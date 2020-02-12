Самый знаменитый русский театр Центральной Азии под угрозой закрытия

"Мы всегда боялись, что однажды нам придется произнести эти слова: театр "Ильхом" под угрозой закрытия", - так начинается опубликованное несколько дней назад сообщение ташкентского театра. Труппа, известная далеко за пределами Узбекистана и всей Центральной Азии, была в шоке от того, что новые владельцы здания попросили актеров освободить помещение, в котором легендарный театр играл более четырех десятилетий, в течение ближайших недель. Владельцы заявили, что хотят перестроить здание, сделав из него бизнес-центр.

Театр обратился ко всем, кому небезразлична его судьба, с призывом помочь и не допустить закрытия "Ильхома", потому что потеря площадки, предоставленной государством основателю Марку Вайлю, означала бы фактически "смертный приговор театру "Ильхом".

Театр "Ильхом" сохранят, но закроют?

О судьбе театра заговорили в социальных сетях, в его поддержку высказались представители западного дипкорпуса, руководство театра на личную встречу пригласил министр культуры Узбекистана. 11 февраля в защиту театра публично высказалась старшая дочь президента Саида Мирзиёева. "Хочу заверить, что в обиду наш театр мы не дадим! "Ильхом" является гордостью нашей культурной жизни", - написала она в своем аккаунте в Instagram и в Telegram-канале.

Здание театра "Ильхом"

Вечером того же дня на очередной встрече министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова с худруком театра Борисом Гафуровым и Ольгой Шавриной, одним из учредителей СП ООО "Ofelos Plaza" (этой компании принадлежит здание, где работает "Ильхом") было объявлено, что сторонам удалось прийти к соглашению.

Итог встречи был таков: театр сохранит свое историческое помещение, а новый владелец сможет сделать из него бизнес-центр, при этом театру гарантируют его место на ближайшие десять лет. Главное условие: на время реконструкции труппе все же придется переселиться. Новое место для театра на переходный период должен порекомендовать Минкульт.

В "Ильхоме" уверены: реконструкция приведет к гибели театра

Но уже на следующий день, 12 февраля, на пресс-конференции, куда пришел и представитель юридического владельца здания, стало понятно, что судьба театра по-прежнему в опасности. Владельцы здания объявили о том, что реконструкция займет около двух лет (раньше речь шла лишь о трех месяцах, говорят в театре), и что вместо разрушенных двух верхних этажей собираются построить пять-шесть. "Это, как мы понимаем, будет означать, что понадобится рыть котлован, и наш подвал будет разрушен", - объяснила в интервью DW ситуацию замдиректора театра Ирина Бхарат. Длительность реконструкции и перспективу потерять историческое помещение, в котором труппа без перерыва работает 44 года, Ирина Бхарат назвала "двойным шоком".

Актер и худрук "Ильхома" Борис Гафуров в пьесе "Семь лун"

Два верхних этажа небольшого здания, которое примыкает к ташкентской гостинице "Шодлик Палас", после пожара в середине 1990-х годов не используются, на первом этаже располагаются выставочные помещения, а театральная площадка - в подвале. С прежним владельцем у театра было соглашение о многолетней безвозмездной аренде. Затем здание на некоторое время отошло государству и было вновь приватизировано, попав к ООО "Ofelos Plaza". На вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте, есть ли у владельца план реконструкции здания или согласованные с городскими властями сроки начала строительства, представитель компании ответить не смог, передают участники встречи.

Свои надежды на сохранение театра труппа связывает с дочерью президента, которой руководство театра сразу после пресс-конференции отправило письмо с просьбой о встрече, и с давлением общественности, которое требует передать на постоянной основе здание театру "Ильхом", выплатив нынешнему собственнику компенсацию.

Невероятная история успеха "Ильхома"

"Ильхом" - легендарный театр. В далеком, застойном 1976 году режиссеру Марку Вайлю и его сподвижникам из числа выпускников Ташкентского театрально-художественного института удалось что-то почти немыслимое в годы Советского Союза. Они основали один из первых в истории СССР профессиональных негосударственных театров. Он обратил на себя внимание мужеством и художественной смелостью, ставя на сцене, среди прочих, пьесы Петрушевской и Вампилова.

Благодаря стараниям Вайля и его команды "Ильхом" пережил перестройку, нашел себя в независимом Узбекистане, успев пройти несколько творческих этапов: от театра современной пьесы до экспериментов со спектаклями без слов и постмодернистского прочтения театральной классики. "Мы прошли через многие стили, от драмы до клоунады, и создали, наверное, свой собственный стиль", - так описывал эволюцию "Ильхома" Марк Вайль в одном из интервью.

Вайль, получивший звание заслуженного деятеля искусств Узбекистана, дал театру его легко узнаваемое лицо: русский язык - базовый, но это глубоко космополитичный театр, одинаково чуткий ко многим театральным традициям и одновременно полный новаторства. "Ильхом" чувствовал себя дома в Ташкенте и везде: труппа нередко выезжала на гастроли в другие страны, в том числе и в Россию, была регулярным участником международных театральных фестивалей. Из "Ильхома" вышло много талантливых и узнаваемых актеров и режиссеров. Возможно, самым известным стал Тимур Бекмамбетов.

В 2007 году театр на 31-м году его существования настиг тяжелый удар. Сентябрьским вечером на возвращавшегося домой после генеральной репетиции Вайля напали несколько человек с ножом. Режиссер скончался от нанесенных ему ран. 55-летний Вайль был для театра почти всем: неутомимым режиссером, идеологом-вдохновителем, учителем для молодых актеров. Но театр сумел перенести трагическую гибель своего основателя и не сломаться. Сменив название на "Театр Марка Вайля "Ильхом", он продолжил развиваться, поддерживаемый группой энтузиастов.

Сегодня "Ильхом" больше, чем театральная площадка: это культурный центр с музыкальными и выставочными, образовательными и социальными проектами. Наконец, это еще окно в мир международного театра для Узбекистана: благодаря регулярным чтениям современных пьес. Тут можно узнать, чем живут театры в Германии, США и Франции. На протяжении более десяти лет при поддержке Гёте-института тут проходят Дни немецкой драматургии - следующие дни должны состояться в конце февраля. В театре пообещали, что и в этом году они состоятся.

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