Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Свиной грипп

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "свиной грипп".

Свиным гриппом называют заболевания людей и животных, вызванные отдельными штаммами вируса гриппа. Свиной грипп распространен среди домашних свиней, заражаться им могут также люди, птицы и другие виды животных. Вирус очень редко передается от животного человеку. Термически обработанная свинина, как правило, не является источником заражения этим типом гриппа.

04.02.2019, China, Shenzhen: --FILE--Hogs are pictured at a pig farm in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 4 February 2019. Pig stocks are dwindling and pork prices are rising as China grapples with the effects of the African swine fever outbreak that has officially resulted in the culling of more than 1 million pigs. Foto: Yuan Shuiling/Imaginechina/dpa |

Новый вирус свиного гриппа. Грозит ли миру еще одна пандемия? 01.07.2020

Китайские ученые в ходе исследования обнаружили новый вирус свиного гриппа G4 H1N1. Опасен ли он для человека и может ли вызвать новую пандемию?
Packungen des Medikaments Tamiflu des Schweizer Pharmakonzerns Roche werden am 3.2.2004 im Niederländischen Impfinstitut (NVI) in Bilthoven eingelagert. Die Regierung hat eine Menge geordert, um insgesamt rund 30000 Menschen im Fall eines Auftretens der Vogelgrippe in den Niederlande mit diesem Mittel impfen zu können. Das Medikament Tamiflu hilft nach Expertenangaben, wenn es in den ersten zwei Tagen nach der Infektion eingenommen wird. Und es kann zur Prophylaxe eingesetzt werden.

Вирус свиного гриппа становится резистентным к Tamiflu 16.09.2013

Против вируса гриппа у медиков сегодня имеется всего два более или менее эффективных препарата - Тamiflu и Relenza. К первому из них вирус все чаще оказывается невосприимчивым.
A show of lightening ripples across the North Texas sky above the Bass Performance Hall in Fort Worth, Texas, on Thursday, June 14, 2001. A strong line of thunderstorms moved through the Dallas-Fort Worth area dumping several inches of rain. (AP Photo/Tony Gutierrez)

Конец света назначен на понедельник 28.12.2011

В канун Нового Года, когда принято желать друг другу счастья, здоровья и удачи, не хочется прислушиваться к зловещим предсказаниям, обещающим всяческие беды. Не хочется, но приходится. Надо ли готовиться к худшему?
Häufigster Erreger der Schweineinfluenza sind Influenza-A-Viren der Subtypen H1N1, selten H1N2 und H3N2. Sehr selten werden (humane) Influenza-C-Viren bei Schweinen isoliert. Die Influenzaviren bei Schweinen wurden früher auch als SIV (swine influenza virus) bezeichnet. 2006 wurde in Italien auch ein H3N1-Subtyp in Schweinen isoliert.[1] Bei einer epidemiologischen Untersuchung in Zentralchina 2004 bis 2006, konnte auch ein sonst nur bei Pferden vorkommender Subtyp (H3N8) in Schweinebeständen nachgewiesen werden.[2] Neben Influenzaviren, die auch eine Erkrankung beim Schwein auslösen, wurden eine Vielzahl an humanen, aviären und porzinen Virus-Subtypen aus Schweinen isoliert, die von diesen ohne Zeichen einer Influenzavirusinfektion verbreitet werden können.

