Санкции США и будущее российской валюты: доллар будет стоить 70 рублей

Первые две недели августа 2018 года выдались крайне жаркими на мировых валютных рынках - прежде всего, в России и Турции. Денежные единицы обеих стран существенно подешевели. Конечно, на фоне падения турецкой лиры на 19 процентов за одну лишь пятницу, 10 августа, снижение курса рубля на несколько процентов выглядит не самым драматичным образом. Но каковы сценарии дальнейшего развития ситуации с российской валютой? Об этом мы поговорили с Крисом Тёрнером, ведущим стратегом по валютным операциям банка ING Bank в Лондоне.

DW: Есть ли общие причины у почти синхронного падения курсов рубля и турецкой лиры?

Крис Тёрнер: Движения рубля и лиры имеют определенное сходство - но не более. Оно в том, что США ввели ограничительные меры против обеих этих стран. Но в остальном это совершенно разные истории. Если говорить о России, то внимание рынков на этой неделе было приковано к двум пакетам санкций: первый - уже объявленный и связанный с отравлением экс-агента Скрипаля в Великобритании.

Второй же причиной падения рубля, особенно в четверг, 9 августа, стала публикация российской прессой списка новых возможных санкций, обсуждаемого в американском Сенате. И вот эти обсуждаемые санкции содержат действительно жесткие меры. Когда финансовые рынки открыли для себя весь размах возможных мер, это оказало влияние на рубль.

Крис Тёрнер

- А что конкретно в этих обсуждаемых санкциях так впечатлило рынки?

- Я думаю, что пунктом, на который инвесторы обратили особое внимание, были обсуждаемые санкции против российского суверенного долга - ОФЗ (облигации федерального займа.- Ред.). В прошлом госдолг не становился частью штрафных мер. В США исходили при этом из того, что американские инвесторы имеют существенные вложения в российские долговые активы и что введение американских санкций ударит таким образом по американским же инвесторам.

Но обсуждаемые теперь в Сенате санкции впервые могут применяться к новым выпускам российских госбумаг, запрещая инвесторам из США их покупать. И вот это и есть новость. Конечно, пока все еще на стадии обсуждения в Сенате, и мы не знаем, каков в итоге будет окончательный документ - но сам факт того, что санкции против российского госдолга стали темой обсуждения и что настроения в Конгрессе по поводу вмешательства РФ в американские выборы достаточно решительные, заставил инвесторов тревожиться насчет вложений в российский рынок облигаций, что и оказало влияние на курс рубля.

- Каков ваш прогноз для курса рубля на конец 2018 года?

- В четверг мы опубликовали наше исследование, в котором посчитали, что при нынешнем курсе около 66 рублей за доллар направление движения курса будет к отметке в 70 рублей за доллар. Ведь сейчас доллар в целом довольно силен, учетные ставки в США повышаются, так что в ближайшие 2-3 месяца и в преддверии американских выборов мы, по-видимому, будем слышать все больше новостей о санкциях против Кремля. Санкционная тема не завершится, так что мы ожидаем движения в сторону ослабления рубля - как минимум, до ноября.

- А у вас есть прогнозы по поводу курса рубля на более долгую перспективу?

- Ситуация зависит от множества факторов: экономический рост, цены на нефть… В долгосрочной перспективе мы видим справедливый курс рубля у отметки 60 рублей за доллар. Так что сейчас рубль недооценен. И если каким-то образом - но каким?! - американо-российские отношения улучшатся, то может возникнуть и позитивный тренд для вложений в российскую экономику - ведь как мы говорим, рубль торгуется достаточно дешево по сравнению со своими многолетними фундаментальными показателями. Но заглянуть за горизонт 3 месяцев сейчас, в ситуации введения все новых санкций, очень сложно.

- В России действует так называемое "бюджетное правило", согласно которому доходы от продажи нефти выше 40 долларов за баррель направляют в валютные резервы. Означает ли это, что ситуация на валютном рынке еще вполне контролируемая - или в России принято переоценивать возможность с помощью бюджетного правила влиять на курс рубля?

- Я полагаю, что бюджетное правило - как говорит уже самое его название - преследует прежде всего фискальные цели. Ведь низкие цены на нефть в 2015 году имели сильное негативное влияние на российский госбюджет. А сейчас в сравнении с другими развивающимися рынками Россия обладает достаточно большими золотовалютными резервами, которые могут быть использованы для поддержания курса рубля - если в России воспримут снижение его курса как проблему... Возвращаясь к вашему вопросу - да, приостановка бюджетного правила может быть одним из методов, который можно будет применить при слишком сильном ослаблении рубля.

Смотрите также:

Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд Вот как объем фонда менялся в рублях… Инициатива создания фонда, в котором на "черный день" накапливались бы нефтегазовые сверхдоходы, принадлежит бывшему министру финансов РФ Алексею Кудрину. С 2004 года в России действовал Стабилизационный фонд, средства которого к 1 февраля 2008 года были распределены между Резервным фондом и Фондом национального благосостояния.

Инфографика: Как Россия накапливала и расходовала свой Резервный фонд … а вот динамика в долларах США Активное использование средств фонда в 2009-2010 годах позволило успешно сгладить последствия всемирного экономического кризиса. Затем резервы в долларах частично восстановились, а в рублях - благодаря девальвации 2014 года - даже превысили первоначальный уровень. В последние полтора года резервы вновь быстро расходуются: их объем сократился за это время на 55 процентов. Автор: Андрей Гурков

