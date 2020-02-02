 Светлана Алексиевич: Мужчины меряются достоинствами, а будущее - за Гретой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2020

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Культура и стиль жизни

Светлана Алексиевич: Мужчины меряются достоинствами, а будущее - за Гретой

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в эксклюзивном интервью DW также рассказала, почему в Украине демократия возможна, а в России - нет.

Светлана Алексиевич

В Штутгартской опере состоялась премьера постановки "Борис", в которой были использованы тексты из книги Светланы Алексиевич "Время секонд хэнд". "Борис" - не просто новая оперная постановка, а некий сплав из прошлого и настоящего: "Бориса Годунова" Пушкина/Мусоргского, книги Алексиевич и музыки Сергея Невского. После премьеры коррепондент DW расспросила лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич о том, как она чувствует себя в роли "начинающего либреттиста".

DW: Светлана Александровна, как вам понравилась постановка?

Светлана Алексиевич: Сергей Невский удивительным образом справился с фантастическим количеством материала. Хотя иногда хотелось, чтобы было время вжиться в характер, не торопиться. Но этой работой занимались в основном молодые люди. Это другое видение, другой темп. Режиссер, видеорежиссер, - им всем по 25 - 30 лет. И я увидела взгляд другого поколения. Это было интересно. Видеоряд очень интересный. Молодые ребята по-своему чувствуют. Грустно, конечно, было чувство, что ничего не меняется в России. Как говорил Осипов, российский прозаик, в России за два дня может поменяться все, за 200 лет - ничего. Надо сказать, что Сережа Невский очень тонко и точно из текста выбрал то, что для меня важно и что мне дорого.

Сцена из оперной постановки

Сцена из оперной постановки

- "Борис Годунов" Пушкина заканчивается словами "Народ безмолвствует". Финал оперы Мусоргского - это безумие Бориса. А чем заканчивается новый "Борис"?

- Безумием всеобщим! Когда читаешь сегодня высказвания некоторых политиков российских, складывается впечатление наличия эпидемии, такого тотального безумия. Это не безумие одиночки зарвавшегося, а безумие огромной массы людей. Когда читаешь о планах относительно церкви в России или о том, как относятся к гомосексуалам, к людям, которые хотят жить иначе и живут иначе... Становится страшно, когда понимаешь, что вся наша образованность, начитанность исчезла. Одна моя подруга-журналистка жила некоторое время в ДНР. Когда она рассказывает, что ей довелось там увидеть, становится страшно. Как моментально с человека слезает культурный слой... Там, в ДНР, людей по подвалам пытали, прежде чем убить. Это же 16-й век какой-то!

- Говоря о правителях сегодняшних, как вы думаете, что сейчас на уме у Путина?

- Мне кажется, Путин, как и Лукашенко, - уже заложник самого себя, каких-то своих идей. Ведь "соскочить" просто так не получится. Диктаторские режимы жестоки и по отношению к самим этим диктаторам. У них нет человеческой жизни! Мне, помню, хотелось понять, кто же такой был Ленин. И я читала воспоминания о Ленине разных людей, томик какой-то мне в руки попался. Как-то ночевал он у рабочего, и этот рабочий ночью проснулся, когда услышал, что по комнате, где ночевал Ленин, кто-то ходит. Рабочий пошел туда и увидел Ленина, который лазил по книжным полкам. Ленин обернулся и сказал: "А я ведь всего этого не прочел!" Такое человеческое сожаление, что, мол, жизнь прошла мимо него. Он же стал заложником своих параноических идей.

Контекст

Боец белорусского "эскадрона смерти" рассказал DW, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад. Тогда в Беларуси исчезли оппозиционеры Захаренко, Гончар и Красовский. (16.12.2019)

Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского. (16.12.2019)

В преддверии 30-летия катастрофы в Чернобыле в Германии вышло пятое издание книги лауреата Нобелевской премии, белорусской писательницы Светлана Алексиевич "Чернобыльская молитва". (26.04.2016)

В рамках фестиваля Lit.Cologne с немецкими читателями должны были встретиться Светлана Алексиевич и Людмила Улицкая. Но разговор получился не совсем таким, как ожидалось. (13.03.2013)

13 октября во Франкфурте Светлане Алексиевич была торжественно вручена Премия мира немецких книготорговцев. DW публикует (с некоторыми сокращениями) текст ее выступления. (14.10.2013)

18 апреля в книжном магазине в Минске прошла акция "Живое слово в защиту свободы", в ходе которой десятки гуманитариев выступили в знак солидарности с жертвами репрессий. (19.04.2017)

Нобелевский лауреат Алексиевич отказалась от членства в Русском ПЕН-центре в знак протеста против исключения Сергея Пархоменко. Аналогичным образом поступили Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский. (11.01.2017)

- Наверное, культурный слой слезает и с диктаторов. Ленин жалел о непрочитанных книгах, а о чем, как вы думаете, будут жалеть Путин и Лукашенко?