Универсальная вакцина против гриппа на подходе? 09.08.2011

Из-за того, что вирус гриппа постоянно мутирует, медикам приходится каждый год создавать новую вакцину. Теперь европейские ученые обнаружили в крови одного из пациентов необычное антитело, подавляющее все подтипы вируса.
Apotheker Daniel Schulzky entnimmt am Dienstag 28. April 2009, in Duesseldorf den Wirkstoff Oseltamivir aus einer Flasche. Die Bundeslaender halten fuer den Fall einer Pandemie der Schweinegrippe die Grundstoffe fuer diese Arznei millionenfach vor, die dann von Apothekern fuer den Endverbraucher hergestellt werden koennen. Der Wirkstoff Oseltamivir ist auch im Medikament Tamiflu vorhanden und daemmt die Ausbreitung der Viren ein.(AP Photo/Frank Augstein) ---Pharmacist Daniel Schulzky takes the medicament Oseltamivir from a bottle in Duesseldorf, western Germany, Tuesday April 28, 2009. The German federal states store the base materials for the agent Oseltamivir avoiding the multiplication of the viruses.It can be mixed by pharmacists in case of a pandemic of Swine Flu . (AP Photo/Frank Augstein)

ВОЗ: Свиной грипп официально закончился 10.08.2010

ВОЗ официально отменила самую высокую степень эпидемии - пандемию свиного гриппа. С апреля 2009 года в мире от вируса H1N1 скончалось примерно 18 500 человек.
H1N1-Impfung Spritzen mit dem H1N1-Impfstoff Pandemrix liegen am Dienstag (10.11.2009) im Gesundheitsamt Kassel in einer Schale. Seit Beginn der Woche können sich Kasseler Bürger im Gesundheitsamt gegen die Schweinegrippe impfen lassen. Am vergangenen Freitag war eine 15-jährige Schülerin aus Kassel an einer Herzmuskelentzündung gestorben, die mit Schweinegrippe infiziert war. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

Паника вокруг cвиного гриппа может обойтись Германии в 236 миллионов евро 07.05.2010

На складах в Германии хранятся запасы вакцины от свиного гриппа, которые оказались невостребованными. Стоимость медикаментов составляет 236 миллионов евро. Новые покупатели для препарата пока так и не найдены.
Ein Arzt hält eine Ampulle mit dem Impf-Wirkstoff Pandemrix und eine Spritze in den Händen, aufgenommen am Mittwoch (21.10.2009) in München (Oberbayern) bei einer Pressekonferenz. Start der bundesweiten Impfaktion gegen den H1N1-Schweinegrippevirus ist voraussichtlich Montag (26.10.2009). In Bayern ist der Wirkstoff Pandemrix als Kombination mit einem Impfverstärker im Einsatz. Foto: Tobias Hase dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

Заболевшие после прививки от ''свиного гриппа'' в Германии требуют компенсаций 04.03.2010

Вакцина против ''свиного гриппа'' стала возможной причиной заболевания четырех жителей Германии. Пострадавшие требуют от местных властей выплаты компенсаций. Причины осложнений выясняются экспертами.
17.06.2009 DW-TV Fit und gesund Schweinegrippe 3

ВОЗ: Эпидемия свиного гриппа еще не достигла пика 24.02.2010

Эксперты ВОЗ считают, что пока рано говорить о спаде волны эпидемии свиного гриппа. Несмотря на снижение количества заболеваний в Европе и Северной Америке, в южном полушарии вирус только начинает распространяться.
Mexiko

ПАСЕ намерена разобраться, была ли пандемия свиного гриппа обманом 26.01.2010

В Страсбурге ПАСЕ намерена расследовать ситуацию с возможной фальсификацией свиного гриппа. Всемирная организация здравоохранения и фармацевтическая промышленность отвергают обвинения.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Ärztin stellt im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik in Mainz mit einer Probandin eine Impfsituation nach (Archivfoto vom 04.08.2009). Am kommenden Montag startet in zahlreichen Bundesländern die Impfung gegen Schweinegrippe. Soll man sich impfen lassen? Der Verlauf der Neuen Grippe ist meist mild. Foto: Fredrik von Erichsen dpa (zu dpa-Themenpaket Schweinegrippe am 23.10.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия отказывается от части вакцины против свиного гриппа 13.01.2010

Федеральные земли Германии договорились об уменьшении объемов поставок вакцины против свиного гриппа, заказанной летом прошлого года. Прогнозы насчет интенсивности эпидемии гриппа не оправдались.
16.12.2009 DW-TV FIT UND GESUND Impfung 1

