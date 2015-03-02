Себастиан Эдати

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Член СДПГ Себастьян Эдати признал, что скачивал детскую порнографию. В качестве штрафа политик должен заплатить пять тысяч евро организации, защищающей права несовершеннолетних.
Бывшего германского парламентария Себастьяна Эдати обвиняют во владении детской порнографией. Адвокат требует прекратить дело против его клиента.
Показания по делу о детской порнографии дал экс-депутат бундестага от СДПГ Себастьян Эдати. Парламентская комиссия намерена также заслушать бывшего главу ВКА Цирке.
Земельный суд Фердена принял заключение прокуратуры Ганновера, которая обвиняет Эдати во владении детской порнографией.
Обвинение во владении детской порнографией предъявлено бывшему депутату бундестага Себастьяну Эдати. В прошлом он возглавлял комитет бундестага по расследованию деятельности неонацистской группировки NSU.
Прокуратура проведет предварительное расследование по факту возможного разглашения служебной тайны экс-главой МВД Фридрихом и шефом Федерального ведомства по уголовным делам Цирке.
Экс-депутата бундестага подозревают в приобретении детской порнографии. Но, похоже, он успел замести следы. В правящей коалиции выясняют, кто, кому, когда и что при этом сказал?
Экс-глава МВД, а ныне и экс-министр сельского хозяйства ФРГ Ханс-Петер Фридрих ушел в отставку из-за скандала, связанного с расследованием по делу одного из ранее оппозиционных политиков, подозреваемого в хранении детской порнографии.
Скандал, связанный с разглашением конфиденциальных данных, стоил поста одному из министров правительства ФРГ. И, похоже, на отставке политика история не закончится. DW с подробностями.
Министр сельского хозяйства ФРГ Ханс-Петер Фридрих объявил об уходе в отставку. Это стало реакцией на обвинения в том, что он передал оппозиции конфиденциальную информацию.
СвДП, "зеленые" и левые возмущены тем, что Фридрих, будучи главой МВД, передал оппозиции конфиденциальные сведения. Министр готов уйти в отставку, если прокуратура начнет в отношении его расследование.
Бывший депутат бундестага от СДПГ Эдати назвал ложными сообщения о том, что он хранил детскую порнографию. До своей отставки политик руководил комиссией по расследованию деятельности NSU.
Минобороны ФРГ реформирует службу военной контрразведки из-за скандала вокруг деятельности неонацистской ячейки NSU. Следствие в шоке от информации о том, что пособник NSU многие годы сотрудничал с берлинской полицией.
Итоги референдума в Швейцарии, большинство участников которого высказались за запрет на строительство минаретов, вызвали весьма бурную реакцию в Германии, где проживают миллионы мусульман.
С первого сентября в Германии действуют новые правила получения немецкого гражданства. Разработан специальный каталог с вопросами, правильно ответив на которые можно будет получить паспорт гражданина ФРГ.
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