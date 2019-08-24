Саммит G7 начался на фоне разногласий между США и Евросоюзом

Саммит "большой семерки" , начался в субботу, 24 августа во французском городе Биаррице с совместного ужина лидеров стран-членов G7.
Работа саммита проходит на фоне разногласий между президентом США Дональдом Трампом и представителями Евросоюза. Так, незадолго до своего отъезда во Францию Трамп заявил, что США обложат повышенными пошлинам французские вина и примут другие ответные меры, в случае если президент Франции Эмманюэль Макрон не откажется от ввода налога для глобальных интернет-концернов, который затронет, в первую очередь, американские компании Google, Apple и Amazon.
Реагируя на это, председатель Еврокомиссии Дональд Туск заявил незадолго до открытия встречи в Биаррице, что "Евросоюз ответит, если США введут таможенные пошлины против Франции".
Основные темы саммита "большой семерки"
В свою очередь хозяин саммита Макрон постарался снизить напряжение, заявив в эфире французского телевидения, что конфликты в торговле "вредны для всех". Перед началом саммита французский лидер провел двухчасовую беседу с Трампом, которая, по словам лиц из близкого окружения французского президента, прошла "очень продуктивно".
Ожидается, что важными темами на саммите лидеров семи ведущих индустриальных стран станут также торговая война между США и Китаем и не утихающие лесные пожары в Бразилии, которые, по словам Туска, "уничтожают зеленые легкие нашей планеты". По словам главы Еврокомиссии, в случае если правительство Бразилии и дальше будет отвергать международную помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии, под угрозой может оказаться подписание соглашения о зоне свободной торговли между группой общего рынка латиноамериканских государств Меркосур и Евросоюзом. Подготовка данного соглашения завершилась в конце июня 2019 года.
Беспорядки на саммите G7 в Биаррице
Не обошлось без конфликтов и на акциях антиглобалистов, начавшихся в первый день саммита G7 вблизи Биаррицы. Так, после завершения мирного заявленного марша активистов по маршруту из французского города Андай через границу с Испанией в город Ирун, начались беспорядки в городе Байонна.
Здесь сотни активистов собрались на несанкционированную демонстрацию против политики глобализма. Некоторые из них начали бросать камни в представителей полиции, после чего те применили в отношении демонстрантов слезоточивый газ.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Америка прежде всего? Теперь на деле
Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия
8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Торговый конфликт доходит до Германии
С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Twitter-угрозы - главное оружие Трампа
Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Угроза для немецких автоконцернов
Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Новая сделка с Канадой и Мексикой
Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Мексика под прицелом торговой политики США
В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Канада тоже чувствует давление со стороны США
Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Ответный удар Пекина
Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.
-
Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации
Американские внедорожники в поле зрения Пекина
Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.
Автор: Томас Кольман