 Саммит G7 начался на фоне разногласий между США и Евросоюзом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2019

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Мир

Саммит G7 начался на фоне разногласий между США и Евросоюзом

Перед началом саммита G7 в Биаррице глава Еврокомиссии Дональд Туск заявил, что "ЕС ответит", если США введут повышенные пошлины на французские вина.

Президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Саммит "большой семерки" , начался в субботу, 24 августа во французском городе Биаррице с совместного ужина лидеров стран-членов G7.

Работа саммита проходит на фоне разногласий между президентом США Дональдом Трампом и представителями Евросоюза. Так, незадолго до своего отъезда во Францию Трамп заявил, что США обложат повышенными пошлинам французские вина и примут другие ответные меры, в случае если президент Франции Эмманюэль Макрон не откажется от ввода налога для глобальных интернет-концернов, который затронет, в первую очередь, американские компании Google, Apple и Amazon.

Реагируя на это, председатель Еврокомиссии Дональд Туск заявил незадолго до открытия встречи в Биаррице, что "Евросоюз ответит, если США введут таможенные пошлины против Франции".

Контекст

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Основные темы саммита "большой семерки"

В свою очередь хозяин саммита Макрон постарался снизить напряжение, заявив в эфире французского телевидения, что конфликты в торговле "вредны для всех". Перед началом саммита французский лидер провел двухчасовую беседу с Трампом, которая, по словам лиц из близкого окружения французского президента, прошла "очень продуктивно".

Ожидается, что важными темами на саммите лидеров семи ведущих индустриальных стран станут также торговая война между США и Китаем и не утихающие лесные пожары в Бразилии, которые, по словам Туска, "уничтожают зеленые легкие нашей планеты". По словам главы Еврокомиссии, в случае если правительство Бразилии и дальше будет отвергать международную помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии, под угрозой может оказаться подписание соглашения о зоне свободной торговли между группой общего рынка латиноамериканских государств Меркосур и Евросоюзом. Подготовка данного соглашения завершилась в конце июня 2019 года.

Беспорядки на саммите G7 в Биаррице

Не обошлось без конфликтов и на акциях антиглобалистов, начавшихся в первый день саммита G7 вблизи Биаррицы. Так, после завершения мирного заявленного марша активистов по маршруту из французского города Андай через границу с Испанией в город Ирун, начались беспорядки в городе Байонна.

Здесь сотни активистов собрались на несанкционированную демонстрацию против политики глобализма. Некоторые из них начали бросать камни в представителей полиции, после чего те применили в отношении демонстрантов слезоточивый газ.

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    Автор: Томас Кольман


 

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны.  

Ссылки в интернете

Статья DW о соглашении о зоне свободной торговли между ЕС и группой Меркосур

Статья DW о соглашении о зоне свободной торговли между ЕС и группой Меркосур  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидеры G7 пригрозили России новыми санкциями - DW Новости  

Страны G7 призвали Москву выбрать сторону в Сирии – DW Новости  

"Надувной" Трамп и протесты: как проходит визит президента США в Лондон  

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