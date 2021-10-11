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Свидетели Иеговы

Международная религиозная организация, насчитывает 8,6 млн сторонников в мире.

Свидетели Иеговы - религиозная организация, созданная в 1870 году Чарльзом Тейзом Расселлом в США. Организация имеет около 8.6 миллиона последователей по всему миру. В России первые последователи Свидетелей Иеговы появились в конце 19-го века. По данным организации, в 2016 году ее численность в РФ составляла 171 тысячу человек. В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.

19.03.2017 ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 19, 2017: A sign outside the Russian administrative centre of Jehovah's Witnesses based in the town of Solnechnoye. Russia's Justice Ministry has filed a lawsuit against Jehovah's Witnesses to declare it an extremist organisation, a hearing of Russia's Supreme Court scheduled for April 5, 2017. Alexander Demianchuk/TASS |

"Свидетели Иеговы" в Иркутске рассказали о пытках при задержании 11.10.2021

Представители организации "Свидетели Иеговы в России" сообщили, что силовики применили насилие к верующим во время массовых обысков 4 октября в Иркутске.
19.03.2017 ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 19, 2017: A sign outside the Russian administrative centre of Jehovah's Witnesses based in the town of Solnechnoye. Russia's Justice Ministry has filed a lawsuit against Jehovah's Witnesses to declare it an extremist organisation, a hearing of Russia's Supreme Court scheduled for April 5, 2017. Alexander Demianchuk/TASS |

В Сочи арестованы члены организации "Свидетели Иеговы" 26.03.2021

Двух членов организации "Свидетели Иеговы" суд в Сочи поместил под домашний арест. Мера пресечения в отношении еще двоих фигурантов дела о "вовлечении граждан в экстремистскую деятельность" пока не выбрана.
19.03.2017 ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 19, 2017: A sign outside the Russian administrative centre of Jehovah's Witnesses based in the town of Solnechnoye. Russia's Justice Ministry has filed a lawsuit against Jehovah's Witnesses to declare it an extremist organisation, a hearing of Russia's Supreme Court scheduled for April 5, 2017. Alexander Demianchuk/TASS |

США призвали Россию отменить запрет "Свидетелей Иеговы" 26.02.2021

В Госдепе США напомнили, что с тех пор, как Верховный суд РФ в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, 52 ее последователя были заключены в тюрьму.

19.03.2017 ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 19, 2017: A sign outside the Russian administrative centre of Jehovah's Witnesses based in the town of Solnechnoye. Russia's Justice Ministry has filed a lawsuit against Jehovah's Witnesses to declare it an extremist organisation, a hearing of Russia's Supreme Court scheduled for April 5, 2017. Alexander Demianchuk/TASS |

В Пензе члена "Свидетелей Иеговы" приговорили к шести годам колонии 13.12.2019

В России еще один последователь "Свидетелей Иеговы" получил реальный срок. Суд в Пензе приговорил лидера местной организации к шести годам колонии общего режима.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Два суда в России вернули прокурорам дела десяти членов "Свидетелей Иеговы" 16.11.2019

В одном случае суд увидел нарушения УПК РФ, допущенные при составлении обвинительного заключения. В другом случае причина решения пока неизвестна.
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Томске последователь "Свидетелей Иеговы" получил реальный срок 05.11.2019

"Мемориал" признал последователя запрещенных в России "Свидетелей Иеговы", жителя Томска Сергея Климова политзаключенным. Теперь он осужден на шесть лет колонии.
Moskau (Russland): Früher Sitz des sowjetischen Geheimdienstes KGB ist das Gebäude an der Lubjanka in Moskau heute die Zentrale des russischen Geheimdienstes . Das Gebäude auf dem Lubjanka-Platz wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und war seit 1918 Sitz des KGB, der im Volksmund Lubjanka, nach der geografischen Bezeichnung, heißt. (BER429-180297)

Лев Пономарев о конфликте с ФСБ, "Новом величии" и штрафах "иноагента" 17.10.2019

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации.
Quelle: https://twitter.com/roscomnadzor Das ist der offizielle Twitter-Account von Roskomnadzor. Das ist eine staatliche Aufsichtsbehörde u.a. für Internet. +++ Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Website zu verwenden! +++

В России заблокирован сайт информагентства "Фергана" 02.10.2019

Издание внесено в единый реестр запрещенной информации. В "Фергане" не знают о причинах блокировки.

