требует прекратить дело против его клиента.
Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - DECEMBER 18: Sebastian Edathy, German Social Democrat (SPD) and former member of the Bundestag, arrives to testify before a Bundestag commission over allegations he harbored child pornography on his computer, on December 18, 2014 in Berlin, Germany. Edathy resigned from his Bundestag post in February of this year, shortly before allegations became public that he had purchased digital photographs of naked young boys through a Canadian service. Investigators are pursuing not only the allegations against Edathy, but are also trying to verify who tipped Edathy and the SPD leadership off about the investigation. Edathy fled Germany shortly after his resignation and this is his first public appearance in Germany since then. (Photo by Adam Berry/Getty Images)

Экс-депутат бундестага Эдати дал показания по делу о детской порнографии 18.12.2014

Показания по делу о детской порнографии дал экс-депутат бундестага от СДПГ Себастьян Эдати. Парламентская комиссия намерена также заслушать бывшего главу ВКА Цирке.
ARCHIV - Sebastian Edathy (SPD), Vorsitzender des NSU-Bundestagsausschusses, spricht am 05.02.2013 in Sömmerda (Thüringen) bei einer Pressekonferenz zur Arbeit des Ausschusses und zu Rechtsterrorismus in Deutschland. Edathy will sich am 24.02.2014 zu den Kinderpornografie-Vorwürfen gegen ihn äußern. Foto: Michael Reichel/dpa (zu dpa Edathy will sich per Pressemitteilung äußern vom 24.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экс-депутат бундестага Эдати предстанет перед судом по делу о детской порнографии 18.11.2014

Земельный суд Фердена принял заключение прокуратуры Ганновера, которая обвиняет Эдати во владении детской порнографией.
ARCHIV - Sebastian Edathy (SPD), Vorsitzender des NSU-Bundestagsausschusses, aufgenommen am 05.02.2013 in Sömmerda (Thüringen) bei einer Pressekonferenz. Foto: Michael Reichel/dpa (zu dpa-Meldung Staatsanwaltschaft klagt Edathy wegen Kinderpornos an vom 17.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экс-депутату бундестага Себастьяну Эдати предъявлено обвинение 17.07.2014

Обвинение во владении детской порнографией предъявлено бывшему депутату бундестага Себастьяну Эдати. В прошлом он возглавлял комитет бундестага по расследованию деятельности неонацистской группировки NSU.
Nordrhein-Westfalen/ Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU, l.) und der Praesident des Bundeskriminalamts (BKA), Joerg Ziercke, am Donnerstag (15.11.12) im Gebaeude des Verfassungsschutzes in Koeln bei der Eroeffnung des neuen Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums (GETZ). Ungeachtet scharfer Kritik hat Friedrich am Donnerstag in Koeln das neue Abwehrzentrum eroeffnet. Es ist wichtig, dass wir dieses Zentrum jetzt anstossen, sagte Friedrich. Mehrere Laender werfen Friedrich einen ueberstuerzten Alleingang und ein fehlendes Konzept vor. Wir werden auf Augenhoehe, wie es zurecht gefordert wird, mit den Laendern dieses Zentrum weiterentwickeln, sagte der CSU-Politiker. (zu dapd-Text) Foto: Roberto Pfeil/dapd

В ФРГ высокопоставленных чиновников подозревают в разглашении служебной тайны 18.02.2014

Прокуратура проведет предварительное расследование по факту возможного разглашения служебной тайны экс-главой МВД Фридрихом и шефом Федерального ведомства по уголовным делам Цирке.
Sebastian Edathy (SPD), Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschuss wartet am 31.01.2013 in Berlin auf den Beginn der Sitzung. Der Ausschuss fuhr mit Zeugenvernehmungen des Zielfahndungschef des Thüringer LKA zur Suche nach dem 1998 untergetauchten Neonazi-Trio fort. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Дело о детской порнографии вызвало кризис доверия в правительстве ФРГ 18.02.2014

Экс-депутата бундестага подозревают в приобретении детской порнографии. Но, похоже, он успел замести следы. В правящей коалиции выясняют, кто, кому, когда и что при этом сказал?

Немецкий министр лишился поста за разглашение тайны (15.02.2014) 15.02.2014

Экс-глава МВД, а ныне и экс-министр сельского хозяйства ФРГ Ханс-Петер Фридрих ушел в отставку из-за скандала, связанного с расследованием по делу одного из ранее оппозиционных политиков, подозреваемого в хранении детской порнографии.
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 14: German Agriculture and Consumer Protection Minister Hans-Peter Friedrich departs after announcing his resignation to the media on February 14, 2014 in Berlin, Germany. Friedrich has resigned after he admitted that he shared information with German Social Democrats leader Sigmar Gabriel in October, 2013 while Friedrich was still Minister of Interior regarding possible suspicions of child pornography possession by Bundestag member Sebastian Edathy, long before police raided Edtahy's office and home last weekend. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Немецкое правительство недосчиталось министра из-за скандала 14.02.2014

