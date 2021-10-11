Международная религиозная организация, насчитывает 8,6 млн сторонников в мире.

Свидетели Иеговы - религиозная организация, созданная в 1870 году Чарльзом Тейзом Расселлом в США. Организация имеет около 8.6 миллиона последователей по всему миру. В России первые последователи Свидетелей Иеговы появились в конце 19-го века. По данным организации, в 2016 году ее численность в РФ составляла 171 тысячу человек. В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.