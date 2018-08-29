 Самолет Sukhoi Superjet все еще борется с болезнями роста | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 30.08.2018

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Экономика

Самолет Sukhoi Superjet все еще борется с болезнями роста

Через 7 лет после начала производства SSJ100 жалобы на российский самолет не прекращаются. Правда, претензии авиакомпаний, использующих этот лайнер, обращены не к нему самому.

Кабина пилота Sukhoi Superjet 100

Кабина пилота Sukhoi Superjet 100

Уже свыше семи лет пассажирские авиакомпании используют ближнемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), выпускаемые в России. Это была первая разработка российских инженеров-авиастроителей после крушения СССР и надежда всей страны на то, что некогда сильное гражданское авиастроение вновь встанет на ноги. "Казалось, что многие детские болезни роста они уже преодолели", - удивленно заметил в беседе с DW немецкий специалист по российской гражданской авиации, бывший линейный пилот Ульрих Унгер (Ulrich Unger). Однако на самом деле жалобы на самолет не прекращаются.

Последней в конце августа 2018 года высказалась российская авиакомпания "Якутия". Ее руководство заявило о том, что рассматривает возможность отказа от SSJ100 из-за "критической массы проблем". Большое число неисправных самолетов стало причиной того, что компания "фактически провалила лето", как сообщил директор "Якутии" по флоту Иван Винокуров изданию "Авиатранспортное сообщение".

Авиаперевозчику пришлось разобрать SSJ100 на запчасти

В отличие от жалобы "Якутии", практически незамеченными оказались в России сообщения двух зарубежных авиакомпаний, использующих SSJ100: Interjet и Brussels Airlines. Представительница Brussels Airlines (дочерняя компания Lufthansa) в июле 2018 года выразила желание как можно скорее прекратить эксплуатацию этих российских самолетов. Они попали к компании, так как Brussels Airlines передала часть рейсов в субподряд ирландской CityJet, а та как раз использует SSJ100.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании CityJet

Один из европейских перевозчиков, использующих Sukhoi Superjet 100. - компания CityJet

"В принципе, самолеты хорошие", цитирует представительницу компании Brussels Airlines агентство Belga, но длительные ожидания запчастей сильно сокращают возможности использования лайнеров. Проблемы с запчастями были и в Мексике, где у россиян есть крупный заказчик, компания Interjet.

По данным профильного издания FlightGlobal, мексиканцы из имеющихся у них 22 лайнеров четыре используют как источник запчастей. В СМИ заговорили о "каннибализации флотилии", но замглавы компании Superjet International, отвечающей за реализацию российских самолетов за пределами РФ, указал, что "временный разбор на запчасти - это еще не каннибализация". По данным профильного издания Aerotelegraph, россиянам пришлось заплатить почти 40 миллионов долларов компенсации Interjet за задержки с поставками запчастей.

"Якутия" жалуется на двигатель SSJ100

Основная проблема авиакомпании "Якутия", по ее собственным данным, заключается в частой неисправности двигателей SSJ100. Из пяти самолетов работали летом только три. В компании "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС") на запрос DW ответили, что проблемы послепродажного обслуживания "регулируются отдельным соглашением" с производителем двигателей, компанией Powerjet.

Салон самолета Sukhoi Superjet SSJ 100

Салон самолета Sukhoi Superjet SSJ 100

Конкретную ситуацию в Powerjet комментировать отказываются, но проблемы косвенно признают и заверяют, что в "Powerjet постоянно работают над усовершенствованием конструкции двигателя", а также наращивают "мощности ремонтных цехов во Франции и России, чтобы отвечать запросам эксплуатантов". Сам двигатель SaM146, утверждает производитель, вполне сопоставим по ключевому показателю (коэффициент технической готовности) со всемирно известными двигателями. 

Вереница детских болезней роста SSJ100

Но дело далеко не только в двигателях. Зимой 2018 года у Sukhoi Superjet находили неполадки с датчиками скорости. В начале февраля произошло семь случаев сбоев в работе индикаторов скорости из-за обледенения. В 2017 году сообщалось о дефектах в хвостовой части самолета.

В 2016 году из-за технических проблем от эксплуатации самолетов "Сухого" отказалась российская компания Red Wings. В 2013 году фиксировались неполадки в системе шасси и подкрылок, из-за этого на некоторое время приостанавливал полеты SSJ100 главный их заказчик - компания "Аэрофлот".

