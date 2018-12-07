Самые дорогие для автопарковки европейские столицы (фотогалерея)

Сколько стоит припарковать машину в европейских столицах

Москва

Власти Москвы с 15 декабря повышают плату за парковку автомобилей на отдельных улицах в центре города с 200 до 380 рублей (5 евро) в час. Этот тариф будет действовать с 8 до 21 часа в районе Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, Тверской, а также на Петровке и Неглинной. Парковка там будет платной и по воскресеньям, бесплатной она останется только во время государственных праздников.