Скандал, связанный с разглашением конфиденциальных данных, стоил поста одному из министров правительства ФРГ. И, похоже, на отставке политика история не закончится. DW с подробностями.
Then German Interior Minister Hans-Peter Friedrich arrives for a hearing of the Lower house of parliament Bundestag's Internal Affairs Committee in Berlin in this July 17, 2013 file photo. Germany's agriculture minister Friedrich has offered to resign if prosecutors determine he acted inappropriately when he warned Social Democrat (SPD) leaders last October about a probe into an SPD lawmaker, his spokesman said on February 14, 2014. Friedrich, who is from Merkel's conservatives, was interior minister at the time and is under fire for informing centre-left SPD leaders late last year that prosecutors were investigating their colleague Sebastian Edathy. REUTERS/Tobias Schwarz/files (GERMANY - Tags: POLITICS PROFILE)

Немецкий министр сельского хозяйства Фридрих уходит в отставку 14.02.2014

Министр сельского хозяйства ФРГ Ханс-Петер Фридрих объявил об уходе в отставку. Это стало реакцией на обвинения в том, что он передал оппозиции конфиденциальную информацию.
Hans-Peter Friedrich (CSU) wird Landwirtschaftsminister. WIESBADEN, GERMANY - DECEMBER 07: German Interior Minister Hans-Peter Friedrich holds a speech during the DOSB general assembly at Rhein-Main-Hallen on December 7, 2013 in Wiesbaden, Germany. (Photo by Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images)

ФРГ: Оппозиция требует отставки министра сельского хозяйства Фридриха 14.02.2014

СвДП, "зеленые" и левые возмущены тем, что Фридрих, будучи главой МВД, передал оппозиции конфиденциальные сведения. Министр готов уйти в отставку, если прокуратура начнет в отношении его расследование.
ARCHIV - Sebastian Edathy (SPD), Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses, eröffnet am 13.05.2013 die vorletzte Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses zu den Morden der rechtsextremen Terrorzelle NSU im Paul-Löbe-Haus in Berlin. Foto: Stephanie Pilick/dpa (zu dpa: SPD-Abgeordneter Edathy legt Bundestagsmandat nieder vom 08.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экс-депутат бундестага опроверг обвинения в хранении детской порнографии 11.02.2014

Бывший депутат бундестага от СДПГ Эдати назвал ложными сообщения о том, что он хранил детскую порнографию. До своей отставки политик руководил комиссией по расследованию деятельности NSU.
Pressekonferenz Vorsitzender des Neonazi-Untersuchungsausschusses Sebastian Edathy mit den Opfern der Kölner Bombenanschläge Fotos: Basak Özay /Türkische Red- Ort: Köln, Polizeipräsidium Datum: 31.08.2012

Немецкая служба военной контрразведки MAD будет реорганизована 14.09.2012

Минобороны ФРГ реформирует службу военной контрразведки из-за скандала вокруг деятельности неонацистской ячейки NSU. Следствие в шоке от информации о том, что пособник NSU многие годы сотрудничал с берлинской полицией.
Exterior view of the illuminated minaret of the Mahmud Mosque in Zurich, Switzerland, Sunday, Nov. 29, 2009. Swiss voters approved a move to ban the construction of minarets in a Sunday vote on a right-wing initiative that labeled the mosque towers as symbols of militant Islam, projections by a widely respected polling institute showed. (AP Photo/Keystone, Alessandro Della Bella)

Швейцарский референдум отозвался громким эхом в Германии 30.11.2009

Итоги референдума в Швейцарии, большинство участников которого высказались за запрет на строительство минаретов, вызвали весьма бурную реакцию в Германии, где проживают миллионы мусульман.

Парламентарий: Законопроект о защите личных данных необходимо принять еще до Рождества 08.12.2008
ARCHIV - Ein deutscher und ein türkischer Pass (Archivfoto vom 08.01.1998). Wer nach seiner Einbürgerung als Deutscher erneut seine frühere Staatsangehörigkeit erwirbt, dem darf der deutsche Pass wieder entzogen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine entsprechende Regelung des im Jahr 2000 in Kraft getretenen Staatsangehörigkeitsgesetzes gebilligt, mit der die rot-grüne Regierung dem häufigen Missbrauch des früheren, weniger wirkungsvollen Doppelpass-Verbots einen Riegel vorgeschoben hatte. Die Neuregelung sei den Betroffenen zumutbar, heißt es in dem am Mittwoch (10.01.2007) veröffentlichten Gerichtsbeschluss. Foto: Jens Kalaene dpa (zu dpa 4097) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Теперь немецкое гражданство можно получить только после экзамена 01.09.2008

С первого сентября в Германии действуют новые правила получения немецкого гражданства. Разработан специальный каталог с вопросами, правильно ответив на которые можно будет получить паспорт гражданина ФРГ.