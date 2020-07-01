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Свиным гриппом называют заболевания людей и животных, вызванные отдельными штаммами вируса гриппа. Свиной грипп распространен среди домашних свиней, заражаться им могут также люди, птицы и другие виды животных. Вирус очень редко передается от животного человеку. Термически обработанная свинина, как правило, не является источником заражения этим типом гриппа.