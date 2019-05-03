Самые популярные имена в Германии

Среди имен, которые получили дети, родившиеся в 2018 году, чаще всего встречаются мужское имя Пауль и женское имя Мари. К таким выводам пришло Общество немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache), которое с 1977 года публикует рейтинги самых популярных в Германии имен.
Выбор имени для ребенка
При регистрации в ЗАГСах имен для новорожденных в Германии существуют определенные правила. Имя ребенка должно соответствовать его полу. Оно может быть необычным, но не вызывающим и ни в коем случае не должно наносить ущерб репутации семьи и самого ребенка. Например, имена Картье (Cartier) или Чаплин (Chaplin) разрешены, а вот Пиноккио (Pinocchio) или Бэтмен (Batman) - нет.
Рейтинг пополнили два новых имени
По данным Общества немецкого языка, большинство немцев выбирают для своих детей традиционные имена, которыми называли их родителей, дедушек и бабушек. Мало того, они из года в год повторяются в рейтингах. В 2018 году список самых популярных имен возглавили такие имена, как Мари (Marie), Софи (Sophie/Sofie), Пауль (Paul), Александр (Alexander). В 2017 году детей, родившихся в Германии, чаще всего называли Эмма (Emma) и Бен (Ben).
Наряду с так называемыми "классическими" в список самых популярных имен в 2018 году вошли и короткие имена - Миа (Mia), Анна (Anna), Леон (Leon) и Ноа (Noah). Новыми в рейтинге оказались Йоханна (Johanna) и Хенри (Henry).
Мухаммед лидирует в Берлине
Анализируются и иностранные имена, например, турецко-арабского происхождения. Дело в том, что в Германии у каждого четвертого жителя - миграционные корни. Самую большую часть мигрантов, 14 процентов, составляют жители Германии турецкого происхождения. Рейтинг турецких имен в 2018 году возглавили Лайла (Layla), Лейла (Leyla) и Мухаммед (Mohammed).
По данным Общества немецкого языка (его подсчеты основываются на фонетике), если имена отличаются написанием, но произносятся практически одинаково, их определяют как одно имя. Скажем, Мухаммед может по-немецки писаться в нескольких вариантах - Mohammed, Mohammad, Muhammed, Mohamed - и при этом считаться одним и тем же именем.
В Берлине Мухаммед в 2018 году вышел на первое место, обогнав Луиса (Louis) и Эмиля (Emil). "Из 22 177 новорожденных в 2018 году мальчиков в Берлине, 280 были названы Мухаммедами", - подчеркивает руководитель Общества немецкого языка Андреа-Ева Эвельз (Andrea-Eva Ewels) в интервью газете Bild.
Однако в общем рейтинге Мухаммед не вошел в десятку самых популярных имен в Германии, заняв лишь 24 место.
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Автор: Ефим Шуман
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