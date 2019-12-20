Санкции США и "Северный поток - 2": чем ответит Берлин?

К вступившим в силу американским санкциям против фирм, участвующих в сооружении газопровода "Северный поток - 2", в Германии относятся однозначно негативно. Вице-канцлер Германии, министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz), например, уже через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, назвал санкции "грубым вмешательством во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы".

Вместе с тем, всеобщее возмущение в Германии экстерриториальными санкциями США не означает и всеобщего одобрения самого газопроводного проекта, а также политического фона, на котором началась и проходит его реализация.

Последствия американских санкций против газопровода

Не столь резко, как Олаф Шольц по горячим следам, но также критически прокомментировала санкции США на правительственной пресс-конференции в понедельник, 23 декабря, официальный представитель кабинета Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Ульрике Деммер

"Мы не одобряем практику экстерриториальных санкций", - заявила она, пообещав тщательно изучить установленные американцами новые правила и их возможные последствия для реализации проекта. В министерстве экономики и энергетики ФРГ пока не могут оценить эти последствия.

"Закон вступил в силу в США, мы сожалеем об этом, - сказала пресс-секретарь этого ведомства Беата Барон (Beate Baron). - Мы находимся в контакте с американской администрацией и выясняем, какую свободу действий этот закон еще оставляет".

В отличие от некоторых российских и немецких экспертов, считающих, что"Северный поток - 2" уже не остановить, в минэкономики ФРГ не исключают срыва проекта, для завершения которого осталось проложить всего пару сотен километров труб по дну Балтийского моря.

Ответ послу США в Германии

На вопросы о возможных ответных немецких санкциях против американских фирм представители правительства ФРГ отвечать отказались. Напротив, вполне открыто высказались представители оппозиции.

Омид Нурипур

"Представьте себе реакцию вашингтонской администрации, если бы мы в ответ на выход США из Парижского соглашения по климату ввели подрывающие американский суверенитет санкции, - говорит внешнеполитический эксперт оппозиционной фракции "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour). - А потом еще и заявили, что поступаем так исключительно из любви к Америке".

Нурипур таким образом отреагировал на высказывания посла США в Германии Ричарда Гренелла, назвавшего американские санкции против "Северного потока - 2" "очень проевропейским решением". По словам посла, санкции - элемент стратегии США, нацеленной на то, чтобы предотвратить чрезмерную зависимость Европы от российских энергоносителей.

"Климатические пошлины" на СПГ из США

В пользу ответных санкций высказались и представители посткоммунистической Левой партии. Разделяет такую точку зрения и Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW). Она призвала европейцев не мириться с санкциями США против "Северного потока - 2" и ввести своего рода "климатические пошлины" на импорт американского сжиженного газа, добываемого методом фрекинга.

Правда, возмущенное отношение и Нурипура, назвавшего меры США "дерзостью", и Кемферт к экстерриториальным санкциям США против фирм, участвующих в сооружении "Северного потока - 2", не означает, что оба они положительно относятся к самому проекту.

"Зеленый" депутат бундестага назвал газопровод "абсолютно ошибочным", а эксперт DIW заявила, что строительство такого газопровода "наносит вред окружающей среде, излишне с энергетической точки зрения и экономически нерентабельно".

Геополитическое измерение "Северного потока - 2"

Официальный Берлин придерживается иной точки зрения, считает "Северный поток - 2" экономически целесообразным проектом частных фирм, называет сугубо коммерческим, хотя и имеющим определенную политическую составляющую - проблему украинского газового транзита.

Но критически в адрес этого проекта в последнее время - на фоне санкций США - стали высказываться и представители формирующих немецкое правительство партий. Это, например, координатор трансатлантического сотрудничества, христианский демократ Петер Байер (Peter Beyer). Он не против "Северного потока - 2" как такового, но считает, что проект не следовало пускать на самотек.

"Надо признать, - заявил он в понедельник, 23 декабря, в интервью радиостанции Deutschlandfunk, - что особенно на начальном этапе политической дискуссии полтора - два года назад мы слишком долго выжидали и на официальном уровне не признавали наличия в этом проекте геополитического измерения, которое нам не следовало недооценивать".

Урок, который надо извлечь из истории с "Северным потоком - 2", по словам Байера, состоит в том, что "при проектах, затрагивающих интересы разных стран и имеющих большое значение с точки зрения энергобезопасности и энергоснабжения, необходимо своевременно консультироваться на международном уровне с нашими партнерами".

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