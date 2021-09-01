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Светлана Ганнушкина

Лукашенко и его "гибридная война" против ЕС: наплыв беженцев в Польше. DW Новости (01.09.2021) 01.09.2021

Польша укрепляет границу с соседней Беларусью, строятся дополнительные заграждения из колючей проволоки. Как Литва и Латвия, Польша столкнулась с массовым притоком нелегальных мигрантов, в частности, из Ирака. Ситуация грозит выйти из-под контроля. В ЕС уже обвиняют режим Лукашенко в применении "гибридного оружия".

Почему Россия не хочет принимать афганских беженцев? Интервью со Светланой Ганнушкиной (01.09.2021) 01.09.2021

Обращаются ли афганские беженцы за помощью в России, ожидать ли в РФ потока беженцев из Афганистана и о политике властей в отношении просящих об убежище - в интервью DW с правозащитницей и председателем комитета "Гражданское содействие".
01.02.2020+++St. Petersburg, Russland+++ Protestaktion in St. Petersburg gegen die Verfassungsreform in Russland

Правозащитники выступили против поправок в Конституцию РФ 10.03.2020

Сотрудники ведущих российских правозащитных организаций опубликовали обращение с призывом остановить антиконституционный переворот в России.
GROZNY, RUSSIA - MARCH 6, 2018: Human rights activist Svetlana Gannushkina attends a hearing into the case against Oyub Titiyev, head of the Grozny Office of the Memorial Human Rights Centre, charged with possession of marijuana, at Grozny s Staropromyslovsky District Court. Yelena Afonina/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS076D12

Правозащитница Ганнушкина рассказала об атмосфере страха в РФ 31.12.2019

По мнению Светланы Ганнушкиной, за минувшие два десятилетия в России полностью разрушены госинституты и судебная система.
3237794 11/17/2017 The Ministry of Justice building on Zhitnaya Street in Moscow. Mikhail Voskresenskiy/Sputnik Foto: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/dpa |

Чешскую организацию "Человек в беде" признали в России нежелательной 13.11.2019

НКО "Человек в беде" занимается гуманитарной помощью и поддержкой демократии. По словам правозащитницы Ганнушкиной, эта организация первой смогла направить продовольственные конвои в Чечню во время войны.

10.09.2017 Women and a child migrants from Syria walk towards a refugee camp at Kokkinotrimithia, outside of the capital Nicosia, in the eastern Mediterranean island of Cyprus, on Sunday, Sept. 10, 2017. Cyprus police say a 36-year-old man has been arrested for allegedly driving one of a pair of boats that brought 305 Syrian refugees to the island's northwestern coast. (AP Photo/Petros Karadjias) |

Прием беженцев в России: Донбасс опаснее Сирии? 02.08.2019

В последние годы Россия принимает все меньше беженцев. Временное убежище в стране получают в основном жители Донбасса, сирийцам же чаще всего отказывают. DW разбиралась в причинах.
Wiktor Filinkow und Julij Bojarschinow im Gericht in Petersburg, Russland. Autor: Sergej Satanowskij, DW, 8.4.2019

В России общественность призывает прекратить дело "Сети" 19.04.2019

В интернете размещена петиция с призывом закрыть дело "Сети" и расследовать факты применения пыток к фигурантам дела. Документ уже подписали Лия Ахеджакова, Светлана Ганнушкина и другие представители общественности.

06.03.2018, Russland, Grosny: Ojub Titijew, russischer Menschenrechtler und Leiter des Büros der Menschenrechtsorganisation Memorial in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny, während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht von Staropromyslovsky von Grosny wegen Besitzes von Marihuana. Der inhaftierte Titijew ist mit dem Vaclav-Havel-Preis des Europarates ausgezeichnet worden. Foto: Yelena Afonina/Tass/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Суд отказался освободить Титиева под поручительство Ганнушкиной и Явлинского 26.11.2018

Судья сочла, что защита главы чеченского "Мемориала" не предоставила доказательств, достаточных для смягчения меры пресечения.
Tschetschenische Asylbewerber leben in Polen in Armut. Immer mehr Tschetschenen wandern über Weißrussland nach Polen aus. Aber Polen ist kaum auf eine Flüchtlingswelle vorbereitet; Copyright: DW

Что мешает интеграции чеченцев в Европе? 09.11.2018

В странах Европейского Союза к беженцам из Чечни отношение неоднозначное. Но и традиции самих чеченцев порой затрудняют их адаптацию к жизни в новых условиях.
Warum darf man mit Antigay-Propaganda in RU werben? Schwule haben kein Zutritt hinter einer zerbrochener Glasscheibe in einem Ökoladen des Bauers Sterligow in Moskau (c) DW/E. Samedowa

Гомофобия как часть рекламной стратегии - в России это возможно 02.06.2017

Гвоздем рекламной кампании Германа Стерлигова стал запрет на вход в его магазины для гомосексуалов. Почему эта стратегия имеет шансы на успех в РФ, выясняла DW.
Russia, Moscow. The Cathedral of Vasily the Blessed (Saint Basil's Cathedral) on Red Square. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Почему сирийцам крайне трудно получить в РФ убежище (видео) 19.12.2016

В 2016 году почти все заявки от сирийских беженцев на продление временного убежища были отклонены. DW поговорила с семьей из Сирии, которая из-за этого лишилась средств к существованию.

Сирийских беженцев в России не ждут (19.12.2016) 19.12.2016

В 2016 году почти все заявки от сирийских беженцев на продление временного убежища были отклонены. DW поговорила с семьей из Сирии, которая из-за этого лишилась средств к существованию.
Copyright: DW Russisch Das Interview wurde am 25.11.16 in Stockholm durchgeführt. Tags: Zhanna Nemtsova, Swetlana Gannuschkina, Nemtsova.Interview Beschreibung: DW-Moderatorin Zhanna Nemtsova spricht mit Swetlana Gannuschkina

Светлана Ганнушкина: Из-за беженцев повышается преступность - это стереотип 01.12.2016

Лауреат премии Right Livelihood Светлана Ганнушкина рассказала Жанне Немцовой о проблемах беженцев в России. Правозащитница объяснила, почему в РФ не хлынет столько же мигрантов, как в Европу.
28.11.2016 Russische Menchenrechtlerin Swetlana Gannuschkina bei Amnesty International mit Daniela Schadt

Что общего у правозащитницы из России и первой леди ФРГ? 29.11.2016

Среди пришедших послушать Светлану Ганнушкину, выступавшую в немецком отделении Amnesty International, оказалась и гражданская жена президента Германии Гаука. Репортаж DW.

Светлана Ганнушкина в программе "Немцова.Интервью": Россия дрейфует в сторону Северной Кореи (29.11.2016) 29.11.2016

Лауреат премии Right Livelihood Светлана Ганнушкина в интервью Жанне Немцовой рассказала о проблемах беженцев в России. Правозащитница объяснила, почему в РФ не хлынет такой же поток мигрантов, как в Европу.

Премия для российской правозащитницы (26.11.2016) 26.11.2016

В Стокгольме состоялась торжественная церемония вручения премии Right Livelihood Award. Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина более 25 лет помогает беженцам со всего мира.

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