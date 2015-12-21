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Высокогорное озеро на Памире находится в сейсмической зоне.
В случае прорыва озеро представляет огромную опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению ряда рек.
Сарезское озеро в Таджикистане в случае обрушения дамбы грозит затопить часть территории Центральной Азии. Риски вновь возросли на фоне сейсмической активности в Горном Бадахшане.
18 февраля Сарезскому озеру в Таджикистане исполнится 100 лет. Круглая дата - повод поговорить о "спящем драконе Памира". Прорыв озера грозит всему региону катастрофой, сохранение же сулит в будущем прибыль.
Проблемы Сарезского озера на три дня объединили ведущих экспертов Центральной Азии в таджикском городе Нурек. Аналитики рассматривают два ключевых вопроса: как спасти водоем и как эффективно использовать его ресурсы.
Пока ни в одной из стран центральноазиатского региона вовсе не готовы к тому, чтобы считать для себя проблему Сарезского озера достаточно злободневной.
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