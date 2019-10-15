 Саша Станишич удостоен Премии немецкой книготорговли за 2019 год | Новости из Германии о Германии | DW | 15.10.2019

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Германия

Саша Станишич удостоен Премии немецкой книготорговли за 2019 год

Торжественная церемония прошла во Франкфурте-на-Майне. В благодарственной речи германо-боснийский писатель выразил недовольство присуждением Нобелевской премии Петеру Хандке.

Саша Станишич

Немецкая литературная премия (Deutscher Buchpreis) за 2019 год присуждена германо-боснийскому писателю Саше Станишичу. Об этом объявило жюри Премии мира немецкой книготорговли на торжественной церемонии в тронном зале Рёмера - старинной ратуши во Франкфурте-на-Майне вечером в понедельник, 14 октября.

Контекст

По скромному утверждению основателя Группы 47 Ханса Вернера Рихтера, это был просто "круг друзей". В действительности же Группа 47 в свое время была влиятельнейшим союзом немецкоязычных писателей. (30.03.2010)

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41-летний Станишич удостоен высокой награды за роман "Происхождение" ("Herkunft"), в котором, по мнению жюри, писатель "с большим юмором противопоставляет россказням фальсификаторов свои собственные истории", в результате чего "автопортрет с предками" превращается в роман о "Европе различных жизненных путей".

Критика за Нобелевку

В свой благодарственной речи Станишич резко раскритиковал решение о присуждении Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке, которого обвиняют в том, что в годы войны в Боснии в 90-е годы прошлого века он подчеркнуто встал на сторону Сербии и игнорировал преступления сербов в Боснии.

Сумма Deutscher Buchpreis составляет 25 тысяч евро. Другие пятеро финалистов получат по 2500 евро.

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    Автор: Дарья Брянцева


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