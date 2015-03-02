Себастиан Эдати

Дело о детской порнографии вызвало кризис доверия в правительстве ФРГ

Экс-депутата бундестага подозревают в приобретении детской порнографии. Но, похоже, он успел замести следы. В правящей коалиции выясняют, кто, кому, когда и что при этом сказал?