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Сараево

Самый грязный город в мире - жить тут опасно для здоровья. Европа в фокусе (04.02.2021) 04.02.2021

Также в выпуске: критики режима оказываются в Турции за решеткой под надуманными предлогами, британские агенты под прикрытием вступали в отношения с женщинами, чтобы шпионить за ними.
People walk past the Sacred Heart Cathedral in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, July 28, 2017. Supervising architect Josip Vancas modelled the 19th century cathedral after the Notre-Dame in Dijon, France. REUTERS/Dado Ruvic SEARCH RUVIC RELIGION FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

В Сараево прошли массовые протесты против мессы в память об усташах 16.05.2020

Боснийский кардинал отслужил в Сараево литургию в память о членах хорватской фашистской организации "Усташи", сотрудничавшей с нацистами.

STOCKHOLM 20191206 Nobelpristagaren i litteratur Peter Handke under en presskonferens i Börshuset i Gamla stan i Stockholm. Foto: Anders Wiklund / TT / kod 10040

Косово и Сараево объявили нобелевского лауреата Петера Хандке персоной нон грата 12.12.2019

Лауреат Нобелевской премии австрийский писатель Петер Хандке не сможет въехать в Косово. Республика объявила его персоной нон грата за дружбу с Милошевичем.
Participant blows a whistle during the country's first ever LGBT pride parade in downtown Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Sunday, Sept. 8, 2019. Sarajevo is the last capital city in the Balkans to hold a pride parade after neighboring countries moved to improve LGBT rights. (AP Photo/Darko Bandic) |

В Сараево прошел первый в истории гей-прайд 09.09.2019

В первом гей-прайде в Сараево приняли участие свыше двух тысяч человек. Около тысячи полицейских охраняли их от менее многочисленных участников противостоящей акции.

Как сократить число жертв загрязнения воздуха? (13.12.2018) 13.12.2018

Смог над боснийской столицей Сараево стал напоминанием участникам Климатической конференции ООН о необходимости срочных действий. Ведь только в Европе ежегодно от загрязнения воздуха умирают до полумиллиона человек.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan waves to his supporters in Sarajevo, Bosnia, Sunday, May 20, 2018. Erdogan arrived in the Bosnian capital to address supporters living in Europe, ahead of snap June 24 elections in his country. (Presidential Press Service/Pool via AP) |

Президент Турции выступил в Сараево 20.05.2018

В ходе выступления в столице Боснии и Герцеговины Реджеп Тайип Эрдоган призвал проживающих за рубежом турок принять активное участие в выборах. Досрочные президентские и парламентские выборы состоятся 24 июня.
FILE - Naser Oric in the courtroom of the UN war crimes tribunal in The Hague, Netherlands 3 July 2008. EPA dpa (zu dpa: Schweiz liefert mutmaßlichen Kriegsverbrecher an Bosnien aus vom 25.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в Сараево оправдал бывшего боснийского командира Орича 09.10.2017

Насеру Оричу вынесен оправдательный приговор. Он обвинялся в убийстве пленных в годы Боснийской войны.
President of Bosnia and Herzegovina's entity Republika Srpska, Milorad Dodik acknowledges supporters during his address at a rally in Bosnian Serb stronghold town of Pale near Sarajevo, late on September 25, 2016, declaring that referendum held during the day was successful. Serbs in Bosnia voted on whether to keep celebrating a statehood day in January, a date tied to the fragile nation's brutal 1990s war and a sensitive issue for other ethnic groups. The poll was the brainchild of Milorad Dodik, nationalist leader of the Bosnian Serb-run entity Republika Srpska (RS), which partners the Muslim-Croat Federation in the divided country. / AFP / ELVIS BARUKCIC (Photo credit should read ELVIS BARUKCIC/AFP/Getty Images)

Боснийские сербы провели референдум вопреки воле Сараево 25.09.2016

Около 99,8 процента избирателей проголосовали за празднование Дня Республики Сербской в ходе референдума, проводившегося вопреки постановлению Конституционного суда Боснии и Герцеговины.
Bosnian policemen secure an urban area in a Sarajevo suburb during a raid targeting suspected terrorists in Sarajevo, Bosnia, on Tuesday, Dec. 22, 2015. Police in Bosnia detained 11 people Tuesday with suspected of links with the Islamic State group and its militants fighting in Syria and Iraq, the operation, launched on the orders of the state prosecutor's office, was continuing in 13 locations in the wider area of Sarajevo.(AP Photo/Amel Emric)

