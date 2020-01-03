Самозанятые в России: меньше налогов, больше свободы

1 января исполнился год, как в четырех регионах России начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Самозанятые освобождены от обязанности вести сложную бухгалтерию и платят весьма скромные налоги. Правительство решило, что эксперимент был удачным, и решило с 2020 года ввести такой режим еще в 19 регионах. Что говорят о своем новом статусе сами самозанятые?

Кто такие самозанятые?

С 2019 года встать на учет в качестве самозанятых имели возможность жители Москвы, Московской и Калужской областей, а также республики Татарстан. Через приложение "Мой налог" зарегистрироваться как плательщики налога на профессиональную деятельность (НПД) могли те из них, кто занимается таким делом, в котором у них нет ни работодателя, ни наемных сотрудников, а годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Самозанятым не нужно вести отчетность и заполнять декларации. Налог на профессиональную деятельность для них едва ли не самый низкий в России: 4% при выполнении заказов частных лиц и 6% при работе с компаниями. Делать отчисления в пенсионный фонд с этих доходов необязательно.

Федеральная налоговая служба (ФНС) посчитала, что на 31 октября 2019 года самозанятыми были 260 тысяч человек. Больше всего их в Москве (151,7 тысяч человек), меньше всего - в Калужской области (5,9 тысяч человек). Чаще других плательщиками НПД становились водители такси, арендодатели квартир, консультанты и репетиторы.

Минфин рассчитывает, что к 2024 году число самозанятых в России достигнет 2,4 млн человек. С 1 января возможность зарегистрироваться в приложении "Мой налог" появилась у жителей еще 19 регионов: в том числе Санкт-Петербурга, Башкортостана, Свердловской и Ленинградской областей. Из пояснительной записки к принятому законопроекту следует, что с 1 июля этого года закон может начать действовать повсеместно.

Самозанятый зарабатывает вдвое больше

Виктору (попросил не указывать его фамилию) из Казани 30 лет. Занимается металлообработкой. Год работал на профильном производстве по трудовой книжке. Потом на два месяца ушел в другую сферу, но затем снова вернулся к металлообработке на то же производство. Правда, предложил шефу свои условия: будет выполнять заказы компании как самозанятый.

Режиссер Елена Ненашева: "Самозанятость - удобная альтернатива".

"Пять месяцев назад я за несколько минут зарегистрировался в приложении "Мой налог", все было очень просто, - рассказал он DW. - Основным преимуществом моего статуса я считаю денежное вознаграждение". В то время как средняя зарплата в Татарстане 30-35 тысяч рублей, Виктор, по его словам, стал зарабатывать около 60 тысяч. И дело не только в низком налоге.

Виктор, в частности, отказался от взносов в пенсионный фонд. "Я не надеюсь дожить до пенсии, мне эти отчисления не нужны", - пояснил казанец. Но главная причина резкого роста доходов - личная заинтересованность. "Я прихожу в цех и за полдня выполняю работу, которую мои коллеги на ставке делают за день, - говорит Виктор. - Например, мне дают задание сделать металлический стол за два дня, но я обычно справляюсь быстрее и могу приняться за другое задание или пойти домой. Мои коллеги не станут торопиться, потому что им это невыгодно".

Отчетность осталась в прошлом

Фотограф Александр Веприков: "Возможность стать самозанятым избавила меня от ведения отчетности".

Александр Веприков, фотограф из Набережных Челнов (Татарстан) рассказывает, что почти три года был индивидуальным предпринимателем (ИП). Ему это было, как он говорит, "не совсем выгодно", но компании-заказчики не хотели работать с физлицом. "Возможность стать самозанятым избавила меня от ведения отчетности. Только за поддержку, в том числе юридическую, я отдавал около семи тысяч рублей в год", - вспоминает Веприков.

Театральный режиссер и независимый продюсер из Москвы Елена Ненашева тоже была индивидуальным предпринимателем, но называет этот опыт неудачным. Из-за ошибки в системе ей постоянно приходилось бегать в налоговую и к тому же платить немаленький для нее налог, даже если она не ведет деятельность. "Самозанятость - удобная альтернатива, при которой я плачу налог только с совершенных операций, - отмечает Ненашева. - Это важно для режиссеров, так как наша работа сезонная, а доход не всегда стабильный".

"Самозанятый - это по-старому шабашник"

За год эксперимента ФНС явно поработала над приложением "Мой налог", в котором самозанятые проходят регистрацию. Если в начале 2019-го пользователи App Store и Google Play оценивали его на "троечку", то к концу декабря приложение имело оценку выше "четырех" (из пяти). Некоторые недостатки, правда, остаются.

Работник по металлу из Казани Виктор жалуется, что после оформления самозанятым он не может взять даже небольшой кредит. "Мне нужна была карта с лимитом 30 тысяч рублей - на всякий случай перед праздниками, - объясняет Виктор. - Но мне отказали. Видимо потому, что у нас нет фиксированной зарплаты. Ведь самозанятый - это по-старому шабашник".

Александр Веприков столкнулся с другой проблемой. Система электронных справочников "2ГИС" убрала его имя со своих карт. "Мне позвонили из компании уточнить данные, а я рассказал, что уже закрыл ИП, - рассказывает фотограф. - Мне ответили, что "2ГИС" работает только с ИП и юрлицами, поэтому меня удалили". Одновременно с этим, как ни странно, говорит Веприков, власти Татарстана разыгрывают для самозанятых возможность разместить в "2ГИС" свою рекламу. Парадокс.

"Для меня единственный недостаток - ограниченное действие программы, - поделилась Елена Ненашева. - Недавно я ставила спектакль в городе, не относящемся к сфере эксперимента. Театр был вынужден заплатить мне как физлицу со всеми причитающимися налогами и страховыми взносами". Вероятно, в 2020 году эта проблема решится - благодаря распространению специального налогового режима для самозанятых и на другие российские регионы.

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