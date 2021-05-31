Санкционные продукты

Отчего во Франции дефицит масла и при чем тут Кремль - DW Новости (29.11.2017)

Дефицит масла, с которым столкнулась сейчас Франция, прокремлевские СМИ поспешили назвать результатом российского эмбарго. Но с введения эмбарго минуло уже более трех лет и французские фермеры давно переориентировались на другие рынки. Чем же объясняется нехватка столь любимого французами продукта?