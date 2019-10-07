Санкции России против Украины: причем здесь уголь из Казахстана

Нефть и уголь - два важных для Казахстана экспортных товара. Оба столкнулись в этом году при транзите через Россию с серьезными проблемами. Сначала, весной, оказалась загрязненной хлоридами казахстанская нефть, прокачиваемая через систему трубопроводов "Дружба". Затем, летом, из-за нового витка санкционной войны между Россией и Украиной начались перебои с поставками казахстанского угля на украинский рынок.

Экономика Казахстана несет многомиллионные потери

Проблема с нефтью, похоже, разрешилась после согласия России выплатить Казахстану компенсацию. А вот трудности с углем продолжаются, поскольку РФ с 1 июня допускает его поставки в Украину только по специальным разрешениям. В результате потери казахстанских угольщиков от российских экспортных ограничений, по оценке Министерства торговли и интеграции Казахстана (МТИ РК), составляют ежемесячно 11 миллионов долларов.

Максим Кононов, заместитель главы АГМП

По данным Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП), с июля по октябрь казахстанские угледобывающие компании заявляли поставки в объеме 775,8 тысяч тонн, но по факту согласовали с Минэкономразвития РФ меньше половины: только 320,1 тысяч тонн. В Нур-Султане опасаются, что некоторые предприятия могут оказаться на грани остановки.

Из-за позднего согласования разрешенных объемов и срывов в поставках некоторые украинские покупатели и вовсе отказались от угля из Казахстана, пишут казахстанские СМИ со ссылкой на МТИ РК. Одновременно от ограничений экспорта угля в Украину потери понесли казахстанская железная дорога из-за не перевезенных объемов груза и бюджет страны в виде недополученных налогов, сообщил DW заместитель главы АГМП Максим Кононов.

Привлекательность Украины для угольщиков растет

Тем временем Украина становится все более привлекательным рынком сбыта для казахстанской угольной промышленности. По данным украинских СМИ, дефицит топлива в стране начался еще летом 2014 года из-за потери контроля над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. В этом году расходы на импортируемый уголь выросли.

В свою очередь, российский рынок испытывает сейчас, в том числе из-за санкционных войн с Украиной, избыток угля. Как следствие, в России упал спрос на уголь из Казахстана, хотя долгое время он был весьма востребованным.

Проблемы казахстанских экспортеров усугубляются тем, что быстро снижается спрос на энергетический уголь в Европе. По данным АГМП, экспорт, к примеру, в Финляндию с начала этого года вообще прекращен, а ведь еще четыре года назад эта страна была вторым после России крупнейшим покупателем казахстанского угля. Поставки в Польшу снизились по сравнению с прошлым годом сразу на 45%.

В этой ситуации растет значение именно украинского рынка. Но доступ к нему, тут опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, будет зависеть от результатов дальнейших переговоров казахстанской и российской сторон.

Партнеры по ЕАЭС должны договориться

А ведь Россия и Казахстан являются партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), и членство в нем гарантирует не только свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри союза, но и свободу торговли стран-членов ЕАЭС с другими государствами. Поэтому в середине октября правительство Казахстана вынесло проблему угля на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), регулирующего органа ЕАЭС. Казахстанская сторона настаивает, что такой квотный механизм в отношении ее производителей угля является барьером во взаимной торговле.

Евгений Больгерт, заместитель председателя правления НПП "Атамекен"

Заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Евгений Больгерт в беседе с DW отметил, что если в ЕЭК признают нынешние ограничения торговым барьером, то их следует либо скорректировать, либо вовсе отменить, поскольку они, по его словам, "не создают ничего, кроме неудобств и убытков для компаний".

Тем временем Российская железная дорога (РЖД) снизила тарифы на транзит казахстанских грузов в направлении портов в странах Балтии для экспорта в ЕС. Российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков пишет, что это может быть связано с желанием РФ предоставить компенсацию Казахстану за потери, связанные с Украиной.

Диверсификация маршрутов экспорта из Казахстана

Однако непонятно, способна ли эта мера полностью возместить уже понесенные и будущие убытки от ограничений транзита в украинском направлении. Ведь, с одной стороны, объемы добычи угля в Казахстане растут последние два года и, по данным АГМП, составляют ежегодно более 100 миллионов тонн, при этом примерно четверть идет на экспорт.

С другой стороны, поставки в Евросоюз быстро теряют свою привлекательность из-за растущего числа стран ЕС, из экологических соображений отказывающихся от использования угля в электроэнергетике. В то же время казахстанские угольщики уверены, что спрос на уголь в мире останется стабильным еще как минимум следующие пять лет. Причем объемы потребления в таких странах, как Индия, Филиппины и Вьетнам, будут даже расти.

Поэтому в АГМП предлагают в качестве альтернативы традиционным маршрутам сбыта казахстанского угля в западном направлении активнее развивать экспорт на восток, на рынки Юго-Восточной Азии. Опять-таки транзитом через Россию. Однако Евгений Больгерт подчеркнул в беседе с DW, что на этом направлении существует нерешенная проблема ограниченной пропускной способности российской железной дороги и дальневосточных портов РФ.

Поэтому здесь явный приоритет будет отдаваться российскому углю. Но есть и вариант транспортировки казахстанского сырья по железной дороге через Китай и из его портов в страны Тихоокеанского региона. Такая возможность обсуждается уже давно, и нынешние проблемы с поставками в Украину могут стать дополнительным импульсом к диверсификации экспортных маршрутов Казахстана.

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