 Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые в расследовании Мюллера | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.02.2019

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Мир

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые в расследовании Мюллера

В связи с расследованием о российском вмешательстве в американские выборы спецпрокурора США Роберта Мюллера под подозрение попали десятки россиян. DW рассказывает о самых важных.

Дональд Трамп и его сын (фото из архива)

Дональд Трамп и его сын

Расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, начатое в США в мае 2017 года под руководствомспецпрокурора Роберта Мюллера, близится к завершению. Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн 8 февраля даст показания в Конгрессе США. "Надеюсь, мы в ближайшее время получим отчет от спецпрокурора Мюллера", - цитировал 28 января слова и. о. генпрокурора США Мэттью Уайтекера телеканал CNBC. А 25 января сотрудники ФБР арестовали Роджера Стоуна - республиканского политтехнолога, близкого к Трампу.

В тот же день Стоун вышел на свободу под залог в 250 тысяч долларов, но уже пять человек из близкого окружения Трампа признали свою вину в различных преступлениях или пошли на сделку со следствием. Некоторые осуждены, другие ждут приговора. Количество обвиняемых россиян тоже приближается к трем десяткам.

Под подозрением десятки россиян

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину. В июне 2018-го были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы 12 служащим ГУ Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). DW насчитала еще около двух десятков россиян или выходцев из стран бывшего СССР, так или иначе упоминаемых в связи с расследованием Мюллера. Люди Трампа старались скрыть информацию о подобных встречах.

Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

По данным "Московского проекта" - исследовательской инициативы, близкой к Демократической партии США, - в 2015-2017 годах произошло не менее 101 контакта между сотрудниками Трампа и теми, кто действовал в интересах российской стороны. Как минимум 28 высокопоставленных членов команды Трампа и тех, кто был близок к нему, вступали в контакты с людьми, связанными с властями РФ или выдававшими себя за таковых. Кто из россиян сыграл наиболее заметную роль?

Сергей Кисляк - ключевой подозреваемый

Кадровый дипломат советской школы был послом РФ в США в 2008-2017 годах. В апреле 2016 года, незадолго до первого выступления Трампа с речью о международной политике, Кисляк встретился с будущим генпрокурором США Джеффом Сешнсом и Джаредом Кушнером - зятем Трампа. В период предвыборной кампании неоднократно встречался с людьми Трампа.

Сергей Кисляк

Сергей Кисляк

29 декабря 2016 года, когда уходящий президент Обама ввел новые санкции против РФ, Кисляк несколько раз созванивался с Майклом Флинном. Тогда Кремль не принял ответных санкционных мер, но отрицал, что это было сделано "по просьбе команды Трампа". Флинн скрыл эти контакты, что привело к его отставке с поста советника президента по безопасности. Вскоре после победы Трампа на счет Кисляка посольство РФ перевело 120 тысяч долларов, что более чем в два раза выше его годового оклада, уточняет BuzzFeed News. CNN назвал Кисляка "топ-шпионом" - он эти обвинения отвергает. Ныне Сергей Кисляк занимает почетный пост в Совете Федерации РФ.

Эмин Агаларов - старый друг Трампа

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов - один из немногих, кто может похвастаться близким знакомством и даже дружбой с самим Трампом. Как, впрочем, и его отец - президент российской Crocus Group Араз Агаларов. В 2013 году Агаларовыстали деловыми партнерами Трампа по конкурсу "Мисс Вселенная" - Трамп, в то время просто бизнесмен, заработал на этом 20 млн долларов. И стал уязвимым для российского влияния, утверждают его критики-демократы Нэнси Пелоси и Чак Шумер.

Дональд Трамп и Эмин Агаларов

Дональд Трамп и Эмин Агаларов

В 2015 году Агаларовы приглашали Трампа в Москву, обещая встречу с Путиным - поездка не состоялась. В июне 2016 года Эмин Агаларов предположительно вел телефонные переговоры с Дональдом Трампом-младшим. Оба отрицают это, но следователи подозревают Эмина в организации встречи Трампа-мл. и Натальи Весельницкой. В январе 2019 года Агаларов отменил тур по США, опасаясь задержания, - спецпрокурор Мюллер выразил желание выслушать его показания.

Наталья Весельницкая - внезапная знаменитость

9 января 2016 года российский адвокат Наталья Весельницкая прибыла в Нью-Йорк для встречи с Дональдом Трампом-мл. Вместе с ней в небоскреб Trump Tower приехали лоббист Ринат Ахметшин, подозреваемый в работе на спецслужбы РФ, и бизнесмен Ираклий Кавеладзе, связанный с семьей Агаларовых. До сих пор точно неизвестно, о чем тогда шла речь. О встрече, в которой также участвовали Джаред Кушнер и Пол Манафорт, впервые рассказала The New York Times в июле 2017-го.

Наталья Весельницкая

Наталья Весельницкая

Весельницкая приобрела мировую известность, а Дональду Трампу пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов во время визита во Францию. Трамп-мл. утверждал: ему пообещали компромат на Хиллари Клинтон, а вместо этого речь пошла об отмене Акта Магнитского. Власти РФ отрицают связи с Весельницкой, она утверждает, что действовала по своей инициативе. Умалчивают ли участники встречи о чем-то важном? Следствию предстоит это выяснить. 8 января 2019 года прокуратура США предъявила Весельницкой обвинение в воспрепятствовании правосудию в связи с делом об отмывании денег, по которому она работала еще до встречи с Трампом-мл.

