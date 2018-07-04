Сбербанк и ВТБ стали собственниками крупнейшего ритейлера Хорватии

Российские Сбербанк и ВТБ стали собственниками крупнейшей частной фирмы на Балканах - хорватского продуктового ритейлера Agrokor. Как сообщает газета "Ведомости", это произошло в результате слушаний об урегулировании долгов фирмы, которые прошли на баскетбольном стадионе в Загребе в среду, 4 июля.

На слушания были приглашены более 3000 кредиторов Agrokor. При этом около четверти всех долгов компании приходилось как раз на российские государственные банки. Сбербанку Agrokor задолжал около 1,1 млрд евро, еще примерно 300 млн евро должен был получить с ритейлера ВТБ. По итогам слушаний за сделку по передаче компании в руки кредиторов, проголосовали владельцы 80% долга, в том числе и российские банки. В результате реструктуризации Сбербанк станет крупнейшим собственником Agrokor. Доля российского банка составит 39 процентов. ВТБ будет принадлежать около 7% компании.

Собственник и основатель Agrokor объявлен в розыск

До 2017 года Agrokor был крупнейшей частной компанией Хорватии. На начало 2016 года на эту фирму работало 60 000 человек, чистая прибыль компании составляла 175 млн евро. Но оказалось, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. В октябре 2017 года прокуратура Хорватии объявила бывшего собственника и основателя Agrokor Ивицу Тодорича в международный розыск. Концерн перешел под управление правительства республики, а судьба долгов российским банкам обсуждалась во время встречи президентов Хорватии и России Колинды Грабар-Китарович и Владимира Путина.

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