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Также в выпуске: критики режима оказываются в Турции за решеткой под надуманными предлогами, британские агенты под прикрытием вступали в отношения с женщинами, чтобы шпионить за ними.
Боснийский кардинал отслужил в Сараево литургию в память о членах хорватской фашистской организации "Усташи", сотрудничавшей с нацистами.
Лауреат Нобелевской премии австрийский писатель Петер Хандке не сможет въехать в Косово. Республика объявила его персоной нон грата за дружбу с Милошевичем.
В первом гей-прайде в Сараево приняли участие свыше двух тысяч человек. Около тысячи полицейских охраняли их от менее многочисленных участников противостоящей акции.
Смог над боснийской столицей Сараево стал напоминанием участникам Климатической конференции ООН о необходимости срочных действий. Ведь только в Европе ежегодно от загрязнения воздуха умирают до полумиллиона человек.
В ходе выступления в столице Боснии и Герцеговины Реджеп Тайип Эрдоган призвал проживающих за рубежом турок принять активное участие в выборах. Досрочные президентские и парламентские выборы состоятся 24 июня.
Насеру Оричу вынесен оправдательный приговор. Он обвинялся в убийстве пленных в годы Боснийской войны.
Около 99,8 процента избирателей проголосовали за празднование Дня Республики Сербской в ходе референдума, проводившегося вопреки постановлению Конституционного суда Боснии и Герцеговины.
Задержанных подозревают в финансировании террористической деятельности, а также в вербовке боевиков.
Два боснийских солдата застрелены в Сараево предполагаемым исламистом, который затем покончил жизнь самоубийством. Личность нападавшего пока не установлена.
На церемонии закрытия фестиваля в Сараево в поддержку украинского режиссера выступил британский продюсер Майк Дауни, заявивший, что обвинения в терроризме против Сенцова необоснованны.
Евросоюз может быть примером мирного сосуществования различных народов для других регионов, заявила канцлер ФРГ в Сараево, ставшем последним этапом ее поездки по Балканам.
Папа римский отслужил в Сараево мессу для 65 тысяч верующих, назвав многочисленные вооруженные конфликты, разворачивающиеся сегодня в различных регионах мира, "своего рода Третьей мировой войной".
В столице Боснии и Герцеговины проходят памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям, которые стали причиной начала Первой мировой войны. Накануне в городе открыли памятник убийце эрцгерцога.
Даже спустя 100 лет после сараевского убийства в Европе нет единого мнения об этом происшествии. В том, что это так - нет ничего плохого, считает обозреватель DW Драгослав Дедович.
Сегодня в Сербии к Первой мировой войне относятся неоднозначно, считая себя победителями и побежденными одновременно, и совершенно не признают какую-либо собственную вину.
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