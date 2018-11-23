 СБ ООН ослабил санкции против КНДР ради проекта с Сеулом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2018

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Мир

СБ ООН ослабил санкции против КНДР ради проекта с Сеулом

Совбез ООН одобрил исключение по санкциям против Пхеньяна для проекта объединения железных дорог юга и севера Корейского полуострова, сообщили власти в Сеуле.

Южнокорейские солдаты у демаркационной линии с КНДР

Южнокорейские солдаты у демаркационной линии с КНДР

Совет Безопасности ООН утвердил исключение по санкциям в отношении КНДР, предоставив двум корейским государствам возможность реализации проекта по восстановлению железнодорожного сообщения. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщил Ким Ый Гён, представитель президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Знаменательно, что этот проект получил поддержку Соединенных Штатов и международного сообщества", - заявил он. По словам Гёна, эксперты из Сеула и Пхеньяна будут совместно осуществлять проект и изучать состояние железных дорог, перемещаясь между двумя странами на специальных поездах.

Транспортировка нефти и других материалов

По данным агентства "Ренхап", ссылающегося на дипломатический источник, исключение распространяется на транспортировку нефти и других материалов в рамках железнодорожного проекта.

Контекст

Северная и Южная Кореи намеревались приступить к реализации совместного проекта в октябре 2018 года, в декабре планировалось начать строительные работы. Проект был приостановлен ООН из-за предполагаемой передачи КНДР топлива и других материалов, что могло бы нарушить санкционный режим в отношении Пхеньяна.

Сближение КНДР и Южной Кореи

С начала 2018 года КНДР и Республика Корея предпринимают попытки сближения. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане выступила совместная женская сборная по хоккею. 27 апреля во время межкорейской встречи на высшем уровне в пограничной деревне Пханмунджом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании войны, в которой обе страны официально находятся со времен корейского конфликта начала 1950-х годов.

На сентябрьском саммите в Пхеньяне стороны подписали соглашение, обязывающее Северную Корею окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.

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    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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