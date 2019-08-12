Самые красивые фонтаны Европы (фотогалерея)

Рим, Париж, Петергоф, Лондон славятся, кроме всего прочего, своими великолепными фонтанами. Эти и другие достопримечательности - в подборке DW.
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