Константин Килимник - украинский коллега Манафорта

48-летний политтехнолог Килимник избегает публичности, но как закулисный игрок имел большое значение. С 2005 года он сотрудничал с Полом Манафортом, возглавляя его киевский офис в период работы на Виктора Януковича, утверждает Politico. В США Килимника подозревают в сотрудничестве с разведкой РФ, что он отрицает. Как минимум с весны 2016 года Манафорт, возглавивший штаб Трампа, переписывался с Килимником, дважды они встречались лично. Килимник - возможный посредник между ним и Олегом Дерипаской.

Мария Бутина

Мария Бутина

В возможной роли Килимника во вмешательстве в выборы рассказала NYT 8 июня 2018 года. Тогда же Килимнику предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию и заговоре с целью помешать правосудию по делу Манафорта (вынесение приговора которому ожидается в марте 2019-го). Родившийся в Украине Килимник - гражданин РФ, и сейчас проживает в России.

Сергей Горьков - зачем банкир встречался с зятем Трампа?

Экс-председатель Внешэкономбанка, ныне сотрудник Минэкономразвития РФ, в декабре 2016 года тайно встретился с Джаредом Кушнером (встречу помог организовать посол Кисляк). Лишь в 2017 году CNN впервые сообщил о встрече, на которой могли обсуждать создание неофициального канала связи с Путиным.

Контекст

Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование спецпрокурора Мюллера близко к окончанию. В начале января его продлили на полгода. (29.01.2019)

Расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году займется специальный прокурор в США. DW рассказывает, кто он и какие у него полномочия. (18.05.2017)

Адвокат президента США заявил, что беседы экс-помощника Трампа с Москвой велись до ноября 2016 года. При этом роль самого Трампа характеризуется как "пассивная". (20.01.2019)

Позже Кушнер объяснял встречу желанием представиться в качестве члена команды Трампа, а Горьков заявлял, что они разговаривали о бизнесе по недвижимости. Американские следователи продолжают изучать обстоятельства встречи.

Александр Торшин и признавшая вину Мария Бутина

21 мая 2016 года Александр Торшин еще был зампредседателя Банка России и в этом качестве ужинал вместе с Дональдом Трампом-мл. во время конвенции Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). ФБР подозревает, что Торшин, с апреля 2018 года находящийся под американскими санкциями, мог использовать NRA как канал для финансовых средств на поддержку Трампа. Давняя знакомая и помощница Торшина Мария Бутина была арестована ФБР в Вашингтоне 15 июля 2018 года, ей предъявлено обвинение в заговоре против США, что не связано с расследованием Мюллера. Однако Бутина признала вину и стала давать показания - вскоре мы узнаем, добавят ли они что-то новое в дело о вмешательстве в выборы.

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  • Мария Бутина

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Мария Бутина: заговор против США

    В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

  • Наталья Весельницкая

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Наталья Весельницкая: адвокат или агент?

    До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

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    Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

  • Скриншот с фотографией Генри Гринберга

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Генри Гринберг: таинственный гражданин РФ

    О "гражданине РФ Генри Гринберге" The Washington Post написала в июне 2018 года. В мае 2016 года он встретился с советником Трампа Майклом Капуто, а затем - с Роджером Стоуном, скандальным политтехнологом. Версия № 1: российский агент предложил компромат на Хиллари Клинтон за 2 млн долларов. Версия № 2: агент ФБР пытался спровоцировать людей Трампа. Кто такой Гринберг, должно установить следствие.

  • Кирилл Дмитриев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций

    РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

  • Константин Килимник (на фото слева)

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Константин Килимник: "серый кардинал"

    Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

  • Сергей Кисляк

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США

    В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

  • Здание Trump International Hotel в Вашингтоне

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа

    В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

  • Евгений Пригожин

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей"

    В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

  • Иван Тимофеев

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Иван Тимофеев: неудачливый посредник

    Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

  • Скриншот с фотографией Евгения Шмыкова

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Евгений Шмыков: разведчик в отставке

    Человек, о котором почти нет информации. The New York Times в ноябре 2018 года писала, что экс-генерал разведки РФ служил в конце 1990-х - начале 2000-х в Афганистане, затем работал в Академии ФСБ. Газета публикует фото, взятое из соцсети "Мой мир" на Mail.ru. В 2015 году помощник Трампа Феликс Сатер общался со Шмыковым в связи с переговорами по проекту Trump Tower в Москве, который не состоялся.

  • Экран и клавиатура компьютера во время хакерской атаки

    Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые

    Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры

    Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги".

    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


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В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

Связи Трампа с РФ - российские подозреваемые

Около 40 россиян обвиняются или подозреваются во вмешательстве в выборы президента США или в попытке повлиять на Дональда Трампа и его команду. Подробности в фотогалерее DW. (05.02.2019)  

Ссылки в интернете

Сайт Минюста

Сайт CNBC

Сайт "Московского проекта"

Сайт Buzzfeed News

Сайт The Gardian

Сайт CNN

Сайт CNN

Сайт Минюста США

Сайт Politico

Сайт NYT

Сайт Минюста США

Сайт CNN

Сайт Минюста США

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Скандал вокруг возможных связей Трампа с Кремлем разрастается  

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