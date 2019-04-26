Самый крутой ночной клуб в Германии

Битком набитые залы, известные диджеи, энергичные ритмы техно, заставляющие ночь напролет ходить ходуном танцполы, пьянящая атмосфера раскованности и свободы, - крупные города Германии славятся своей ночной жизнью. Принято считать, что лучшие ночные заведения сконцентрированы в Берлине. Чего стоит один только знаменитый на весь мир техно-клуб Berghain. Десять лет назад он даже занял первое место в списке cта лучших клубов мира по версии британского журнала DJ Mag, посвященного электронной танцевальной музыке.

Но вот теперь ему утер нос клуб Bootshaus в Кельне. Именно он вошел в десятку свежего рейтинга журнала DJ Mag и, оказавшись на восьмом месте, завоевал звание самого крутого ночного клуба в Германии. Чтобы узнать, благодаря чему Bootshaus заслужил такой статус, корреспондент DW Беттина Бауман (Bettina Baumann) отправилась туда "на разведку". Каковы же ее впечатления?

С участием звездных диджеев

Нынешний визит стал для Беттины вторым. До этого ей довелось побывать в Bootshaus около двух месяцев назад - на вечеринке "New Blood" ("Новая кровь"). И, как призналась девушка, в восторг она тогда не пришла. На танцполе - сплошь 20-летние, и, понятное дело, Беттина в свои 30 чувствовала себя среди них не очень комфортно. К тому же, ей хотелось позажигать, а для этих ребят и девчонок, судя по всему, гораздо важнее было делать селфи и снимать видео - и тут же выкладывать их в Instagram. Отдельная тема - барная стойка. У барменов был такой скучающий вид, что ни о каком общении с ними не могло быть и речи. Иными словами, Беттина сделала для себя вывод: больше в этот клуб - ни ногой!

За диджейским пультом клуба Bootshaus - Шарлотта де Витт

И, тем не менее, отправиться туда пришлось снова, по заданию DW - работа есть работа. На сей раз Bootshaus стал местом проведения вечеринки "Gods & Monsters" ("Боги и монстры"). Название многообещающее. Ну, а когда при входе в зал Беттина услышала электронную музыку и дабстеп высочайшего класса, ее мнение об этом кельнском клубе стало меняться. Оно и неудивительно: состав диджеев - как на подбор. В программе - Шарлотта де Витт из Бельгии, британец SKisM, немцы AKA AKA, Свен Шаллер (Sven Schaller), Грегор Трешер (Gregor Tresher). Вечер обещал быть жарким.

Громадный танцпол, саунд и никакого дресс-кода

Строжайший фейсконтроль, предпочтение стилю гранж в одежде и прическах, никакого гламура, - тот, кому хоть раз довелось побывать в культовом берлинском клубе Berghain, знает: проникнуть туда очень сложно, охранники пропускают далеко не каждого. Причем, какими критериями руководствуется при отборе гостей "самый жесткий в Германии" вышибала Свен Маркварт(Sven Marquardt) и как нарядиться человеку для стопроцентного соответствия представлениям этого знаменитого швейцара о клубном дресс-коде, никто толком не знает.

В кельнском Bootshaus все значительно проще. Тому, кто желает там повеселиться, достаточно заранее через интернет либо прямо на входе купить билет (его стоимость колеблется от 15 до 25 евро), корректно вести себя в очереди и вежливо разговаривать с вышибалой. "Никакого дресс-кода. Все подойдет, нет ничего обязательного", - читаем на сайте клуба.

Оказавшись внутри, вы оторопеете от масштабов. Огромный танцпол, просторная терраса, множество разных залов. По данным клуба Bootshaus, он вмещает в себя до 2000 человек. Для сравнения: берлинский клуб Berghain может собрать не более 1500 посетителей. Хотя - смотря с чем сравнивать: расположенный в бразильском городе Балнеариу-Камбориу клуб Green Valley, занявший первую строчку в рейтинге DJ Mag, рассчитан на 12000 гостей.

Безупречное качество звука, первоклассная аппаратура для диджеев, великолепная акустика - главная причина популярности клуба Bootshaus. Когда за пульт встает Шарлотта де Витт, можно находиться хоть на самой галерке - музыка будет пронизывать тебя насквозь. Прекрасное чувство, только вот экстраординарные световые эффекты, а также мерцающие на каждом шагу дисплеи смартфонов внимание от саунда отвлекают. Зато в зале, где бал правит тамдем AKA AKA, атмосфера совсем другая. В его интимной обстановке можно полностью погрузиться в музыку и с наслаждением потанцевать.

В первой десятке - сразу два клуба из Германии

Рейтинг DJ Mag "Сто лучших клубов мира"составляется ежегодно начиная с 2005 года. Сначала голосование проводилось только среди диджеев. С 2011 года в нем могут участвовать все любители электронной музыки. В 2019 году число голосовавших стало рекордным: оно составило 600 тысяч человек. По итогам опроса, на первое место вот уже второй год подряд вышел бразильский клуб Green Valley. На второй строчке - вашингтонский Echostage, а третью позицию занял Ushuaia, находящийся на испанском острове Ибица. Кельнский Bootshaus (8-е место) и берлинский Berghain (10-е место) тоже не ударили в грязь лицом. Сразу два немецких клуба в первой десятке - это блестящий показатель.

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