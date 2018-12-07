Самые дорогие для автопарковки европейские столицы (фотогалерея)

5,5 евро за час в районе лондонского Гайд-парка и всего 1 евро рядом с берлинской Александерплатц. DW о том, во сколько обойдется автопарковка в центральных районах европейских столиц.
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