Сбитый самолет МАУ: на какую компенсацию могут рассчитывать родственники погибших?

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за инцидент, в результате которого 8 января в небе над Тегераном был сбит ракетой самолет компании "Международные авиалинии Украины (МАУ). С соответствующим заявлением выступил 11 января в эфире государственного телевидения Ирана командир военно-космической дивизии Амирали Хаджизаде. Однако украинские юристы считают, что этого мало и что Тегеран должен признать свою не только политическую, но и юридическую ответственность. Именно от этого признания зависит, когда и какую компенсацию получат родственники погибших.



Безотлагательные выплаты



Выплаты родственникам жертв авиакатастроф регламентирует Международная конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, подписанная в 1999 году в Монреале. Согласно ей, родным погибших предоставляется компенсация за телесный ущерб, включая смерть, а также за повреждение и потерю багажа. Совокупно такие выплаты могут составить как минимум 130 тысяч долларов за каждого погибшего, сообщил DW старший партнер международной юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", эксперт по авиационному праву Роман Марченко,



Международные правила предусматривают, что деньги перечисляют в два этапа. Первый включает в себя 22 тысячи долларов, их обязана выплатить авиакомпания, самолет которой попал в авиакатастрофу, причем выплатить "безотлагательно" - обычно в течение трех месяцев с момента аварии. "Сама авиакомпания или ее страховая фирма должна немедленно после инцидента найти наследников погибших, их счета и сделать немедленно выплаты согласно Монреальской конвенции, ориентировочно 22 тысячи долларов за каждого погибшего, в пользу семьи", - пояснил Марченко.





Родственник одной из членов экипажа разбившегося самолета

После проведения тщательного полномасштабного расследования представителями ответственными за безопасность авиасообщения и правоохранительными органами определяются виновные в трагедии. Именно они должны оплатить остаток из предусмотренных конвенцией выплат, включая возврат немедленных платежей авиакомпании, если катастрофа произошла не по ее вине. На проведение таких выплат, по словам эксперта по авиационному праву, может уйти от одного до десяти лет. Срок зависит от того, будут ли взыскиваться средства в принудительном порядке по решению суда, если, например, Иран откажется от добровольной компенсаций убытков.



Важность юридической ответственности

В случае со сбитым авиалайнером МАУ, ответственность на себя взяла иранская сторона и именно она должна осуществить выплатить семьям погибших. Впрочем, по мнению Романа Марченко, Украине критически важно добиться завершения расследования международной комиссии, которая сейчас работает в Тегеране и получить на документе подписи иранского правительства, чтобы юридически подтвердить ответственность Исламской Республики за сбитый украинский самолет. "Иранская комиссия с привлеченными иностранными специалистами должна сделать официальные выводы, в которых должно быть указано, что самолет сбит ракетой, выпущенной именно иранским офицером во время дежурства. Это очень важно", - отмечает юрист и объясняет, что именно юридическое признание закрепляет ответственность государства за катастрофу. "Ведь сейчас мы имеем только слова, а завтра, скажем, митинги в Иране могут привести к смене госстроя и другая власть может и не признает заявлений предыдущей ", - говорит Марченко.

В свое время Украина и сама оказалась в подобной ситуации: осенью 2001 года над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив - Новосибирск. Инцидент произошел во время украинско-российских учений в Крыму. Тогдашний украинский президент Леонид Кучма не сразу, но все же признал, что самолет был сбит ракетой сил противовоздушной обороны Украины. Однако юридической ответственности Украина на себя так и не взяла. По словам Романа Марченко, фирма которого тогда консультировала нескольких родственников жертв катастрофы над Черным морем, часть семей погибших получила денежную компенсацию в 100 тысяч долларов (по другим данным - 200 тысяч долларов - Ред.), которые украинское правительство выплатило добровольно по двум межгосударственными соглашениями. Все родственники, которые отказались от денег, не смогли через суды взыскать с Украины большие суммы, ведь государство так и не признало свою ответственность юридически.

Компенсация может быть больше

Родственникам жертв авиакатастрофы в Иране украинское правительство обещает теперь выплатить по 200 тысяч гривен (около 8000 долларов США - Ред.) компенсаций. "Украинское государство окажет всестороннюю юридическую и финансовую поддержку семьям погибших. Мы знаем, что компания МАУ приняла решение о компенсации семьям экипажа самолета, погибшего в этой трагедии", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук и добавил, что власть проконтролирует, чтобы родные каждого погибшего получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией. В пресс-службе украинского правительства в ответ на запрос DW уточнили, что речь идет о выплатах гражданам Украины. В МАУ выплату компенсаций погибшим пока не комментируют, ссылаясь на юридические тонкости дела, но говорят, что компания контактирует с юридическими представителями погибших в семи юрисдикциях.

Киевская адвокат по авиационным делам Анна Цират указывает на то, что все пассажиры и экипаж были застрахованы и выплаты будут осуществлять страховые компании стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. А возмещать расходы страховым компаниям - правительство Ирана как сторона, виновная в инциденте. Именно поэтому компенсационные страховые выплаты могут отличаться в каждой стране. "Для каждого застрахованного будет действовать индивидуальная сумма страховки. Для тех погибших, у кого не было на иждивении малолетних, сумма будет одна, для тех, у кого были дети, как у украинского пилота - может быть другая", - сказала Цират. Она указывает, что кроме этого Иран должен возместить владельцу самолета убытки за авиасудно, компенсацию должна получить и МАУ - за недополученную авиаперевозчиком прибыль из-за катастрофы.



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