Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые в расследовании Мюллера

Расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, начатое в США в мае 2017 года под руководствомспецпрокурора Роберта Мюллера, близится к завершению. Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн 8 февраля даст показания в Конгрессе США. "Надеюсь, мы в ближайшее время получим отчет от спецпрокурора Мюллера", - цитировал 28 января слова и. о. генпрокурора США Мэттью Уайтекера телеканал CNBC. А 25 января сотрудники ФБР арестовали Роджера Стоуна - республиканского политтехнолога, близкого к Трампу.

В тот же день Стоун вышел на свободу под залог в 250 тысяч долларов, но уже пять человек из близкого окружения Трампа признали свою вину в различных преступлениях или пошли на сделку со следствием. Некоторые осуждены, другие ждут приговора. Количество обвиняемых россиян тоже приближается к трем десяткам.

Под подозрением десятки россиян

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 россиянам, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину. В июне 2018-го были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы 12 служащим ГУ Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). DW насчитала еще около двух десятков россиян или выходцев из стран бывшего СССР, так или иначе упоминаемых в связи с расследованием Мюллера. Люди Трампа старались скрыть информацию о подобных встречах.

Роберт Мюллер

По данным "Московского проекта" - исследовательской инициативы, близкой к Демократической партии США, - в 2015-2017 годах произошло не менее 101 контакта между сотрудниками Трампа и теми, кто действовал в интересах российской стороны. Как минимум 28 высокопоставленных членов команды Трампа и тех, кто был близок к нему, вступали в контакты с людьми, связанными с властями РФ или выдававшими себя за таковых. Кто из россиян сыграл наиболее заметную роль?

Сергей Кисляк - ключевой подозреваемый

Кадровый дипломат советской школы был послом РФ в США в 2008-2017 годах. В апреле 2016 года, незадолго до первого выступления Трампа с речью о международной политике, Кисляк встретился с будущим генпрокурором США Джеффом Сешнсом и Джаредом Кушнером - зятем Трампа. В период предвыборной кампании неоднократно встречался с людьми Трампа.

Сергей Кисляк

29 декабря 2016 года, когда уходящий президент Обама ввел новые санкции против РФ, Кисляк несколько раз созванивался с Майклом Флинном. Тогда Кремль не принял ответных санкционных мер, но отрицал, что это было сделано "по просьбе команды Трампа". Флинн скрыл эти контакты, что привело к его отставке с поста советника президента по безопасности. Вскоре после победы Трампа на счет Кисляка посольство РФ перевело 120 тысяч долларов, что более чем в два раза выше его годового оклада, уточняет BuzzFeed News. CNN назвал Кисляка "топ-шпионом" - он эти обвинения отвергает. Ныне Сергей Кисляк занимает почетный пост в Совете Федерации РФ.

Эмин Агаларов - старый друг Трампа

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов - один из немногих, кто может похвастаться близким знакомством и даже дружбой с самим Трампом. Как, впрочем, и его отец - президент российской Crocus Group Араз Агаларов. В 2013 году Агаларовыстали деловыми партнерами Трампа по конкурсу "Мисс Вселенная" - Трамп, в то время просто бизнесмен, заработал на этом 20 млн долларов. И стал уязвимым для российского влияния, утверждают его критики-демократы Нэнси Пелоси и Чак Шумер.

Дональд Трамп и Эмин Агаларов

В 2015 году Агаларовы приглашали Трампа в Москву, обещая встречу с Путиным - поездка не состоялась. В июне 2016 года Эмин Агаларов предположительно вел телефонные переговоры с Дональдом Трампом-младшим. Оба отрицают это, но следователи подозревают Эмина в организации встречи Трампа-мл. и Натальи Весельницкой. В январе 2019 года Агаларов отменил тур по США, опасаясь задержания, - спецпрокурор Мюллер выразил желание выслушать его показания.

Наталья Весельницкая - внезапная знаменитость

9 января 2016 года российский адвокат Наталья Весельницкая прибыла в Нью-Йорк для встречи с Дональдом Трампом-мл. Вместе с ней в небоскреб Trump Tower приехали лоббист Ринат Ахметшин, подозреваемый в работе на спецслужбы РФ, и бизнесмен Ираклий Кавеладзе, связанный с семьей Агаларовых. До сих пор точно неизвестно, о чем тогда шла речь. О встрече, в которой также участвовали Джаред Кушнер и Пол Манафорт, впервые рассказала The New York Times в июле 2017-го.