Adherents of the Christian denomination Jehovah's Witnesses Konstantin Bazhenov, Alexei Budenchuk, Felix Makhammadiev, Roman Gridasov, Gennady German and Alexei Miretsky pose for a picture inside the building of a regional court in Saratov, Russia in this undated handout photo. Courtesy of Jehovah’s Witnesses/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Госдеп призывает Россию прекратить обвинения "Свидетелей Иеговы" в экстремизме 22.09.2019

В ответ на реальные сроки членам организации "Свидетелей Иеговы", Госдеп США призвал власти РФ уважать право граждан на свободу вероисповедания и прекратить обвинять их в экстремизме.
BROOKLYN, NY, USA - SEPTEMBER 8, 2013: Facade of The Watchtower building in the Dumbo area of Brooklyn, NY, USA on September 8, 2013. | Verwendung weltweit

Суд в Саратове приговорил к реальным срокам шесть "Свидетелей Иеговы" 20.09.2019

В Саратове шесть членов организации "Свидетели Иеговы" признаны виновными в экстремизме и осуждены на сроки от двух до трех с половиной лет лишения свободы.
3173016 08/19/2017 Police work in the center of Surgut on the site of a knife attack by an unidentified man who wounded eight people. The man resisted arrest and was killed. Eight people with stab wounds were taken to hospitals. Irina Shvets/Sputnik Foto: Irina Shvets/Sputnik/dpa |

США ввели санкции против двух следователей из Сургута за преследование "Свидетелей Иеговы" 10.09.2019

Сургутские следователи, по данным Госдепа, ответственны за пытки и избиения последователей "Свидетелей Иеговы". Им и их близким родственникам запрещен въезд в США.
02.06.2019 U.S. Secretary of State Mike Pompeo at a presse conference together with Swiss foreign minister Ignazio Cassis (not pictured) during Pompeo's visit to Switzerland, on Sunday, 2 June 2019, at the CastelGrande in Bellinzona. (KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay) |

Госдеп США раскритиковал РФ за ущемление свободы религии 22.06.2019

Авторы ежегодного доклада Госдепа США о состоянии свободы религии в мире раскритиковали РФ за преследование "Свидетелей Иеговы" и мусульманских меньшинств.
Dennis Christensen is escorted inside a courthouse following the verdict announcement in the town of Oryol on February 6, 2019. - A Russian court on February 6, 2019 sentenced a Jehovah's Witness to six years in prison for extremism, in the first conviction of its kind since a 2017 law that outlawed the religious group. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Орловский облсуд оставил в силе приговор датчанину Кристенсену 23.05.2019

Коллегия суда второй инстанции подтвердила вынесенный в феврале приговор в отношении датчанина, являвшегося лидером орловской общины "Свидетелей Иеговы".
Dennis Christensen is escorted inside a courthouse following the verdict announcement in the town of Oryol on February 6, 2019. - A Russian court on February 6, 2019 sentenced a Jehovah's Witness to six years in prison for extremism, in the first conviction of its kind since a 2017 law that outlawed the religious group. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Приговор датчанину по делу против "Свидетелей Иеговы" обжалован 18.02.2019

Датчанин Деннис Оле Кристенсен приговорен в России к шести годам колонии. По версии следствия, он был "фактическим руководителем" регионального отделения "Свидетелей Иеговы".

Thema: Fall des eingesperrten Aktivisten in Luhansk: Wer wird zum Opfer der Repressionen durch Separatisten. Stichworte: Ukraine, Andrij Jarovij, Alliance for Public Health, Donbass, Drogen, Substitutionsbehandlung Übertragung der Rechte: (C) ECUO

Заложники "ДНР" и "ЛНР": кого преследуют сепаратисты в Донбассе 16.02.2019

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция.

Dennis Christensen, a Danish Jehovah's Witness accused of extremism, is escorted into a courtroom to hear his verdict in the town of Oryol on February 6, 2019. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

США призвали РФ прекратить преследование "Свидетелей Иеговы" 15.02.2019

Россия должна освободить датчанина Денниса Кристенсена и прекратить уголовное преследование "Свидетелей Иеговы" за экстремизм, заявили в миссии США при ОБСЕ.
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