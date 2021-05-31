Санкционные продукты

В 2014 году Москва ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Доля российских товаров на рынке выросла, однако можно ли считать сделанную Путиным ставку на импортозамещение успешной?
Дефицит масла, с которым столкнулась сейчас Франция, прокремлевские СМИ поспешили назвать результатом российского эмбарго. Но с введения эмбарго минуло уже более трех лет и французские фермеры давно переориентировались на другие рынки. Чем же объясняется нехватка столь любимого французами продукта?