Наталья Весельницкая

Весельницкая приобрела мировую известность, а Дональду Трампу пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов во время визита во Францию. Трамп-мл. утверждал: ему пообещали компромат на Хиллари Клинтон, а вместо этого речь пошла об отмене Акта Магнитского. Власти РФ отрицают связи с Весельницкой, она утверждает, что действовала по своей инициативе. Умалчивают ли участники встречи о чем-то важном? Следствию предстоит это выяснить. 8 января 2019 года прокуратура США предъявила Весельницкой обвинение в воспрепятствовании правосудию в связи с делом об отмывании денег, по которому она работала еще до встречи с Трампом-мл.

Константин Килимник - украинский коллега Манафорта

48-летний политтехнолог Килимник избегает публичности, но как закулисный игрок имел большое значение. С 2005 года он сотрудничал с Полом Манафортом, возглавляя его киевский офис в период работы на Виктора Януковича, утверждает Politico. В США Килимника подозревают в сотрудничестве с разведкой РФ, что он отрицает. Как минимум с весны 2016 года Манафорт, возглавивший штаб Трампа, переписывался с Килимником, дважды они встречались лично. Килимник - возможный посредник между ним и Олегом Дерипаской.

Мария Бутина

В возможной роли Килимника во вмешательстве в выборы рассказала NYT 8 июня 2018 года. Тогда же Килимнику предъявили обвинение в воспрепятствовании правосудию и заговоре с целью помешать правосудию по делу Манафорта (вынесение приговора которому ожидается в марте 2019-го). Родившийся в Украине Килимник - гражданин РФ, и сейчас проживает в России.

Сергей Горьков - зачем банкир встречался с зятем Трампа?

Экс-председатель Внешэкономбанка, ныне сотрудник Минэкономразвития РФ, в декабре 2016 года тайно встретился с Джаредом Кушнером (встречу помог организовать посол Кисляк). Лишь в 2017 году CNN впервые сообщил о встрече, на которой могли обсуждать создание неофициального канала связи с Путиным.

Позже Кушнер объяснял встречу желанием представиться в качестве члена команды Трампа, а Горьков заявлял, что они разговаривали о бизнесе по недвижимости. Американские следователи продолжают изучать обстоятельства встречи.

Александр Торшин и признавшая вину Мария Бутина

21 мая 2016 года Александр Торшин еще был зампредседателя Банка России и в этом качестве ужинал вместе с Дональдом Трампом-мл. во время конвенции Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). ФБР подозревает, что Торшин, с апреля 2018 года находящийся под американскими санкциями, мог использовать NRA как канал для финансовых средств на поддержку Трампа. Давняя знакомая и помощница Торшина Мария Бутина была арестована ФБР в Вашингтоне 15 июля 2018 года, ей предъявлено обвинение в заговоре против США, что не связано с расследованием Мюллера. Однако Бутина признала вину и стала давать показания - вскоре мы узнаем, добавят ли они что-то новое в дело о вмешательстве в выборы.

Смотрите также:

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Россияне и Трамп: фигурантов все больше Чем дальше заходит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, тем больше появляется в деле подозреваемых и возможных причастных. DW рассказывает о тех, кого СМИ и официальные лица называют в первую очередь.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Эмин Агаларов: певец и деловой человек Эмин Агаларов учился пению у Муслима Магомаева, а бизнесу - у своего отца Араса Агаларова, основателя Crocus Group. В 2013 году в Лас-Вегасе Агаларовы познакомились с Дональдом Трампом, вместе провели в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и продолжали общаться. Но в 2019 году Эмин отменил тур по США. Спецпрокурор Мюллер хочет допросить его по делу о вмешательстве в выборы, что грозит задержанием.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Ринат Ахметшин: российский лоббист На экс-офицера советской контрразведки обратили внимание после его участия во встрече с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Он утверждает, что попал туда случайно. У Ахметшина, официально зарегистрированного в США в качестве лоббиста, богатая профессиональная история: он агитировал против "акта Магницкого", а в 2010 году сотрудничал с другим фигурантом дела о выборах - Константином Килимником.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Мария Бутина: заговор против США В 2015 году 27-летняя Бутина оказалась в Лас-Вегасе на пресс-конференции Дональда Трампа. Будущий кандидат в президенты предложил ей задать вопрос, она спросила о его российской стратегии. Просто случайность? Об этом многие спрашивают сейчас, когда Бутина признала вину в заговоре против США, где ее считают агентом Москвы. Но формально арест Бутиной ФБР в 2018 году не относится к ведомству Мюллера.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Наталья Весельницкая: адвокат или агент? До 2016 года Весельницкая - адвокат, мало известный за пределами Московской области. Но в 2015-м она стала представлять в США интересы семьи Агаларовых и приняла участие в защите Дениса Кацыва, обвиняемого в отмывании денег по делу, связанному с "актом Магницкого". В США подозревают, что она обманывала американский суд, а также тайно представляла власти РФ на встрече с людьми Трампа в 2016 году.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Сергей Горьков: экс-председатель Внешэкономбанка Зачем Сергей Горьков, глава госбанка, действующего на основе особого закона РФ, встречался с Джаредом Кушнером в 2016 году сразу после победы Трампа на выборах? Версия CNN: обсуждался неофициальный канал связи с Путиным. Версия Кушнера: он хотел представиться в качестве члена переходной команды Трампа. Версия Горькова, с июля 2018 года замминистра экономики РФ: говорили о бизнесе по недвижимости.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Генри Гринберг: таинственный гражданин РФ О "гражданине РФ Генри Гринберге" The Washington Post написала в июне 2018 года. В мае 2016 года он встретился с советником Трампа Майклом Капуто, а затем - с Роджером Стоуном, скандальным политтехнологом. Версия № 1: российский агент предложил компромат на Хиллари Клинтон за 2 млн долларов. Версия № 2: агент ФБР пытался спровоцировать людей Трампа. Кто такой Гринберг, должно установить следствие.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Кирилл Дмитриев: глава Российского фонда прямых инвестиций РФПИ создан в 2011 году для привлечения иностранных инвестиций в РФ. С 2015 года - под санкциями США. Три журналиста CNN были уволены после сообщения о встрече Дмитриева в 2017 году с Энтони Скарамуччи, будущим пресс-секретарем Белого дома. Они действительно встречались в Давосе. В том же году Дмитриев встречался с основателем американской ЧВК Blackwater и бизнес-партнером Трампа Эриком Принсом.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Константин Килимник: "серый кардинал" Украинско-российский политтехнолог, подозреваемый в работе на разведку РФ (на фото слева). В 2016 году Пол Манафорт переписывался с ним, интересуясь отношением Олега Дерипаски к кампании Трампа. Манафорт и Килимник встречались дважды в 2016 г. Впервые о нем рассказала The New York Times в июне 2018 г. Обвиняется в препятствии правосудию США. Почти на всех известных фото отворачивается от камеры.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Сергей Кисляк: экс-посол РФ в США В 2016 году встречался с Джеффом Сешнсом, будущим Генпрокурором США, Джаредом Кушнером, зятем Трампа и членом его предвыборной команды, и с Майклом Флинном, будущим советником президента по безопасности. Встречи, о которых стало известно в 2017 году, стали ключевыми эпизодами в расследовании Мюллера. CNN назвал Кисляка главным российским шпионом. Власти РФ категорически отвергают эти обвинения.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Андрей Николаев: волонтер в команде Трампа В июле 2018 года The Washington Post назвала российского олигарха Константина Николаева спонсором Марии Бутиной со связями в администрации президента РФ. А в 2016 году его сын Андрей Николаев был волонтером в предвыборной команде Трампа. Во время инаугурации Трампа в 2017 году Константин Николаев присутствовал в вашингтонском Trump International Hotel. Следствие продолжает изучать эту историю.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Евгений Пригожин: владелец "фабрики троллей" В феврале 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил в фальсификации выборов в США бизнесмена Евгения Пригожина и 12 россиян - сотрудников "Агентства интернет-исследований". Среди прочего "фабрика троллей" организовывала в США митинги и манипулировала соцсетями. "Американцы очень впечатлительные люди, - цитировало Пригожина вскоре агентство РИА "Новости". - Если они хотят видеть дьявола, пусть видят".

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Иван Тимофеев: неудачливый посредник Преподаватель МГИМО МИД России, с 2011 года программный директор НКО "Российский совет по международным делам", с 2015 года - руководитель программы "Институты евроатлантической безопасности" Валдайского клуба. Политический советник Трампа Джордж Пападопулос обменивается с ним мейлами и общается по скайпу весной 2016 года. Предположительно, он искал через Тимофеева контакты в МИД РФ.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Евгений Шмыков: разведчик в отставке Человек, о котором почти нет информации. The New York Times в ноябре 2018 года писала, что экс-генерал разведки РФ служил в конце 1990-х - начале 2000-х в Афганистане, затем работал в Академии ФСБ. Газета публикует фото, взятое из соцсети "Мой мир" на Mail.ru. В 2015 году помощник Трампа Феликс Сатер общался со Шмыковым в связи с переговорами по проекту Trump Tower в Москве, который не состоялся.

Связи Трампа с РФ: российские подозреваемые Fancy Bear, Cozy Bear, Guccifer 2.0: хакеры Группировки российских хакеров, скрывавшиеся под названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также хакер под никнеймом Guccifer 2.0, предположительно, осуществили успешную кибератаку на серверы Национального комитета Демократической партии США. В июне 2018 года в США были обвинены во вмешательстве в выборы 12 служащих ГУ Генштаба РФ (или ГРУ). Предполагается, что это - те самые "медведи-стиляги". Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев

