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Санкционные продукты

SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 22, 2021: Belarus President Alexander Lukashenko during a meeting with Russia s President Vladimir Putin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F785F

Новый фильм Nexta о схемах режима Лукашенко посмотрели более 1,5 млн человек 31.05.2021

Авторы фильма-расследования "Золотое дно - 2" утверждают, что в контрабанде участвуют высшие чины Беларуси. Одна из тем - как через Беларусь в РФ поставляются без налогов санкционные продукты из Европы.

Хамон нон грата, или Трудности российского импортозамещения (10.12.2020) 10.12.2020

В 2014 году Москва ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Доля российских товаров на рынке выросла, однако можно ли считать сделанную Путиным ставку на импортозамещение успешной?
June 19, 2018. - Belarus, Minsk. - President of Belarus Alexander Lukashenko before a meeting with Russian President Vladimir Putin. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Лукашенко обвинил Россию в закрытии рынка 11.04.2019

Александр Лукашенко подверг жесткой критике российские ограничения на поставку продуктов из Беларуси, назвав ситуацию выкручиванием рук. В России предложили разговор в более спокойной тональности.
+++ACHTUNG: Karikatur darf nur von DW verwendet werden!!!+++ 22.09.2016 Thema: Russische Sicherheitsbehörde möchte Internetdaten der Russen kontrollieren- Es gibt sogar Überlegungen darüber, Wi-Fi-Zugang in öffentlichem Raum nur noch nach der Identifizierung zu erlauben. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Internet, Zensur, Jarowaja-Packet, Gesetzgebung, Antiterror-Gesetze, Kontrolle, Privatsphäre, Wi-Fi Jahr/Ort: Moskau, 22.09.2016 Copyright: DW/Sergey Elkin

Как Роскомнадзор борется с Навальным, фотожабами, едой и аниме 14.02.2018

Российское надзорное ведомство давно снискало славу интернет-цензора. По его решению 15 февраля провайдеры в РФ начали блокировать доступ к сайту Навального. Чем еще отметился Роскомнадзор?

Отчего во Франции дефицит масла и при чем тут Кремль - DW Новости (29.11.2017) 29.11.2017

Дефицит масла, с которым столкнулась сейчас Франция, прокремлевские СМИ поспешили назвать результатом российского эмбарго. Но с введения эмбарго минуло уже более трех лет и французские фермеры давно переориентировались на другие рынки. Чем же объясняется нехватка столь любимого французами продукта?
Moskau, 02.02.2017+++Der russische Rospotrebnadzor verlangt von den russischen Bürgern die Strafe für Aufbewahrung und Verwendung der verbotenen Lebensmitteln aus der EU. (c) DW/S. Elkin

Всё под контролем - даже холодильник! 02.02.2017

За хранение, транспортировку и продажу санкционных продуктов в России могут ввести штрафы. Карикатурист Сергей Елкин представил, как будет выглядеть борьба с "нарушителями".
Russische Behörden haben in der letzten 6 Monaten des jahres 2016 ca. 9 Tonnen Lebensmittel, die als Sanktionsprodukte abgestuft wurden, vernichtet. Das Gesetz über Vernichtung der sog. Sanktionsprodukte wurde vom Putin verordnet. Autor: Sergey Elkin Jahr/Ort: Moskau, 02.01.2017

Уничтожение продуктов по-русски, или Продэмбарго в действии 02.01.2017

В России было уничтожено 9000 тонн продуктов питания, попавших в соответствии с указом Путина, в разряд санкционных. Указ, введенный в августе 2015 г., продлен до конца 2017-го, напоминает Сергей Елкин.
Pile of spilled salt and saltshaker black isolated

Россия добавила соль в список санкционных продуктов 13.09.2016

Запрет на ввоз в Россию соли из ряда европейских стран и США вступит в силу с 1 ноября 2016 года.
Russian Prime Minister Vladimir Putin takes lunch with a local villager during his vacation outside the town of Kyzyl in Southern Siberia on August 3, 2009. AFP PHOTO / RIA-NOVOSTI / ALEXEY DRUZHININ (Photo credit should read ALEXEY DRUZHININ/AFP/Getty Images)

На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты 05.08.2016

За год в России уничтожили более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия. DW оценила, на что можно было потратить продукты, которые раздавили и сожгли.
Juli 2016 ++++ Auf den Bildern sind ein Stau an der weißrussisch-russischen Grenze, LKW-Fahrer und ein Gebäude, wo sich ein GLONASS Kontrolldienst befindet. © DW/A. Burakow , aus Mogilew

Белорусско-российская граница: очереди и контрабанда 12.07.2016

Хотя таможня России не перестает выявлять новые схемы провоза через Беларусь санкционных продуктов, многие из них и далее идут на российский рынок. Репортаж DW c белорусско-российской границы.
lle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben. Schlüsselwörter: Waren Made in Ukraine auf dem russischen Markt während des Konflikts zwischen Ukraine und Russland, ukrainische Waren, Supermärkte in Russland, Moskau, Lebensmittel aus der Ukraine, Juli 2015

РФ будет уничтожать санкционные продукты из Турции и Украины 24.12.2015

Вопрос о методах утилизации запрещенной к ввозу продукции пока обсуждается, заявляют в Роспотребнадзоре. Ввезенные до 1 января товары из торговых сетей изыматься не будут.

Джихад из-за Сирии: Исламисты угрожают России - DW Новости (14.10.2015) 14.10.2015

Начав борьбу на стороне Асада, Россия фактически втянулась в религиозный конфликт между суннитами и шиитами, считают эксперты.
ARCHIV - Kunden stehen am 07.08.2014 in einem Markt der französischen Warenhauskette Auchan in Moskau (Russland) in der Obstabteilung. Foto: Sergey Kozmin/dpa (zu dpa Korr-Bericht Überall ist Palmöl - Wie Russland sich mit Sanktionen selbst schadet vom 05.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Импорт в Россию санкционных товаров сократился вдвое 28.08.2015

Сильнее всего спад импорта коснулся молочной продукции и фруктов. В первую очередь, сократились закупки в странах ЕС, АТЭС и СНГ.
ARCHIV - Kunden stehen am 07.08.2014 in einem Markt der französischen Warenhauskette Auchan in Moskau (Russland) in der Obstabteilung. Foto: Sergey Kozmin/dpa (zu dpa Korr-Bericht Überall ist Palmöl - Wie Russland sich mit Sanktionen selbst schadet vom 05.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ФТС добивается уголовной ответственности за ввоз санкционных продуктов 20.08.2015

Федеральная таможенная служба РФ предлагает внести санкционные продукты в список стратегически важных товаров, за контрабанду которых грозит уголовная ответственность.

С продуктами из ЕС в России борются "хрюши" 08.08.2015

Санкционные продукты пока не исчезли с полок российских магазинов. Активисты проекта "Ешь российское" пустились на их поиски.

Немецкие СМИ: Почему Путин сжигает западный сыр (07.08.2015) 07.08.2015

Решение Кремля уничтожать санкционные продукты вызвало в Германии резкую критику. Немецкие СМИ комментируют радикальные меры Москвы.
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