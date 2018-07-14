 Сборная Бельгии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу | Новости из Германии о России | DW | 14.07.2018

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Россия

Сборная Бельгии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу

В матче, проходившем на "Санкт-Петербург Арене", "Красные дьяволы" обыграли родоначальников футбола, сборную Англии со счетом 2:0.

Тома Менье в атаке

Тома Менье в атаке

Сборная Бельгии в субботу, 14 июля, завоевала бронзу чемпионата мира по футболу  в России. В матче, проходившем на "Санкт-Петербург Арене", "Красные дьяволы" обыграли родоначальников футбола, сборную Англии со счетом 2:0.

Счет в этом матче на четвертой минуте открыл защитник бельгийцев Тома Менье. На 82-й минуте бельгийский нападающий Эден Азар забил второй гол в ворота англичан.

Повторение пройденного

Сборная Бельгии перед началом мундиаля рассматривалась как тайный фаворит турнира. И это несмотря на то, что команда, занимавшая 3 место в рейтинге ФИФА, за свою более чем столетнюю историю не имела серьезных успехов. Лучшие достижения "Красных дьяволов": золото на Олимпиаде в Антверпене в 1929 году, серебро чемпионата Европы в Италии в 1980 году и четвертое место на чемпионате мира 1986 года.

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В России бельгийцы уверенно победили в группе G, одержав три победы в трех матчах. При этом в последний игровой день группового турнира "Красные дьяволы" встречались как раз со сборной Англии. В этом матче, который определял победителя группы - обе команды ранее уже решили задачу выхода в плэй-офф - сильнее оказались бельгийцы, победившие 1:0.

На пути к утешительному финалу - так иногда называют матч за третье место - сборная Бельгии в 1/8 финала лишь в добавленное время смогла сломить сопротивление прекрасно организованных японцев (3:2), а в четвертьфинале одержала победу над бразильцами (2:1). В полуфинале "Красные дьяволы" в упорной борьбе уступили французам (0:1).

Родоначальники футбола были чемпионами лишь раз

Старейшая национальная футбольная сборная в мире, английская команда, первый и последний раз праздновала успех в 1966 году. На чемпионате мира в России англичане заняли второе место в группе G. В 1/8 финала сборная Англии обыграла колумбийцев в серии послематчевых пенальти (4:3). В четвертьфинале англичане не испытали проблем в матче со шведами, победив 2:0. В полуфинале против сборной Хорватии, англичане вышли вперед на пятой минуте, но не только не смогли удержать преимущество, но и уступили в дополнительное время 1:2.

Чемпион мира определится 15 июля на арене "Лужники" в матче сборных Франции и Хорватии. Начало игры в 18.00 мск.

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    Автор: Элла Володина


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