- Они будут жалеть о том, что монархии нет, что они не способны передать власть по наследству. А им бы этого очень хотелось, поскольку они устали играть уже даже в эту примитивную демократию, в которую никто уже не верит, конечно, но приходится соблюдать правила игры. Конечно, по-человечески жаль людей, которые как бы прожили не свою жизнь. Это самое главное, о чем люди будут жалеть из-под крышки гроба, - о том, что прожили не свою жизнь. Ну, деньги. Ну, миллиарды, квартиры, дворцы... Но это же не делает нас счастливее и радостнее! Мужчины вечно меряются своими достоинствами. Но когда люди уже находятся на большой высоте, они лучше понимают цену всему этому. Они понимают, что друзей нет, а из настоящего - только враги.

- Миром продолжают править путины, лукашенки и трампы. Как быть молодым людям? За кем будущее?

- Человечество меняется. Я недавно была в Лондоне, познакомилась там с молодыми людьми - экоактивистами. Так вот один молодой человек готов защищать права пингвинов, но не готов защищать права человека! Он каждый год куда-то ездит бороться за права каких-то птиц! Эти люди живут уже не на Земле, а в Космосе. Человечество перемещается из плоскости истории в Космос. Меня не покидает ощущение другого времени, другого поколения, другой эстетики. То, что для нас имело какое-то значение, для них уже не так важно. Для них важнее глобальный мир и глобальные проблемы. Поколение, выросшее, читая "Гарри Поттера", иначе понимает вопросы добра и зла. Будущее - за поколением Греты, за их идеями, страхами, привязанностями.

- В вашем творчестве очень важна тема Второй мировой войны. Сейчас в мире развернулась буквально "война за победу." Кто победители? Кто освободители? Кто оккупанты? Кто жертвы? Есть ли шанс прийти к общему знаменателю? 

- Вот то и дело появляется информация, что "Алешу" то краской обольют, то еще что-нибудь сделают с памятником советским воинам. А ведь просто хочется встать на колени перед этим парнем, рязанским или белорусским, который, несмотря ни на что, воевав бог знает где и оставив дома свою любимую маму одну, разгромил фашизм... Не о том спорят наши политические мужья! Фашизм победили. Но почему не говорят о том, что в том, что фашизм стал возможен, виноват Сталин, его политика по отношению к Коминтерну, к левым западным интеллектуалам, которые поверили в альтернативный путь развития цивилизации. Была такая наивная вера в то время... И всю эту веру Сталин разгромил. Мой отец вступил в коммунистическую партию под Сталинградом. Так вот он всегда говорил, что идея была прекрасная, но Сталин ее предал. Я какое-то время жила в Швеции, в Париже, я видела, что такое социализм. Это совсем не то, что у нас считалось и называлось социализмом. Социализм в СССР - это какая-то казарма, облитая кровью. Но социализм - это что-то совсем иное.

Мы не знаем, мы не поняли до конца, что же такое было с нашими народами. И правду не дали сказать до сих пор. И архивы закрыты. Правда о войне закрыта. А для меня - правда одна: стоять на коленях перед этим "Алешей". Другой правдой мы не владеем. Это же сталинские идеи были - освободить Европу и остаться там. Если б он ушел из Европы, это был бы совсем другой "Алеша"... Это тема для глубокого серьезного разговора. Пока не придет действительно новое, свободное поколение, мы не узнаем и не поймем, что с нами было. Но откуда этому поколению взяться? В Украине был ведь первый "майдан", и у этих людей родилось новое поколение людей, способных на второй "майдан", на третий "майдан". В Украине вообще богатые демократические традиции, вспомнить хотя бы Запорожскую Сечь. В Беларуси этого нет, там такое молчаливое претерпевание. А в России сразу включается "сталинская машина": механизм страха заставляет убежденно вставать на сторону сильных.

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    Автор: Ольга Солонарь


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