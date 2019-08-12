 Самые красивые фонтаны Европы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.08.2019

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Культура и стиль жизни

Самые красивые фонтаны Европы (фотогалерея)

Рим, Париж, Петергоф, Лондон славятся, кроме всего прочего, своими великолепными фонтанами. Эти и другие достопримечательности - в подборке DW.

  • Фонтан Треви, Рим

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтан Треви, Рим

    Говорят, если бросишь монетку в воду этого фонтана, обязательно вернешься в Рим. Верят в это многие: каждый год со дна самого большого римского фонтана, построенного Николо Сальви в XVIII веке, достают, в общей сложности, около миллиона евро. В знаменитом фильме Феллини "Сладкая жизнь" актрисе Аните Экберг довелось искупаться в нем. Повторять не советуем: придется заплатить штраф в полтысячи евро.

  • Фонтан на Трафальгарской площади, Лондон

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтаны на Трафальгарской площади, Лондон

    Фонтаны на знаменитой площади в центре Лондона - одна из главных достопримечательностей британской столицы. Они были установлены в 1840 году. Спустя столетие провели реконструкцию, на которую затратили 50 тысяч фунтов - огромную по тем временам сумму. Тогда вместо каменных скульптур на фонтанах появились отлитые из бронзы тритоны, русалки и дельфины.

  • Варшавский фонтан, Париж

    Самые красивые фонтаны Европы

    Варшавский фонтан, Париж

    Самый крупный в Париже Варшавский фонтан тянется от центрального входа дворца Шайо до Йенского моста. Это череда бассейнов в парке Трокадеро, напротив Эйфелевой башни, строилась постепенно с 1878 по 1937 годы. Особенно впечатляют водяные пушки в верхней части каскадов, которые выбрасывают струи воды на высоту до 50 метров. Ночью свет 500 прожекторов создает неповторимую картину.

  • Волшебный фонтан Монжуика, Барселона

    Самые красивые фонтаны Европы

    Волшебный фонтан Монжуика, Барселона

    Волшебный или магический фонтан Монжуика построили в Барселоне в футуристическом стиле в 1929 году, к открытию Всемирной выставки. Около 2000 литров воды выбрасывается вверх каждую секунду. Перед Олимпийскими Играми 1992 года фонтан реконструировали, и теперь каждый вечер здесь можно увидеть уникальное светомузыкальное шоу.

  • Фонтанный ансамбль Петергофа

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтанный ансамбль Петергофа

    Дворцово-парковый ансамбль Петергофа строился в первой четверти XVIII века как летняя резиденция Петра Первого по его собственным эскизам. Но совершенствование фонтанной системы продолжалось до XIX века. Сейчас здесь около 150 фонтанов и четыре каскада. И работают они без водонапорных сооружений и насосов. В 1990 году Петергоф внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Фонтан Же-До, Женева

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтан Же-До, Женева

    Высота струи воды фонтана Же-До на Женевском озере достигает 147 метров. Это один из самых больших фонтанов в мире. Его установили в 1886 году с чисто практическими целями, чтобы регулировать работу насосной станции водопровода, снабжающего водой город. Но фонтан так понравился жителям и гостям Женевы, что его перенесли в более глубокое место озера, и он стал питаться водой из самого озера.

  • Водяные каскады горного парка Вильгельмсхёэ, Кассель

    Самые красивые фонтаны Европы

    Водяные каскады горного парка Вильгельмсхёэ, Кассель

    Строительство барочного парка в немецком городе Касселе началось в конце XVII века и продолжалось полтора столетия. В центре - горные каскады водопадов. А венцом этого фонтанного комплекса считается гейзер, достигающий высоты 50 метров. С 2013 года парк и фонтаны – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кран, висящий в воздухе, Менорка

    Самые красивые фонтаны Европы

    Кран, висящий в воздухе, Менорка

    Иллюзия впечатляет кажого: гигантский водопроводный кран как будто висит в воздухе и из него струится вода. На самом деле опора магического фонтана спрятана в воде, точнее, в прозрачной трубе, по которой струится вода. Такие фонтаны можно увидеть сегодня уже не только на острове Менорка.

