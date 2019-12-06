Саудовский офицер открыл стрельбу на базе ВМС во Флориде

В США в пятницу, 6 декабря, произошел уже второй на этой неделе инцидент с применением огнестрельного оружия на военной базе: курсант из Саудовской Аравии открыл стрельбу на территории авиабазы ВМС США в городе Пенсакола в штате Флорида. В результате погибли три человека, еще восемь были ранены, сообщают американские СМИ. Правоохранительные органы не исключают террористической подоплеки случившегося.

Инцидент произошел утром 6 декабря. Лейтенант ВВС Саудовской Аравии, приехавший на летную переподготовку в США, отрыл стрельбу из пистолета в учебном корпусе. Он застрелил трех и ранил еще семь человек, прежде чем подоспевшая полиция застрелила его самого. Очевидцы отмечают, что число жертв могло оказаться значительно выше.

Саудовский король соболезнует

Президент США Дональд Трамп сообщил, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил ему, чтобы выразить соболезнования жертвам трагедии. Губернатор штата Флориды призвал правительство Саудовской Аравии "позаботиться" о жертвах стрельбы на базе в Пенсаколе.

Только 4 декабря один из матросов на базе ВМС "Перл-Харбор" на Гавайских островах застрелил двух и ранил еще одного человека, прежде чем застрелился сам.

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