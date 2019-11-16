 СБУ задержала члена правления ″Укрэксимбанка″ | Новости из Германии об Украине | DW | 17.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

СБУ задержала члена правления "Укрэксимбанка"

СБУ опровергла слухи о похищении "одного из членов правления Укрэксимбанка", указав, что он был задержан в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным СМИ, речь идет об Александре Гриценко.

Центральный офис Укрэксимбанка в Киеве

Центральный офис Укрэксимбанка в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 16 ноября, сообщила о задержании в Киеве "одного из членов правления Укрэксимбанка". По данным СМИ, речь идет о председателе правления Укрэксимбанка Александре Гриценко. Ранее в СМИ появились слухи о том, что Гриценко похитили. Так, украинское онлайн-издание "Лiга. Финансы" сообщило, что, по словам родственников Гриценко, неизвестные увезли его в черном автобусе.

Контекст

Юрий Луценко считает правомерной "секретную" конфискацию 1,5 млрд долларов "семьи Януковича" и готов отстаивать свою позицию. Эксперты считают некоторые его аргументы неубедительными. (18.01.2018)

Как указала в субботу пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети Facebook, "никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было". "Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создания преступной организации. - Ред.), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. - Ред.), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - Ред.)", - написала Гитлянская.

По ее словам, задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. "В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - отметила представитель СБУ.

Обвинения против члена правления "Укрэксимбанка"

В то же время на сайте СБУ указывается, что задержанный подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными лицами времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов", - говорится в сообщении. Ни на странице пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской в Facebook, ни на сайте СБУ не названо напрямую имя Александра Гриценко.

Гриценко возглавляет "Укрэксимбанк", сто процентов акций которого принадлежат государству, с августа 2014 года. По данным онлайн-издания "Лiга. Финансы", при помощи кредитов "Укрэксимбанка" бизнесмен Сергей Курченко приобрел у бизнесмена Бориса Ложкина медиахолдинг UMH Group.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев

    Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

    Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 01:15

Сбербанк избавляется от украинской "дочки"

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной.  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы СБУ о задержании "одного из членов правления Укрэксимбанка"

Сообщение пресс-службы СБУ о задержании "одного из членов правления Укрэксимбанка"

Сообщение украинского онлайн-издания "Лiга.Финансы" о задержании одного из членов правления Укрэксимбанка

Сообщение украинского онлайн-издания "Лiга.Финансы" о задержании одного из членов правления Укрэксимбанка

Аудио- и видеофайлы по теме

Сбербанк избавляется от украинской "дочки"  

Как россияне отмывали миллиарды в немецком банке - DW Новости  

Киев рассматривает варианты санкций против "дочек" российских банков  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие препперы в группе в соцсети "В контакте" готовятся к гражданской войне в ФРГ  

Комментарий: В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю  

Новые улики против России в деле о сбитом MH17: что о них нужно знать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно