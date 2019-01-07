 Самолет министра ФРГ сломался во время его турне по Африке | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2019

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Германия

Самолет министра ФРГ сломался во время его турне по Африке

Это уже второй за последнее время серьезный сбой в работе германских правительственных бортов. Меркель ранее из-за поломки лайнера пропустила открытие саммита "двадцатки".

Герд Мюллер в международном аэропорту Лилонгве

Герд Мюллер в международном аэропорту Лилонгве

Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller) должен внести коррективы в программу своего зарубежного турне по странам южной Африки в связи с поломкой правительственного лайнера. Как сообщили в германском ведомстве в понедельник, 7 января, у сверхдальнемагистрального Global 5000 возникли неполадки с правым двигателем.

Это уже второй за последнее время серьезный сбой в работе германских правительственных бортов - в ноябре 2018 года из-за технических проблем с  электронными системами Airbus A340-300 канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angele Merkel) пришлось пропустить открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

Лететь регулярным рейсом

Лайнер Герда Мюллера неполадки настигли в Республике Малави, откуда министр еще в понедельник должен был вылететь в Замбию. В этом южноафриканском государстве у него были запланированы посещение месторождения по добыче меди, а также небольшой солнечной электростанции. Теперь продолжить путешествие министру, по всей видимости, предстоит регулярным рейсом.

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В настоящее время специалисты проверяют, возможно ли оперативно устранить неполадку. В противном случае придется дожидаться прибытия ремонтной бригады из международного аэропорта Кельн/Бонн (земля Северный Рейн - Вестфалия), заявили представители ВВС Германии, которые отвечают за обслуживание борта. По их словам, при этом сценарии на доставку необходимых запчастей и их замену могут уйти два дня.

Лайнер - относительно новый

В отличие от самолета Меркель - "Конрад Аденауэр", состоявшего на службе правительства около 20 лет, Global 5000 Мюллера - относительно новый, ему порядка семи лет. Какие изменения претерпит программа министерского турне - пока неизвестно. "Мы ищем выход из ситуации", - пояснила представительница правительства ФРГ.

Южноафриканское турне

Герд Мюллер - первый за 18 лет федеральный министр Германии, который посетил Малави для переговоров с местными властями. Он пообещал дополнительно выделить на поддержку Лилонгве восемь млн евро. До конца года на эти цели запланированы 50 млн евро. В то же время в ходе визита глава германского ведомства сделал акцент на необходимость борьбы с коррупцией и укреплении институтов правового государства.

В рамках южноафриканского турне у Герда Мюллера также запланировано посещение Замбии и Намибии.

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