 Самый знаменитый русский театр Центральной Азии под угрозой закрытия | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.02.2020

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Культура и стиль жизни

Самый знаменитый русский театр Центральной Азии под угрозой закрытия

Гордость узбекской и русской культуры, знаменитый театр "Ильхом" борется за выживание. За него вступились дочь президента и министр культуры страны, но... DW с подробностями.

Ильхом на гастролях в Москве

"Ильхом" на гастролях в Москве

"Мы всегда боялись, что однажды нам придется произнести эти слова: театр "Ильхом" под угрозой закрытия", - так начинается опубликованное несколько дней назад сообщение ташкентского театра. Труппа, известная далеко за пределами Узбекистана и всей Центральной Азии, была в шоке от того, что новые владельцы здания попросили актеров освободить помещение, в котором легендарный театр играл более четырех десятилетий, в течение ближайших недель. Владельцы заявили, что хотят перестроить здание, сделав из него бизнес-центр.

Театр обратился ко всем, кому небезразлична его судьба, с призывом помочь и не допустить закрытия "Ильхома", потому что потеря площадки, предоставленной государством основателю Марку Вайлю, означала бы фактически "смертный приговор театру "Ильхом".

Театр "Ильхом" сохранят, но закроют?

О судьбе театра заговорили в социальных сетях, в его поддержку высказались представители западного дипкорпуса, руководство театра на личную встречу пригласил министр культуры Узбекистана. 11 февраля в защиту театра публично высказалась старшая дочь президента Саида Мирзиёева. "Хочу заверить, что в обиду наш театр мы не дадим! "Ильхом" является гордостью нашей культурной жизни", - написала она в своем аккаунте в Instagram и в Telegram-канале.  

Здание театра Ильхом (архивное фото)

Здание театра "Ильхом"

Вечером того же дня на очередной встрече министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова с худруком театра Борисом Гафуровым и Ольгой Шавриной, одним из учредителей СП ООО "Ofelos Plaza" (этой компании принадлежит здание, где работает "Ильхом") было объявлено, что сторонам удалось прийти к соглашению.

Итог встречи был таков: театр сохранит свое историческое помещение, а новый владелец сможет сделать из него бизнес-центр, при этом театру гарантируют его место на ближайшие десять лет. Главное условие: на время реконструкции труппе все же придется переселиться. Новое место для театра на переходный период должен порекомендовать Минкульт.

В "Ильхоме" уверены: реконструкция приведет к гибели театра

Но уже на следующий день, 12 февраля, на пресс-конференции, куда пришел и представитель юридического владельца здания, стало понятно, что судьба театра по-прежнему в опасности. Владельцы здания объявили о том, что реконструкция займет около двух лет (раньше речь шла лишь о трех месяцах, говорят в театре), и что вместо разрушенных двух верхних этажей собираются построить пять-шесть. "Это, как мы понимаем, будет означать, что понадобится рыть котлован, и наш подвал будет разрушен", - объяснила в интервью DW ситуацию замдиректора театра Ирина Бхарат. Длительность реконструкции и перспективу потерять историческое помещение, в котором труппа без перерыва работает 44 года, Ирина Бхарат назвала "двойным шоком".

Актер и худрук Ильхома Борис Гафуров в пьесе Семь лун, во время гастролей в Москве

Актер и худрук "Ильхома" Борис Гафуров в пьесе "Семь лун"

Два верхних этажа небольшого здания, которое примыкает к ташкентской гостинице "Шодлик Палас", после пожара в середине 1990-х годов не используются, на первом этаже располагаются выставочные помещения, а театральная площадка - в подвале. С прежним владельцем у театра было соглашение о многолетней безвозмездной аренде. Затем здание на некоторое время отошло государству и было вновь приватизировано, попав к ООО "Ofelos Plaza". На вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте, есть ли у владельца план реконструкции здания или согласованные с городскими властями сроки начала строительства, представитель компании ответить не смог, передают участники встречи.

Свои надежды на сохранение театра труппа связывает с дочерью президента, которой руководство театра сразу после пресс-конференции отправило письмо с просьбой о встрече, и с давлением общественности, которое требует передать на постоянной основе здание театру "Ильхом", выплатив нынешнему собственнику компенсацию.

Невероятная история успеха "Ильхома"

"Ильхом" - легендарный театр. В далеком, застойном 1976 году режиссеру Марку Вайлю и его сподвижникам из числа выпускников Ташкентского театрально-художественного института удалось что-то почти немыслимое в годы Советского Союза. Они основали один из первых в истории СССР профессиональных негосударственных театров. Он обратил на себя внимание мужеством и художественной смелостью, ставя на сцене, среди прочих, пьесы Петрушевской и Вампилова.

Контекст

Сценография проста: белая стена и кровать, разделяющая, а не соединяющая ЕГО и ЕЕ. Такой видит пьесу ташкентский театр "Ильхом".

В одном из судов Ташкента начался судебный процесс по делу об убийстве художественного руководителя театра "Ильхом" Марка Вайля. Обвинения предъявлены 4 подозреваемым. Им грозит до 20 лет тюрьмы. (11.02.2010)

Только они знают, чего им стоит сохранить этот уникальный островок театральной природы. Зарабатываемые деньги идут на новые проекты. Артисты месяцами не получают зарплату, но продолжают отдавать все своим зрителям… (15.09.2008)

Благодаря стараниям Вайля и его команды "Ильхом" пережил перестройку, нашел себя в независимом Узбекистане, успев пройти несколько творческих этапов: от театра современной пьесы до экспериментов со спектаклями без слов и постмодернистского прочтения театральной классики. "Мы прошли через многие стили, от драмы до клоунады, и создали, наверное, свой собственный стиль", - так описывал эволюцию "Ильхома" Марк Вайль в одном из интервью.

Вайль, получивший звание заслуженного деятеля искусств Узбекистана, дал театру его легко узнаваемое лицо: русский язык - базовый, но это глубоко космополитичный театр, одинаково чуткий ко многим театральным традициям и одновременно полный новаторства. "Ильхом" чувствовал себя дома в Ташкенте и везде: труппа нередко выезжала на гастроли в другие страны, в том числе и в Россию, была регулярным участником международных театральных фестивалей. Из "Ильхома" вышло много талантливых и узнаваемых актеров и режиссеров. Возможно, самым известным стал Тимур Бекмамбетов.

В 2007 году театр на 31-м году его существования настиг тяжелый удар. Сентябрьским вечером на возвращавшегося домой после генеральной репетиции Вайля напали несколько человек с ножом. Режиссер скончался от нанесенных ему ран. 55-летний Вайль был для театра почти всем: неутомимым режиссером, идеологом-вдохновителем, учителем для молодых актеров. Но театр сумел перенести трагическую гибель своего основателя и не сломаться. Сменив название на "Театр Марка Вайля "Ильхом", он продолжил развиваться, поддерживаемый группой энтузиастов.  

Сегодня "Ильхом" больше, чем театральная площадка: это культурный центр с музыкальными и выставочными, образовательными и социальными проектами. Наконец, это еще окно в мир международного театра для Узбекистана: благодаря регулярным чтениям современных пьес. Тут можно узнать, чем живут театры в Германии, США и Франции. На протяжении более десяти лет при поддержке Гёте-института тут проходят Дни немецкой драматургии - следующие дни должны состояться в конце февраля. В театре пообещали, что и в этом году они состоятся.

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