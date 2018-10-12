 Свыше 10 тысяч националистов прошли маршем по центру Киева | Новости из Германии о Германии | DW | 14.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Свыше 10 тысяч националистов прошли маршем по центру Киева

На фоне марша националистов в Киеве у здания Киево-Печерской лавры задержали около 100 человек.

Марш националистов в Киеве

Марш националистов в Киеве

Порядка 14 тысяч националистов прошли маршем от Крещатика до Европейской площади на юге Киева по случаю 76-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщило агентство "Українськi новини". В ходе акции собравшиеся скандировали: "Украина для украинцев", "Один язык, одна нация, одна вера".

Контекст

На улицах городов Украины в последнее время можно увидеть группы молодых людей в униформе с надписью "Национальные дружины". Чего от них ожидать и как реагируют на это власти? (01.02.2018)

Представители правых партий выдвинули требования к нынешним властям в Киеве. Среди них выполнение обещаний Евромайдана, а также разрыв отношений с РФ и роспуск Рады. (22.02.2017)

Активисты подожгли несколько петард и дымовых шашек, однако в целом мероприятие прошло без эксцессов. Завершилось оно массовым исполнением гимна Организации украинских националистов, собравшем, по данным СМИ, 8,5 тысяч человек.

Между тем, представители праворадикальных организаций "Традиция и порядок" и С14 устроили погром в здании на улице Липинского в Киеве, где, по их данным, находился офис лидера украинского движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, который планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду Украины 27 октября. Об этом написал в Facebook лидер С14 Евгений Карась. Внутрь здания были брошены файеры, на стене дома написали: "Слава нации", "Смерть врагам".

На фоне шествия и погрома у здания Киево-Печерской лавры прошли массовые задержания. В Печерское районное управление были доставлены около 100 человек, собравшихся организованными группами у стен монастыря. Полиция устанавливает их анкетные данные, передало агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Смотритетакже:

  • Молебен в Киеве, 14 октября 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Украина стремится к автокефалии православной церкви

    Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

  • Патриарх Константинопольский Варфоломей, апрель 2018 г.

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом

    "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь

    "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

  • Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
    Еще по теме

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Филарет: Путин - новый Каин

    "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

  • Митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек

    "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

  • Предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Павел: Отделение - раскол мирового православия

    "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

  • Президент Украины Пётр Порошенко

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Порошенко: Украина - не территория РПЦ

    "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

  • Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в Верховной раде

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета

    "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

    Автокефалия для Украины: кто что говорит

    Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви

    "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:01
Now live
03:01 мин

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду (12.10.2018)

Контекст

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. В Киеве заявляют одно, в Москве - другое. (14.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Константинопольский патриархат дал украинским православным надежду (12.10.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Джонатан Литтелл: Кроме Путина, остальная структура власти ненавидит Кадырова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно