Сафронова преследуют из-за его статьи? Коллеги журналиста о "госизмене"

Cоветник главы "Роскосмоса" и бывший специальный корреспондент "Коммерсанта" и журналист "Ведомостей" Иван Сафронов был задержан 7 июля по подозрению в госизмене. В его квартире прошли обыски. В пресс-релизе ФСБ РФ сказано, что Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

В этот же день прошли обыски в квартире у журналистки Таисии Бекбулатовой, которая несколько лет встречалась с Сафроновым. Многие бывшие коллеги Ивана Сафронова предполагают, что поводом для обвинения могла послужить его журналистская деятельность, в частности, прошлогодняя статья в "Коммерсанте", одним из авторов которой он был.

Чем известен журналист Иван Сафронов

На момент задержания 30-летний Иван Сафронов уже два месяца работал советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина. На этой должности, как сообщалось, он должен был заниматься информационной политикой в "Роскосмосе" и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, а также курировать ряд специальных программ.

Иван Сафронов

В "Роскосмос" Сафронов пришел из журналистики, которой посвятил больше десяти лет. Он окончил журфак Высшей школы экономики (ВШЭ) и большую часть времени проработал спецкорром в газете "Коммерсант". Там он писал про деятельность оборонно-промышленного комплекса РФ, космическую промышленность и военно-техническое сотрудничество.

В "Коммерсанте" этими же темами ранее занимался его отец, военный корреспондент, которого тоже звали Иван . В 2007 году Сафронов-старший погиб при невыясненных обстоятельствах - выпал из окна лестничной площадки в подъезде своего дома.

"В журналистском мире редко бывают династии - слишком личное дело, - пояснил DW журналист Александр Архангельский, преподаватель Ивана Сафронова в университете. - Иван - прирожденный журналист, это было видно, как только он пришел учиться к нам. После непонятной смерти отца, военного корреспондента "Коммерсанта", он занимался разными темами, но в конце концов вышел на "отцовскую", военно-техническое сотрудничество, космос".

По словам коллеги Сафронова по "Коммерсанту" Андрея Перцева (сейчас - спецкорр "Медузы"), темы, которыми занимался Сафронов, были "не столь зажигательными для широких масс - это не про фальсификации на выборах и дома чиновников писать". "Но самой власти оборонные темы очень важны, это что-то такое символическое. Преследовать Ваню за его работу могли бы очень многие - от оборонщиков до самого ФСБ. Какие-то политические вещи наши силовики могут не понимать, а вот оборона для них - красная тряпка. Ваня их, получается, за живое брал. Был в этом, конечно, свой героизм, мало кто этим занимался. А если точнее сказать - никто".

О чем был текст Сафронова в "Коммерсанте"

Текст под заголовком "Су-35 укрепят египетскую силу", из-за которого предположительно могли возбудить уголовное дело о госизмене против Сафронова, вышел в газете "Коммерсант" 19 марта 2019 года. В нем говорилось о предполагаемых поставках современных российских истребителей в Египет на сумму 2 млрд долларов. Это могло стать поводом для угрозы введения санкций в адрес Египта со стороны США.

Иван Сафронов был задержан по подозрению в госизмене 7 июля 2020 года

В июне 2019 года за эту же заметку газету "Коммерсант" пытались привлечь к административной ответственности за разглашение гостайны. Суд в итоге не состоялся, но заметку с сайта газеты удалили. По данным "Открытых медиа", Ивана Сафронова несколько раз опрашивали в ФСБ, в том числе в связи с заметкой о поставках истребителей в Египет.

"Таких заметок, как про поставку вооружения в Египет, у Сафронова было много, - говорит Андрей Перцев. - Я не могу сказать, что эта заметка как-то выделялась. Я если честно ее даже не помню".

В мае 2019 года Сафронов был вынужден уйти из "Коммерсанта", но не из-за публикаций по военной тематике, а за заметку о предстоящем уходе с поста спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Также из газеты уволился отдел политики в полном составе. "Для него это очень сильный удар. У него личная лояльность к этому месту. Это для него больше чем работа - он продолжает дело отца", - говорит Перцев.

После ухода из "Коммерсанта" Сафронов перешел работать в газету "Ведомости", где занимался расследованиями. Но не долго - он ушел оттуда сразу после назначения главредом издания Андрея Шмарова, ставшее причиной серьезного конфликта в газете.

Работа в "Роскосмосе"

В мае 2020-го Сафронов вышел на новую должность в "Роскосмос". По словам коллег, после ухода из двух крупных газет у него было не так-то много вариантов. "Ему не оставили, по сути, нормальных мест работы. Исходя из его принципов, на зарубежные СМИ он бы не мог работать, потому что он патриотично-настроенный человек. Плюс специфика его тем такая, что люди, с которыми он общается, будут общаться только с определенными СМИ. Ваня - специалист в журналистике. А про Рогозина можно разное говорить, как про профессионала в космической отрасли, но по пиару он специалист", - считает Андрей Перцев.

В мае 2020 года Иван Сафронов занял должность советника главы "Роскосмоса" по информационной политике

"У этих двух Сафроновых было редкое свойство - они были патриоты, и любили предмет своих изысканий - российский военпром. Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось, - написал экс-совладелец газеты "Ведомости" и бывший гендиректор газеты "Коммерсант" Демьян Кудрявцев. - Предъявления Ивану обвинений - подлость, низость системы, которая обязана, но не готова быть прозрачной даже по отношению к дружелюбному, внимательному и неравнодушному взгляду. Ваня не виноват в госизмене, но она происходит - государство изменилось, и вот оно добралось до самых лучших своих детей, чтобы их сожрать".

"Он пошел в "Роскосмос", где, как он думал, пригодятся его знания и опыт. Но это корпорация, которую силовики считают своей, внутри которой отдельная человеческая судьба ничего не значит и может служить разменной монетой. Я очень надеюсь, что с Ивана снимут все обвинения и он будет свободен", - говорит Александр Архангельский.

С чем может быть связано дело Ивана Сафронова

Многие российские коллеги связывают обвинения против Ивана Сафронова с его журналистской работой. "Шок просто. Что такое ФСБ и госизмена, в наших реалиях, понятно. Как удар по голове, - написала в Facebook телеобозреватель и журналист Арина Бородина. - Это связано с текстами Вани про ВПК (военно-промышленный комплекс. - Ред.), не иначе. Но кто сейчас скажет, что им пришло в голову и кому нужна была такая страшная расплата".

"Давайте не называть Ивана Сафронова советником Рогозина. Он в этой должности совсем немного времени. Конечно же, он, в первую очередь, журналист. Он мой бывший студент и я всегда его учила, что главный журналистский долг перед обществом - рассказать, что видел, пускай ты будешь арестован и обвинен в работе на врага. А вот долг людей, которые хранят секреты, их хранить. Их и нужно арестовывать", - сказала DW журналист, глава "Руси сидящей" Ольга Романова. Она уверена, что арест Сафронова связан с публикацией по поводу продажи Египту самолетов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напротив, утверждает, что "задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов". Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, впрочем, говорит, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации.

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