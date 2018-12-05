Самый первый, самый знаменитый, самый успешный граммофон

Фирма Deutsche Grammophon, то есть "Немецкий граммофон", прославившаяся на весь мир своими записями классической музыки, вовсе не случайно получила свое название. Одним из ее создателей был человек, придумавший граммофон, - родившийся в Германии, в еврейской семье, и эмигрировавший в 19-летнем возрасте в США Эмиль Берлинер (Emil Berliner).

Эмиль Берлинер

Граммофон был похож на фонограф, созданием которого занимался знаменитый американский изобретатель Эдисон. Но записи на фонографе были плохого качества, а самое главное - их практически невозможно было тиражировать. Эмиль Берлинер разработал новую технологию. Иголка, производящая звук, колебалась горизонтально, а не вверх-вниз, как у Эдисона. Поэтому, в отличие от фонографа, глубина дорожки оставалась одинаковой. А, значит, пластинка Берлинера звучала чище и громче.

Она была также долговечней, потому что Берлинер заменил цилиндрический валик Эдисона плоским вращающимся диском. В фонографе фольгу, на которую велась запись, нужно было разгибать, что приводило к повреждениям, а грампластинка, воспроизводимая на граммофоне (так Берлинер назвал свое детище), и так была плоской. Немецкий изобретатель продумал также способ, как удалять вырезанную при записи иглой стружку, в то время как у Эдисона стружка прилипала к звуковой дорожке, поэтому звук был хуже.

Карузо поделился славой

Берлинер получил патент на граммофон в сентябре 1887 года. А 6 декабря 1898 года в Ганновере переехавший в США Эмиль Берлинер и его оставшийся в Германии брат Йозеф зарегистрировали фирму Deutsche Grammophon, которая должна была специализироваться на выпуске грампластинок. Эксперименты с записями продолжались, и только через несколько лет братья нашли оптимальный материал - шеллак. Серийное тиражирование грампластинок стало качественней и дешевле. Их диаметр составлял тогда около семи дюймов, и этот старейший стандарт с тех пор обозначают как "7" или "миньон".

Триумфальное шествие граммофона по миру и мировая слава Deutsche Grammophon начались в 1902 году, после того, как знаменитый итальянский тенор Энрико Карузо записал десять арий на пластинку. Запись произвела фурор. Один из газетных критиков восторженно писал: "Слушается так, как будто Карузо находится в соседней комнате". Спустя пять лет в Ганновере уже работали 200 прессовальных машин, на которых штамповали грампластинки с печатных матриц.

В 1913 году фирма выпустила первую полную запись оркестрового произведения, а именно - Пятой симфонии Бетховена (Ludwig van Beethoven), в исполнении Берлинского филармонического оркестра. Причем, пластинка была двусторонней. Кстати, изобрели двустороннюю пластинку в 1903 году тоже в немецкой фирме Odeon Records. Она находилась в восточной части Берлина и прекратила свое существование после Второй мировой войны.

Фокстерьер у граммофона

Что касается лейбла Deutsche Grammophon, то он существует и по сей день, и является самой успешной в мире фирмой звукозаписи, специализирующейся на классической музыке. Правда, принадлежит она компании Universal Music Group, но название и лейбл остались - как и прекрасные связи со многими известными музыкантами. В студиях Deutsche Grammophon записывались и записываются Владимир Горовиц и Даниил Трифонов, Григорий Соколов и Сергей Бабаян, Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет и Михаил Симонян, многие-многие другие известные музыканты из разных стран мира…

Первая оркестровая запись на граммпластинке

Упор сегодня по-прежнему делается не только на классическую музыку, но и на классическую, если можно так выразиться, форму воспроизведения. Около 80 процентов оборота Deutsche Grammophon в Германии приходится на диски и только 20 процентов - на сетевую продажу в режиме стриминга на различных платформах (Apple Music, Amazon, Spotify и других). Студия звукозаписи, которая находится в Берлине, носит имя создателя граммофона и фирмы Эмиля Берлинера.

Осталось еще рассказать о забавной истории одного из самых известных в истории товарных знаков - собаке у микрофона, чье изображение долгие годы украшало пластинки Deutsche Grammophon и до сих пор можно увидеть на рекламе фирмы. Весной 1899 года в лондонское отделение фирмы пришел художник Фрэнсис Барро и предложил купить у него картину. На ней был изображен его фокстерьер Ниппер, который слушал музыку у раструба фонографа. Художника попросили заменить на картине валик Эдисона на плоский диск граммофона Берлинера и купили картину за 50 фунтов стерлингов плюс столько же за право использовать ее в рекламе. Так родился знаменитый бренд.

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