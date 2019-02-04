Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые в расследовании Мюллера

В связи с расследованием о российском вмешательстве в американские выборы спецпрокурора США Роберта Мюллера под подозрение попали десятки россиян. DW рассказывает о самых важных.
Расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, начатое в США в мае 2017 года под руководствомспецпрокурора Роберта Мюллера, близится к завершению. Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн 8 февраля даст показания в Конгрессе США. "Надеюсь, мы в ближайшее время получим отчет от спецпрокурора Мюллера", - цитировал 28 января слова и. о. генпрокурора США Мэттью Уайтекера телеканал CNBC. А 25 января сотрудники ФБР арестовали Роджера Стоуна - республиканского политтехнолога, близкого к Трампу.
В тот же день Стоун вышел на свободу под залог в 250 тысяч долларов, но уже пять человек из близкого окружения Трампа признали свою вину в различных преступлениях или пошли на сделку со следствием. Некоторые осуждены, другие ждут приговора. Количество обвиняемых россиян тоже приближается к трем десяткам.
Под подозрением десятки россиян
В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину. В июне 2018-го были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы 12 служащим ГУ Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). DW насчитала еще около двух десятков россиян или выходцев из стран бывшего СССР, так или иначе упоминаемых в связи с расследованием Мюллера. Люди Трампа старались скрыть информацию о подобных встречах.
По данным "Московского проекта" - исследовательской инициативы, близкой к Демократической партии США, - в 2015-2017 годах произошло не менее 101 контакта между сотрудниками Трампа и теми, кто действовал в интересах российской стороны. Как минимум 28 высокопоставленных членов команды Трампа и тех, кто был близок к нему, вступали в контакты с людьми, связанными с властями РФ или выдававшими себя за таковых. Кто из россиян сыграл наиболее заметную роль?
Сергей Кисляк - ключевой подозреваемый
Кадровый дипломат советской школы был послом РФ в США в 2008-2017 годах. В апреле 2016 года, незадолго до первого выступления Трампа с речью о международной политике, Кисляк встретился с будущим генпрокурором США Джеффом Сешнсом и Джаредом Кушнером - зятем Трампа. В период предвыборной кампании неоднократно встречался с людьми Трампа.
29 декабря 2016 года, когда уходящий президент Обама ввел новые санкции против РФ, Кисляк несколько раз созванивался с Майклом Флинном. Тогда Кремль не принял ответных санкционных мер, но отрицал, что это было сделано "по просьбе команды Трампа". Флинн скрыл эти контакты, что привело к его отставке с поста советника президента по безопасности. Вскоре после победы Трампа на счет Кисляка посольство РФ перевело 120 тысяч долларов, что более чем в два раза выше его годового оклада, уточняет BuzzFeed News. CNN назвал Кисляка "топ-шпионом" - он эти обвинения отвергает. Ныне Сергей Кисляк занимает почетный пост в Совете Федерации РФ.
Эмин Агаларов - старый друг Трампа
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов - один из немногих, кто может похвастаться близким знакомством и даже дружбой с самим Трампом. Как, впрочем, и его отец - президент российской Crocus Group Араз Агаларов. В 2013 году Агаларовыстали деловыми партнерами Трампа по конкурсу "Мисс Вселенная" - Трамп, в то время просто бизнесмен, заработал на этом 20 млн долларов. И стал уязвимым для российского влияния, утверждают его критики-демократы Нэнси Пелоси и Чак Шумер.
В 2015 году Агаларовы приглашали Трампа в Москву, обещая встречу с Путиным - поездка не состоялась. В июне 2016 года Эмин Агаларов предположительно вел телефонные переговоры с Дональдом Трампом-младшим. Оба отрицают это, но следователи подозревают Эмина в организации встречи Трампа-мл. и Натальи Весельницкой. В январе 2019 года Агаларов отменил тур по США, опасаясь задержания, - спецпрокурор Мюллер выразил желание выслушать его показания.
Наталья Весельницкая - внезапная знаменитость
9 января 2016 года российский адвокат Наталья Весельницкая прибыла в Нью-Йорк для встречи с Дональдом Трампом-мл. Вместе с ней в небоскреб Trump Tower приехали лоббист Ринат Ахметшин, подозреваемый в работе на спецслужбы РФ, и бизнесмен Ираклий Кавеладзе, связанный с семьей Агаларовых. До сих пор точно неизвестно, о чем тогда шла речь. О встрече, в которой также участвовали Джаред Кушнер и Пол Манафорт, впервые рассказала The New York Times в июле 2017-го.
Весельницкая приобрела мировую известность, а Дональду Трампу пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов во время визита во Францию. Трамп-мл. утверждал: ему пообещали компромат на Хиллари Клинтон, а вместо этого речь пошла об отмене Акта Магнитского. Власти РФ отрицают связи с Весельницкой, она утверждает, что действовала по своей инициативе. Умалчивают ли участники встречи о чем-то важном? Следствию предстоит это выяснить. 8 января 2019 года прокуратура США предъявила Весельницкой обвинение в воспрепятствовании правосудию в связи с делом об отмывании денег, по которому она работала еще до встречи с Трампом-мл.
Константин Килимник - украинский коллега Манафорта
48-летний политтехнолог Килимник избегает публичности, но как закулисный игрок имел большое значение. С 2005 года он сотрудничал с Полом Манафортом, возглавляя его киевский офис в период работы на Виктора Януковича, утверждает Politico. В США Килимника подозревают в сотрудничестве с разведкой РФ, что он отрицает. Как минимум с весны 2016 года Манафорт, возглавивший штаб Трампа, переписывался с Килимником, дважды они встречались лично. Килимник - возможный посредник между ним и Олегом Дерипаской.
В возможной роли Килимника во вмешательстве в выборы рассказала NYT 8 июня 2018 года. Тогда же Килимнику предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию и заговоре с целью помешать правосудию по делу Манафорта (вынесение приговора которому ожидается в марте 2019-го). Родившийся в Украине Килимник - гражданин РФ, и сейчас проживает в России.
Сергей Горьков - зачем банкир встречался с зятем Трампа?
Экс-председатель Внешэкономбанка, ныне сотрудник Минэкономразвития РФ, в декабре 2016 года тайно встретился с Джаредом Кушнером (встречу помог организовать посол Кисляк). Лишь в 2017 году CNN впервые сообщил о встрече, на которой могли обсуждать создание неофициального канала связи с Путиным.
Позже Кушнер объяснял встречу желанием представиться в качестве члена команды Трампа, а Горьков заявлял, что они разговаривали о бизнесе по недвижимости. Американские следователи продолжают изучать обстоятельства встречи.
Александр Торшин и признавшая вину Мария Бутина
21 мая 2016 года Александр Торшин еще был зампредседателя Банка России и в этом качестве ужинал вместе с Дональдом Трампом-мл. во время конвенции Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). ФБР подозревает, что Торшин, с апреля 2018 года находящийся под американскими санкциями, мог использовать NRA как канал для финансовых средств на поддержку Трампа. Давняя знакомая и помощница Торшина Мария Бутина была арестована ФБР в Вашингтоне 15 июля 2018 года, ей предъявлено обвинение в заговоре против США, что не связано с расследованием Мюллера. Однако Бутина признала вину и стала давать показания - вскоре мы узнаем, добавят ли они что-то новое в дело о вмешательстве в выборы.
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