 Саудовский Aramco отпраздновал успешный дебют на бирже | Экономические новости из Германии | DW | 11.12.2019

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Экономика

Саудовский Aramco отпраздновал успешный дебют на бирже

Цена акции Aramco на старте продаж выросла почти на 10 процентов по сравнению с ценой при эмиссии. Перед выходом на биржу саудовский нефтяной концерн оценивали в 1,7 трлн долларов.

Логотип Saudi Aramco

Крупнейший в мире нефтяной концерн Saudi Aramco празднует успешный дебют на бирже. Цена акции Aramco в начале торгов на бирже Tadawul в Эр-Рияде в среду, 11 декабря, составила 35,2 риала (9,39 доллара США) - на 10 процентов выше цены при первичном размещении акций (IPO).

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В результате саудовский госконцерн достиг рыночной стоимости 1,88 трлн долларов, значительно опередив конкурентов в списке самых дорогих в мире компаний. В то же время стоимость Saudi Aramco не достигла 2 трлн долларов, на что рассчитывал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман.

На прошлой неделе Aramco в результате IPO привлек 25,6 млрд долларов, опередив китайский технологический концерн Alibaba, собравший на Уолл-стрит в 2014 году 25 млрд долларов. Вывод Aramco на биржу является центральным пунктом плана бен Сальмана по масштабной перестройке экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана - сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти.

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    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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