Сам самолет SSJ100 не виноват

На сегодня из всех самолетов, которые находятся в эксплуатации, только 65 процентов "Сухих" являются исправными, говорят в компании "ГСС". Несмотря на все выявленные технические неполадки, большинство экспертов сходятся при этом во мнении, что главная проблема - не в самом SSJ100. "Реально самолет хороший, я его давно знаю - с момента появления. Это еще не венец авиастроения, но это вполне современный самолет", - отметил в беседе с DW Ульрих Унгер. Ранее в интервью DW высокие оценки российскому самолету давали и другие немецкие эксперты.

Sukhoi Superjet ростовского перевозчик-дискаунтера Азимут

Ростовский авиадискаунтер "Азимут" использует только SSJ100

Главной слабостью SSJ100 остается низкий уровень послепродажного обслуживания, констатируют специалисты. "Авиакомпания покупает же не самолет - сам по себе он не нужен никому. Нужен авиатранспортный комплекс - самолет надо ремонтировать, обучение организовать - не только летчиков, но и технического персонала, софт, стенды для проверки оборудования, и так далее", - объясняет Унгер.

Длительное ожидание запчастей, связанные с этим простои - все эти проблемы известны давно и ни для кого секрета не представляют: неслучайно компания "ГСС" назвала "повышение уровня послепродажного обслуживания одним из приоритетных направлений своей деятельности".

ОАК увеличить объемы выпуска SSJ100 не планируется

Руководство "ГСС" надеялось куда быстрее преодолеть болезни роста. Еще в 2013 году компания ставила перед собой задачу выйти к 2016 году на выпуск 60 самолетов ежегодно. В этом случае производить SSJ100 было бы рентабельно, как заявляло руководство компании.

Контекст

Россия и Китай конкурируют за 3-е место после Airbus и Boeing на мировом рынке среднемагистральных самолетов. В Германии на это соперничество смотрят спокойно и положительно. (05.05.2017)

В новой версии SSJ 100 будет уменьшено число посадочных мест и до минимума сокращено количество импортных комплектующих, пишет "Коммерсант". (26.03.2018)

У самолетов SSJ 100 в начале февраля произошло семь случаев сбоев в работе индикаторов скорости из-за обледенения. Такой же сбой, по версии МАК, мог привести к крушению Ан-148. (14.02.2018)

Письмо с распоряжением приостановить эксплуатацию четырех лайнеров Sukhoi Superjet-100 поступило в "Аэрофлот" из Росавиации. По словам компании-производителя, причиной стали неполадки в системе шасси и подкрылок. (12.02.2013)

Падение российского авиалайнера SuperJet-100 во время демонстрационного полета в Индонезии стало двойной катастрофой, считают немецкие эксперты. Тем не менее, по их мнению, перспективы у этого самолета сохраняются. (10.05.2012)

Но на целевые показатели "ГСС" не вышел: рекорд был поставлен в 2014 году, когда с конвейера сошли 37 машин. В 2018 году компания собирается произвести всего 25 самолетов SSJ100. Проект остается убыточным: так, согласно отчету "ГСС" за первое полугодие 2018 года, компания потеряла свыше 800 миллионов рублей.  

Из интервью Юрия Слюсаря, президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входят и "Гражданские самолеты Сухого"), которые тот дал в середине августа 2018 года, стало понятно, что увеличивать объем выпуска в ближайшие годы и не планируется. Говоря о целях к 2025 году, Слюсарь сказал о стремлении выпускать 70 машин класса МС-21 (проект нового среднемагистрального лайнера, производство еще не начато) и всего 30 Sukhoi Superjet 100.

Разработка SSJ100 включена в Федеральную целевую программу "Развитие гражданской авиации России на 2013-2025 годы", и государство демонстрирует готовность поддерживать авиастроителя деньгами и дальше, например, финансировать создание укороченной версии самолета

Тем не менее при взгляде на инвестиционный план ОАК бросается в глаза тот факт, что гражданская авиация в ближайшие три года получит лишь четверть объема всех инвестиций - остальное должно уйти на военную и спецавиацию. Конкретно на развитие Sukhoi Superjet в проекте ОАК отводится лишь 3,3 процента из 403 миллиардов рублей, которые собирается потратить корпорация в ближайшие три года. 3,3 процента - возможно, эта цифра лучше всего описывает, настолько ОАК важна судьба SSJ100.

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    Автор: Ксения Сафронова


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