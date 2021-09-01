Светлана Ганнушкина

Почему Россия не хочет принимать афганских беженцев? Интервью со Светланой Ганнушкиной (01.09.2021)

Обращаются ли афганские беженцы за помощью в России, ожидать ли в РФ потока беженцев из Афганистана и о политике властей в отношении просящих об убежище - в интервью DW с правозащитницей и председателем комитета "Гражданское содействие".