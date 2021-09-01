Польша укрепляет границу с соседней Беларусью, строятся дополнительные заграждения из колючей проволоки. Как Литва и Латвия, Польша столкнулась с массовым притоком нелегальных мигрантов, в частности, из Ирака. Ситуация грозит выйти из-под контроля. В ЕС уже обвиняют режим Лукашенко в применении "гибридного оружия".
Обращаются ли афганские беженцы за помощью в России, ожидать ли в РФ потока беженцев из Афганистана и о политике властей в отношении просящих об убежище - в интервью DW с правозащитницей и председателем комитета "Гражданское содействие".
Лауреат премии Right Livelihood Светлана Ганнушкина в интервью Жанне Немцовой рассказала о проблемах беженцев в России. Правозащитница объяснила, почему в РФ не хлынет такой же поток мигрантов, как в Европу.