 Самые дорогие для автопарковки европейские столицы (фотогалерея) | Новости автомобилестроения в Германии | DW | 07.12.2018

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Автомобиль

Самые дорогие для автопарковки европейские столицы (фотогалерея)

5,5 евро за час в районе лондонского Гайд-парка и всего 1 евро рядом с берлинской Александерплатц. DW о том, во сколько обойдется автопарковка в центральных районах европейских столиц.

  • Улица Тверская в Москве

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Москва

    Власти Москвы с 15 декабря повышают плату за парковку автомобилей на отдельных улицах в центре города с 200 до 380 рублей (5 евро) в час. Этот тариф будет действовать с 8 до 21 часа в районе Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, Тверской, а также на Петровке и Неглинной. Парковка там будет платной и по воскресеньям, бесплатной она останется только во время государственных праздников.

  • Автомобильная пробка в центре Лондона

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Лондон

    В центральных районах Лондона - Мейфэр, Гайд-парк, Сохо, Вест-Энд, Сент-Джеймс, Ковент-Гарден - час парковки на улицах стоит 4,90 фунта стерлингов (5,50 евро) в час. Длительность ее, как правило, ограничена 4 часами. С июня 2017 года власти ввели в районе Гайд-парка повышенную плату за парковку дизельных авто, выпущенных до 2015 года. Она составляет 7,35 фунта (8,25 евро).

  • Припаркованные автомобили вдоль канала в центре Амстердама

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Амстердам

    В центре Амстердама очень мало мест для парковки машин на улицах. Поэтому ее стоимость - одна из самых высоких в Европе. В районе Amsterdam-Centrum один час парковки с 9 часов утра до полуночи стоит 5 евро. В этом районе за стоянку нужно платить по воскресеньям и праздничным дням с полудня до 4 часов утра следующего дня. При этом ее длительность ограничена 2 часами.

  • Поток машин на Елисейских полях в Париже

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Париж

    Во французской столице действуют два тарифа на уличную парковку машин. Один час в округах с 1 по 11-й стоит 4 евро, в округах с 12-го по 20-й - 2,40 евро. Максимальная длительность парковки составляет 2 часа. За нее не надо платить по воскресеньям и праздникам (не везде), а также в рабочие дни с 20 часов до 9 часов утра следующего дня.

  • Старый город в Берне

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Берн

    В столице Швейцарии парковка в старом городе стоит 2,20 франка (1,95 евро) все семь дней недели с 7 до 19 часов. При этом максимальная длительность стоянки машины на улице в это время с понедельника по субботу составляет всего один час. В воскресенье в это время суток можно ставить машину максимально на 5 часов.

  • Улица Гран-виа в Мадриде

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Мадрид

    Плата за парковку с января 2018 года в Мадриде составляет 2,25 евро в час. Ставить машину в центре города можно лишь на места, помеченные синим цветом. Парковки с зеленой разметкой предназначены исключительно для жителей близлежащих домов.

  • Улица в центре Вены

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Вена

    В столице Австрии за парковку на улицах установлена единая цена, которая составляет 2,10 евро в час. Различается максимальная длительность стоянки: в районах с 1 по 9-й и в 20-м она составляет 2 часа, в остальных - 3 часа. В Вене парковка должна быть оплачена с первой минуты. Бесплатный парковочный билет на 15 минут можно получить в отеле, если вы остановились, чтобы выгрузить багаж.

  • Цетр Брюсселя

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Брюссель

    Автопарковка в Брюсселя стоит 2,10 евро в час. Длительность ее на улицах в центре города ограничена 2 часами.

  • Центр Восточного Берлина

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Берлин

    Парковка в центре Берлина в среднем обойдется в 2 евро в час. Однако и неподалеку от площади Александерплац можно найти места, в которых первый час стоит всего 1 евро. В целом в Берлине действуют 44 парковочных зоны. Стоимость парковки, которую устанавливают районные администрации, может составлять от 25 до 75 центов за 15 минут стоянки, или же от 1 до 2 евро в час.

  • Дорожное движение в Люксембурге

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Люксембург

    Люксембург является одним из лидеров в Европе в сфере автомобилизации и вынужден решать связанные с этим проблемы. В стране с 570 тысячами жителей зарегистрировано 518 тысяч автомобилей (по данным на 2017 год). Стоимость парковки в центре столицы Люксембурга, как правило, составляет 2 евро в час. Максимальная длительность стоянки - 2 часа.

  • Колизей в Риме

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Рим

    Час парковки на улицах в столице Италии обойдется в 1,50 евро. В центре города платная парковка с понедельника по пятницу с 8 до 23 часов. Длительность ее не ограничена по времени.

    Автор: Сергей Гуща


  • Улица Тверская в Москве

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Москва

    Власти Москвы с 15 декабря повышают плату за парковку автомобилей на отдельных улицах в центре города с 200 до 380 рублей (5 евро) в час. Этот тариф будет действовать с 8 до 21 часа в районе Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, Тверской, а также на Петровке и Неглинной. Парковка там будет платной и по воскресеньям, бесплатной она останется только во время государственных праздников.

  • Автомобильная пробка в центре Лондона

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Лондон

    В центральных районах Лондона - Мейфэр, Гайд-парк, Сохо, Вест-Энд, Сент-Джеймс, Ковент-Гарден - час парковки на улицах стоит 4,90 фунта стерлингов (5,50 евро) в час. Длительность ее, как правило, ограничена 4 часами. С июня 2017 года власти ввели в районе Гайд-парка повышенную плату за парковку дизельных авто, выпущенных до 2015 года. Она составляет 7,35 фунта (8,25 евро).