  • Писающий мальчик, Брюссель

    Самые красивые фонтаны Европы

    Писающий мальчик, Брюссель

    Писающий мальчик или Маннекен-Пис - одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Эта бронзовая статуя-фонтан появилась в таком виде в 1619 году. Время от времени на голого мальчика надевают различные наряды (как на этом снимке). Они хранятся в Королевском музее Брюсселя. Этот "гардероб" насчитывает сегодня более 800 костюмов.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


  • Фонтан Треви, Рим

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтан Треви, Рим

    Говорят, если бросишь монетку в воду этого фонтана, обязательно вернешься в Рим. Верят в это многие: каждый год со дна самого большого римского фонтана, построенного Николо Сальви в XVIII веке, достают, в общей сложности, около миллиона евро. В знаменитом фильме Феллини "Сладкая жизнь" актрисе Аните Экберг довелось искупаться в нем. Повторять не советуем: придется заплатить штраф в полтысячи евро.

  • Фонтан на Трафальгарской площади, Лондон

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтаны на Трафальгарской площади, Лондон

    Фонтаны на знаменитой площади в центре Лондона - одна из главных достопримечательностей британской столицы. Они были установлены в 1840 году. Спустя столетие провели реконструкцию, на которую затратили 50 тысяч фунтов - огромную по тем временам сумму. Тогда вместо каменных скульптур на фонтанах появились отлитые из бронзы тритоны, русалки и дельфины.

  • Варшавский фонтан, Париж

    Самые красивые фонтаны Европы

    Варшавский фонтан, Париж

    Самый крупный в Париже Варшавский фонтан тянется от центрального входа дворца Шайо до Йенского моста. Это череда бассейнов в парке Трокадеро, напротив Эйфелевой башни, строилась постепенно с 1878 по 1937 годы. Особенно впечатляют водяные пушки в верхней части каскадов, которые выбрасывают струи воды на высоту до 50 метров. Ночью свет 500 прожекторов создает неповторимую картину.

  • Волшебный фонтан Монжуика, Барселона

    Самые красивые фонтаны Европы

    Волшебный фонтан Монжуика, Барселона

    Волшебный или магический фонтан Монжуика построили в Барселоне в футуристическом стиле в 1929 году, к открытию Всемирной выставки. Около 2000 литров воды выбрасывается вверх каждую секунду. Перед Олимпийскими Играми 1992 года фонтан реконструировали, и теперь каждый вечер здесь можно увидеть уникальное светомузыкальное шоу.

  • Фонтанный ансамбль Петергофа

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтанный ансамбль Петергофа

    Дворцово-парковый ансамбль Петергофа строился в первой четверти XVIII века как летняя резиденция Петра Первого по его собственным эскизам. Но совершенствование фонтанной системы продолжалось до XIX века. Сейчас здесь около 150 фонтанов и четыре каскада. И работают они без водонапорных сооружений и насосов. В 1990 году Петергоф внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Фонтан Же-До, Женева

    Самые красивые фонтаны Европы

    Фонтан Же-До, Женева

    Высота струи воды фонтана Же-До на Женевском озере достигает 147 метров. Это один из самых больших фонтанов в мире. Его установили в 1886 году с чисто практическими целями, чтобы регулировать работу насосной станции водопровода, снабжающего водой город. Но фонтан так понравился жителям и гостям Женевы, что его перенесли в более глубокое место озера, и он стал питаться водой из самого озера.

  • Водяные каскады горного парка Вильгельмсхёэ, Кассель

    Самые красивые фонтаны Европы

    Водяные каскады горного парка Вильгельмсхёэ, Кассель

    Строительство барочного парка в немецком городе Касселе началось в конце XVII века и продолжалось полтора столетия. В центре - горные каскады водопадов. А венцом этого фонтанного комплекса считается гейзер, достигающий высоты 50 метров. С 2013 года парк и фонтаны – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кран, висящий в воздухе, Менорка

    Самые красивые фонтаны Европы

    Кран, висящий в воздухе, Менорка

    Иллюзия впечатляет кажого: гигантский водопроводный кран как будто висит в воздухе и из него струится вода. На самом деле опора магического фонтана спрятана в воде, точнее, в прозрачной трубе, по которой струится вода. Такие фонтаны можно увидеть сегодня уже не только на острове Менорка.

  • Писающий мальчик, Брюссель

    Самые красивые фонтаны Европы

    Писающий мальчик, Брюссель

    Писающий мальчик или Маннекен-Пис - одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Эта бронзовая статуя-фонтан появилась в таком виде в 1619 году. Время от времени на голого мальчика надевают различные наряды (как на этом снимке). Они хранятся в Королевском музее Брюсселя. Этот "гардероб" насчитывает сегодня более 800 костюмов.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


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    Автор: Максим Нелюбин


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