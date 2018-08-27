 Санкции США против РФ за применение химического оружия вступили в силу | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2018

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Россия

Санкции США против РФ за применение химического оружия вступили в силу

Соединенные Штаты перекрывают России доступ к товарам и технологиям американского происхождения, особо важным с точки зрения национальной безопасности.

Москва, Крансая площадь

Санкции в отношении РФ из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступают в силу. В понедельник, 27 августа, штрафные меры за применение химического оружия опубликованы в Федеральном реестре - официальном журнале правительства США. С этого момента они считаются действующими.

"Правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права" и "против собственных граждан", указывается в заявлении, размещенном еще 24 августа на сайте Федерального реестра.

Отказ в экспорте оружия, технологий и выдаче кредитов

Вашингтон пришел к решению отказать РФ в любой поддержке по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и других сельскохозяйственных товаров и продуктов. Кроме того, будет прекращена продажа России предметов военного снаряжения в соответствии с законом о контроле над экспортом оружия и оказание оборонных услуг. Российским компаниям не будут выдаваться лицензии на поставки в РФ американского оружия.

Москве перекроют доступ к товарам и технологиям американского происхождения, особо важным с точки зрения национальной безопасности, указывается далее в заявлении. Так, вступает в силу запрет на экспорт в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. До сих пор вопрос о поставках таких приборов решался точечно - в каждом конкретном случае. Новые штрафные меры могут в будущем предотвратить экспорт в Россию американских товаров на сотни миллионов долларов.

Контекст

России также будет отказано в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке со стороны любого государственного учреждения США. 

8 августа Госдепартамент уведомил Конгресс США о намерении ввести штрафные меры в отношении России в соответствии с требованиями CBW Act. 21 августа Министерство финансов США опубликовало публичный доклад из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России, взаимодействию США с иностранными партнерами и деятельности американской финансовой разведки. У отчета также есть засекреченное приложение.

24 августа в Федеральном реестре была размещена информация о новых санкциях против РФ. "Срок уведомления, предписанный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения (CBW Act)" от 1991 года "истек 22 августа", указали DW в Госдепартаменте США.

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    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

Информация о новых санкциях на сайте Федерального реестра

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