  • Припаркованные автомобили вдоль канала в центре Амстердама

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Амстердам

    В центре Амстердама очень мало мест для парковки машин на улицах. Поэтому ее стоимость - одна из самых высоких в Европе. В районе Amsterdam-Centrum один час парковки с 9 часов утра до полуночи стоит 5 евро. В этом районе за стоянку нужно платить по воскресеньям и праздничным дням с полудня до 4 часов утра следующего дня. При этом ее длительность ограничена 2 часами.

  • Поток машин на Елисейских полях в Париже

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Париж

    Во французской столице действуют два тарифа на уличную парковку машин. Один час в округах с 1 по 11-й стоит 4 евро, в округах с 12-го по 20-й - 2,40 евро. Максимальная длительность парковки составляет 2 часа. За нее не надо платить по воскресеньям и праздникам (не везде), а также в рабочие дни с 20 часов до 9 часов утра следующего дня.

  • Старый город в Берне

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Берн

    В столице Швейцарии парковка в старом городе стоит 2,20 франка (1,95 евро) все семь дней недели с 7 до 19 часов. При этом максимальная длительность стоянки машины на улице в это время с понедельника по субботу составляет всего один час. В воскресенье в это время суток можно ставить машину максимально на 5 часов.

  • Улица Гран-виа в Мадриде

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Мадрид

    Плата за парковку с января 2018 года в Мадриде составляет 2,25 евро в час. Ставить машину в центре города можно лишь на места, помеченные синим цветом. Парковки с зеленой разметкой предназначены исключительно для жителей близлежащих домов.

  • Улица в центре Вены

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Вена

    В столице Австрии за парковку на улицах установлена единая цена, которая составляет 2,10 евро в час. Различается максимальная длительность стоянки: в районах с 1 по 9-й и в 20-м она составляет 2 часа, в остальных - 3 часа. В Вене парковка должна быть оплачена с первой минуты. Бесплатный парковочный билет на 15 минут можно получить в отеле, если вы остановились, чтобы выгрузить багаж.

  • Цетр Брюсселя

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Брюссель

    Автопарковка в Брюсселя стоит 2,10 евро в час. Длительность ее на улицах в центре города ограничена 2 часами.

  • Центр Восточного Берлина

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Берлин

    Парковка в центре Берлина в среднем обойдется в 2 евро в час. Однако и неподалеку от площади Александерплац можно найти места, в которых первый час стоит всего 1 евро. В целом в Берлине действуют 44 парковочных зоны. Стоимость парковки, которую устанавливают районные администрации, может составлять от 25 до 75 центов за 15 минут стоянки, или же от 1 до 2 евро в час.

  • Дорожное движение в Люксембурге

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Люксембург

    Люксембург является одним из лидеров в Европе в сфере автомобилизации и вынужден решать связанные с этим проблемы. В стране с 570 тысячами жителей зарегистрировано 518 тысяч автомобилей (по данным на 2017 год). Стоимость парковки в центре столицы Люксембурга, как правило, составляет 2 евро в час. Максимальная длительность стоянки - 2 часа.

  • Колизей в Риме

    Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

    Рим

    Час парковки на улицах в столице Италии обойдется в 1,50 евро. В центре города платная парковка с понедельника по пятницу с 8 до 23 часов. Длительность ее не ограничена по времени.

    Автор: Сергей Гуща


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    Как паркуются в Германии

    Согласно данным исследования компании Inrix, по количеству штрафов за неправильную парковку на душу населения в Германии лидирует Штутгарт - 1,5 штрафа в год. Далее в первой пятерке - Франкфурт-на-Майне (1,39), Кельн (1,34), Берлин (1,29) и Дюссельдорф(1,15).

  • Росток

    Как паркуются в Германии

    Общие годовые суммы таких штрафов в крупных городах исчисляются миллионами. Например, в Гамбурге - около 20 миллионов евро, в Берлине - около 35 миллионов евро, в Лейпциге - около 4,5 миллиона евро.

  • Кельн

    Как паркуются в Германии

    В больших городах машины часто останавливаются или паркуются на дорожках для велосипедистов. Этому велосипедисту в Кельне такая ситуация надоела. Он решил ответить на неуважение "взаимностью": оставил свое транспортное средство на проезжей части - "Ненадолго в булочную".

  • Берлин

    Как паркуются в Германии

    Велосипедистам часто приходится идти на опасные маневры, чтобы объехать машины, оставленные на их дорожках или во втором ряду.

  • Дюссельдорф

    Как паркуются в Германии

    Водитель этого немецкого лимузина в Дюссельдорфе решил, что трамвай сможет его объехать.

  • Берлин

    Как паркуются в Германии

    На этой узкой улице в Берлине неправильно запаркованные машины помешали проезду пожарного автомобиля.

  • Ганновер

    Как паркуются в Германии

    Эвакуатор в Германии - дорогое удовольствие. Может обойтись в 200 евро. Если повезет - в 100 евро. Плюс оплата времени на штрафной стоянке и самого штрафа за неправильную парковку.

  • Парковочный диск

    Как паркуются в Германии

    Такой парковочный диск (Parkscheibe) должен быть в каждой машине. Главное, не забывать им пользоваться, если того требуют знаки.

  • Гейдельберг

    Как паркуются в Германии

    Эта фотография была сделана во время акции против нарушителей правил парковки в Гейдельберге, где одну не по правилам оставленную машину облепили липкими листочками для заметок.

  • Берлин

    Как паркуются в Германии

    Во время протестной акции в Берлине в качестве подручного средства применили баллончик со взбитыми сливками. Важно использовать материалы, которые можно удалить, не повредив автомобиль. Иначе придется отвечать за причинение вреда чужому имуществу.

    Автор: Максим Нелюбин


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