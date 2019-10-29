Самый длинный зуб включен в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Фотогалерея: Как немцы избавляются от недугов

Сало по-немецки

Ломтик копченого сала или "шпека", как его называют немцы, способен спасти от зубной боли! Во всяком случае, утихомирить ее на время, пока вы доберетесь до зубного врача. Не торопитесь съесть сразу весь кусочек - оставьте его за щекой, там, где болит зуб, и минут через 15-20 вам станет легче. Соль мяса "вытягивает" жидкость из опухшей десны и действует как легкое обезболивающее средство.