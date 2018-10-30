 Санкции РФ против Украины коснутся 360 компаний и более 50 физлиц | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2018

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Россия

Санкции РФ против Украины коснутся 360 компаний и более 50 физлиц

В санкционном списке Москвы "будет много интересных открытий для граждан Украины", заявил источник из кабмина РФ. Правительство завершает работу над постановлением о санкциях.

Кремль (фото из архива)

Правительство России завершает работу над постановлением о введении санкций против Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" во вторник, 30 октября, со ссылкой на неназванного собеседника в кабинете министров РФ .

Контекст

Похоже, встреча с Дональдом Трампом в Хельсинки не пошла на пользу Владимиру Путину. Он и дальше говорит с Западом языком шантажа и угроз, считает украинский журналист Сергей Руденко. (20.07.2018)

Меры в отношении Украины будет разрабатывать российское правительство. Оно же определит круг лиц, в отношении которых будут введены санкции. (22.10.2018)

По словам источника агентства, санкции коснутся 360 компаний, а также более 50 физических лиц. Имена людей, попавших в санкционный список, не называются, но в нем будет "много интересных открытий для граждан Украины". Они "увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение, не прочь при этом заработать на этих самых отношениях", заявил собеседник.

Ввести "специальные экономические меры" против Украины поручил Владимир Путин, его указ вступил в силу 22 октября. Он может быть отменен, если Киев откажется от введенных им ранее санкций против российских граждан и компаний. Под санкции Киева подпали более 750 россиян и более 1700 российских фирм.

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  • Чипсы Estrella

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  • Пиво Львовское и Черниговское

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    Пiво или пиво?

    "Черниговское" и "Львовское" пиво для внутреннего рынка России производится на российских заводах по лицензии. Часть продукции даже отправляется на украинский рынок. Однако украинские покупатели, внимательные к стране происхождения, стали, по словам наблюдателей, бойкотировать украинское пиво российского производства.

  • Пиво Оболонь

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  • Водка Nemiroff

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    В алкогольных отделах магазинов в России широко представлена любимая всеми украинская горилка, перцовка и водка. Однако, как выясняется, на поверку, от украинского в этих напитках - только название. Сами производители спешат об этом заявить на этикетке.

  • Надпись о продаже тыквы из Гондураса

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Гондурас в помощь

    Поставки овощей с Украины сократились в Россию почти на 86 процентов за первый квартал этого года. Замещать импорт из соседней страны приходится самыми экзотичными способами, например, при помощи закупок тыквы в Гондурасе.

  • Масло Олейна

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

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  • Водка Хортица и Nemiroff

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Горилка "а-ля рус"

    Водочные полки ломятся от "украинских" напитков. Только въедливый покупатель сможет обнаружить, что в действительности страна происхождения спиртного - Россия. Украинским осталось только название и история напитка.

  • Водка Путинка и Санкционка

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Водка "Санкционка"

    Самой популярной и знаковой маркой водки в России остается "Путинка". Правда, к ней добавилась недавно новая водка - "Санкционка" со слоганом "Вот наш ответ!", изображением карты России, раскрашенной в цвета российского триколора, и утверждением, что "лучше русской водки нет".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали

Контекст

Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

С российских прилавков исчезло более 60 процентов украинских товаров. Большинство из оставшихся сделаны на заводах международных компаний на Украине. И их РФ стремится запретить. (24.06.2015)  

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Меры в отношении Украины будет разрабатывать российское правительство. Оно же определит круг лиц, в отношении которых будут введены санкции.

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