 Свыше тысячи сирийцев вернулись на родину из Ливана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2018

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Мир

Свыше тысячи сирийцев вернулись на родину из Ливана

1200 сирийцев на автобусах пересекли сирийско-ливанскую границу. ООН считает, что пока выполнены не все условия для возвращения беженцев в Сирию.

Дети сирийских беженцев в Ливане, март 2018 г.

Дети сирийских беженцев в Ливане, март 2018 г.

Свыше тысячи сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину, в районы, где прекращены боевые действия. Как сообщило национальное телевидение Сирии в субботу, 28 июля, около 1200 человек на автобусах пересекли границу двух стран. Тем временем представители ливанских служб безопасности объявили, что в скором времени в Сирию вернутся сотни тысяч жителей. Соответствующие договоренности были достигнуты на двусторонних консультациях между Ливаном и Сирией.

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В ООН к возвращению сирийцев относятся критически, напоминая, что пока выполнены не все условия для возвращения беженцев. За время гражданской войны свыше 5,5 миллионов граждан Сирии оказались за границей, еще свыше 6,6 миллионов в результате столкновений повстанцев и правительственных войск были изгнаны из своих домов. В Ливане находятся около 1,5 миллиона беженцев, что равно примерно четверти населения всей страны. Большие группы сирийцев бежали в Турцию, Иорданию и страны Евросоюза.

Министерство обороны РФ несколько дней назад после переговоров с руководством Ливана объявило, что в Сирию смогут вернуться около 1,7 миллиона человек.

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