В Сараево задержали 11 возможных пособников ИГ 22.12.2015

Задержанных подозревают в финансировании террористической деятельности, а также в вербовке боевиков.
Auf dem Bild: Die Polizei nimmt Menschen aus der Islamistenszene in Bosnien und Herzegowina fest. Rechte: Avaz

В Боснии предполагаемый исламист застрелил двоих солдат 19.11.2015

Два боснийских солдата застрелены в Сараево предполагаемым исламистом, который затем покончил жизнь самоубийством. Личность нападавшего пока не установлена.
Titel: SFF Sarajevo Unterschrift: Zum 21. Mal findet von 14. bis zum 22.8.2015 das Sarajevo Film Festival statt, dass eines der wichtigsten Branchenereignisse in Südosteuropa ist und vorwiegend Filme aus Südosteuropa vorstellt. (Sarajevo, 14.8.2015). Foto: Korrespondent Samir Huseinovic

Организаторы 21-го Сараевского кинофестиваля призвали освободить Олега Сенцова 23.08.2015

На церемонии закрытия фестиваля в Сараево в поддержку украинского режиссера выступил британский продюсер Майк Дауни, заявивший, что обвинения в терроризме против Сенцова необоснованны.
Prime Minister of Bosnia and Herzegovina Denis Zvizdic (L) and German Chancellor Angela Merkel inspect the honour guard in front of the common institutions building in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, July 9, 2015. REUTERS/Antonio Bronic

Меркель: Перспектива вступления в ЕС важна для балканских стран 10.07.2015

Евросоюз может быть примером мирного сосуществования различных народов для других регионов, заявила канцлер ФРГ в Сараево, ставшем последним этапом ее поездки по Балканам.
Auf dem Bild: Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Sarajevo vor einem neuen Weltkrieg gewarnt und zu Frieden und Aussöhnung zwischen den Religionen aufgerufen. Zu der Messe im Olympiastadion sind mehr als 60.000 Menschen gekommen. (Sarajevo, 6.6.2015). Rechte: klix.ba

Папа римский: Атмосфера войны омрачает международные контакты 07.06.2015

Папа римский отслужил в Сараево мессу для 65 тысяч верующих, назвав многочисленные вооруженные конфликты, разворачивающиеся сегодня в различных регионах мира, "своего рода Третьей мировой войной".
Bildtitel: Princip Gedenktafel 100.Jahre Attentat von Sarajewo Bildbeschreibung: Die Pistolenschüsse von Sarajewo lösten den Ersten Weltkrieg aus. Der serbische Nationalist Gavrilo Princip tötete am 28. Juni 1914 den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand. Trotzdem wird der Attentäter in Serbien und in den serbischen Gebieten Bosniens bis heute als Freiheitskämpfer gefeiert; nur wenige sehen in ihm einen Terroristen. Schlagwörter: Serbien, Belgrad, Gavrilo Princip, Attentat von Sarajewo, Erster Weltkrieg, Franz Ferdinand, Denkmal, Jubiläum

В Сараево вспоминают убийство эрцгерцога Франца Фердинанда 28.06.2014

В столице Боснии и Герцеговины проходят памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям, которые стали причиной начала Первой мировой войны. Накануне в городе открыли памятник убийце эрцгерцога.
Dedovic, Dragoslav Multimediadirektion REGIONEN, MSOE - Serbisch. Foto DW/Per Henriksen 05.02.2013 DW3_4848.

Комментарий: Неуправляемое пламя 28.06.2014

Даже спустя 100 лет после сараевского убийства в Европе нет единого мнения об этом происшествии. В том, что это так - нет ничего плохого, считает обозреватель DW Драгослав Дедович.
Franz Ferdinand Carl Ludwig Joseph Maria von Österreich-Este (* 18. Dezember 1863 in Graz; † 28. Juni 1914 in Sarajevo) war österreichischer Erzherzog und seit 1896 Thronfolger von Österreich-Ungarn. Gavrilo Princip * 13. Julijul./ 25. Juli 1894greg. in Obljaj, Vilâyet Bosnien; † 28. April 1918 in Theresienstadt, Österreich-Ungarn, heute Tschechien) war ein bosnisch-serbischer Attentäter, dessen tödliches Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie in Sarajevo am 28. Juni 1914 die Julikrise auslöste, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte.

К годовщине убийства в Сараево: сербы - жертвы войны или ее виновники? 27.06.2014

Сегодня в Сербии к Первой мировой войне относятся неоднозначно, считая себя победителями и побежденными одновременно, и совершенно не признают какую-либо собственную вину.
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