Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сарезское озеро

Высокогорное озеро на Памире находится в сейсмической зоне.

В случае прорыва озеро представляет огромную опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению ряда рек.

Foto 1 Beschreibung: Der Saressee ist ein See im östlichen Tadschikistan (Zentralasien). befindet sich im Gebiet Berg-Badachschan im Hochgebirge des Pamir. Dort befindet er sich etwa 75 km (Luftlinie) westlich der Stadt Murgab. Er wird vom Fluss Murgab durchflossen. Geologen befürchten, dass der möglicherweise instabile Usoi-Damm während eines starken Erdbebens brechen könnte, was zu einer verheerenden Katastrophe führen würde. Schlagworte: Tadschikistan, Sarez, Sares-See, Damm, Deich, Erdschüttern Jahr/Ort: 2015/Tadschikistan **** Diese hat unser Korrespondent in Tadschikistan Galim Faskhutdinov gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken. Via Yuliya Siatkova

Озеро Сарез в эпицентре землетрясения: реальная угроза для региона 21.12.2015

Сарезское озеро в Таджикистане в случае обрушения дамбы грозит затопить часть территории Центральной Азии. Риски вновь возросли на фоне сейсмической активности в Горном Бадахшане.
Sarezsee, Datum unbekannt. Die Rechte gehören Galim Fashutdinow, werden uns freigegeben Eingestellt September 2009

В Таджикистане думают, как спасти и сохранить Сарезское озеро 18.02.2011

18 февраля Сарезскому озеру в Таджикистане исполнится 100 лет. Круглая дата - повод поговорить о "спящем драконе Памира". Прорыв озера грозит всему региону катастрофой, сохранение же сулит в будущем прибыль.
Hubschrauber mit Wissenschaftlern an Bord gelandet, Ufer des Gebirgssees Sarez, Tadschikistan. Datum unbekannt. Die Rechte gehören Galim Fashutdinow, werden uns freigegeben Eingestellt September 2009

Эксперты обсуждают два варианта решения проблемы Сарезского озера 04.09.2009

Проблемы Сарезского озера на три дня объединили ведущих экспертов Центральной Азии в таджикском городе Нурек. Аналитики рассматривают два ключевых вопроса: как спасти водоем и как эффективно использовать его ресурсы.
A Bangladeshi boy swims through flood waters carrying drinking water, in the Mohammadpur area in the outskirts of Dhaka, Bangladesh, Sunday, Aug. 11, 2002. The monsoon floods have left at least 141 dead in Bangladesh as flood waters submerged nearly half the country, leaving more than 6 million people stranded.

Сарезское озеро – бомба замедленного действия? 22.05.2003

Пока ни в одной из стран центральноазиатского региона вовсе не готовы к тому, чтобы считать для себя проблему Сарезского озера достаточно злободневной.