Федеральные земли Германии надеются избавиться от излишков вакцины 07.01.2010

Федеральные земли заказали слишком много вакцины от свиного гриппа. Теперь они ведут переговоры с производителями об уменьшении количества поставок и надеются сбыть излишки в страны, испытывающие недостаток в вакцине.
Apotheker Daniel Schulzky entnimmt am Dienstag 28. April 2009, in Duesseldorf den Wirkstoff Oseltamivir aus einer Flasche. Die Bundeslaender halten fuer den Fall einer Pandemie der Schweinegrippe die Grundstoffe fuer diese Arznei millionenfach vor, die dann von Apothekern fuer den Endverbraucher hergestellt werden koennen. Der Wirkstoff Oseltamivir ist auch im Medikament Tamiflu vorhanden und daemmt die Ausbreitung der Viren ein.(AP Photo/Frank Augstein) ---Pharmacist Daniel Schulzky takes the medicament Oseltamivir from a bottle in Duesseldorf, western Germany, Tuesday April 28, 2009. The German federal states store the base materials for the agent Oseltamivir avoiding the multiplication of the viruses.It can be mixed by pharmacists in case of a pandemic of Swine Flu . (AP Photo/Frank Augstein)

Немецкий эксперт: За первой волной свиного гриппа может последовать вторая 28.12.2009

В ФРГ первая волна свиного гриппа пошла на спад, однако за ней может последовать вторая, считает профессор Йорг Хаккер. Организация Transparency International утверждает, что опасность заболевания искусственно раздута.
Schrottplatz Abgewrackte Autos Abwrackprämie

"Премия за утилизацию авто" опередила "свиной грипп" 18.12.2009

В Германии "премия за утилизацию старого авто" признана самым популярным выражением 2009 года. Тогда как "свиной грипп" оказался лишь на третьем месте.
Eine Aerztin fuer Infektiologie der Uni-Klinik Duesseldorf demonstriert am Mittwoch, 29. April 2009, das Aufziehen einer Spitze. Das Krankenhaus ist vorbereitet, Verdachtsfaelle von Schweinegrippe zu behandeln. (AP Photo/Roberto Pfeil) ---A doctor for infectiology of the university hospital in Duesseldorf, western Germany, demonstrates filling an injection in the isolation unit on Wednesday, April 29, 2009. The hospital is prepared to treat patients in case of an outbreak of a swine flu pandemic in the area. (AP Photo/Roberto Pfeil)

ВОЗ: Пик первой волны свиного гриппа позади 15.12.2009

Первая волна свиного гриппа, по оценке Всемирной организации здравоохранения, преодолела пик в Западной Европе. Однако эксперты призывают не терять бдительность - вслед за первой могут прийти и следующие волны.
2000/12/20 Pregnant woman holds stomach, graphic element on black

Беременным в Германии предлагают специальную прививку от гриппа 11.12.2009

Несмотря на эпидемию свиного гриппа, немцы неохотно делают прививки против. Объясняется это, как и тем, что заболевание проходит не так серьезно, как опасались медики, так и опасениями побочных последствий.
Ein neugeborenes Ferkel der Rasse Bunte Bentheimer schaut am Freitag, 29. August 2008, im Tiergehege im Buergerpark in Bremen durch eine Baumwurzel. Die Gescheckten sind eine beliebte Schweinerasse auf oekologisch wirtschaftenden Bauernhoefen. (AP Photo/Joerg Sarbach) ---A little piglet looks through a root in Bremen, northern Germany, Friday, Aug. 29, 2008. (AP Photo/Joerg Sarbach)

В ФРГ подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом 04.12.2009

В Германии зафиксирован первый случай свиного гриппа. Министерство здравоохранения земли Рейнланд-Пфальц заявляет, что причин для волнения нет. Свинья, судя по всему, заразилась от человека.
Показать еще