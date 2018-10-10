Саммит франкофонии в Ереване: Макрон, два выходных и миллионные расходы

В Армении начался Международный саммит франкофонии, на который прибыли около трех десятков глав государств и правительств. О том, как проходит форум и что он дает стране-хозяйке - у DW.
Открывшийся в четверг, 11 октября, двухдневный саммит франкофонии (Международной организации сотрудничества франкоязычных стран, МОФ) собрал в Ереване более сотни делегаций из 84 стран мира. Это почти 4000 человек, включая около трех десятков руководителей государств и правительств, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. О том, как проходит форум и насколько важен для страны-хозяйки, переживающей политический кризис, - у DW.
Макрон призвал "создать атмосферу отрезвления"
Саммит франкофонии открылся аплодисментами в память недавно скончавшегося Шарля Азнавура, а незадолго до этого лидеры Армении и Франции погасили посвященную великому шансонье марку. Армянский премьер-министр Никол Пашинян, открывший форум, удивил гостей, да и сограждан своим французским. Затем выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, высоко оценивший уровень организации саммита.
"Мы живет в разных климатических условиях, верим в разных богов, по-разному поем. Между нами были и раны, которые только сейчас начинают затягиваться. Мы очень разные, но в то же время сплоченные, и нас объединяет язык, который принадлежит всем", - сказал Макрон.
Отметив, что саммит проходит в очень важный момент, он подчеркнул, что в мире происходят колоссальные изменения: "Ложь, пропаганда ненависти, а все правила, вокруг которых мы объединялись в последние десятилетия, больше не действуют. Человеческое достоинство, равенство мужчин и женщин - все подвергается сомнению на всех континентах". Французский президент призвал все страны создавать, как он выразился, атмосферу отрезвления: "Нет среди нас кого-то, кто мог бы диктовать правила и принципы демократии. Я и себя имею в виду, потому что Франция нередко это делала".
Крупнейшее мероприятие за годы независимости Армении
Семнадцатый по счету саммит франкофонии проходит под девизом "Жить вместе" и ощущается во всем Ереване. По уровню представительства и размаху это мероприятие, отмечают наблюдатели, является крупнейшим за годы независимости Армении. В столице страны уже прошли заседание постоянного совета МОФ, встреча глав МИД стран-участниц, бизнес-форум, конгресс журналистов-франкофонов, действует городок франкофонии с павильонами государств-участниц.
Два дня работы саммита правительство Армении объявило нерабочими. Перекрыт весь центр столицы, однако ереванцы не жалуются - здесь всегда рады гостям. 11 октября на площади Республики состоится гала-концерт с участием мировых звезд. По итогам саммита будут приняты несколько документов (главный из них - декларация "Жить вместе"), а также шесть резолюций, одна из которых касается урегулирования конфликтов.
Разумеется, Армения - не самая богатая страна, а для проведения такого масштабного форума необходимы серьезные ресурсы. Более 60 местных организаций были привлечены к подготовительным работам, на помощь организаторам пришли свыше полутора тысяч волонтеров-студентов. При этом власти Армении не называют конкретную сумму, потраченную на подготовку и проведение саммита, заверяя, что запланированные на эти цели средства бюджета (1 млрд драмов, это около 2 млн евро в эквиваленте) не превышены ни на цент. Более того, после перерасчетов удалось даже немного сэкономить. Часть денег, по словам организаторов, предоставили спонсоры и секретариат МОФ.
Саммит франкофонии стабилизирует политическую ситуацию в Армении
По мнению политолога-франкофона Степана Сафаряна, саммит франкофонии - "большое событие для такой маленькой страны, как Армения". В интервью DW Сафарян указал, что активная вовлеченность небольших государств в деятельность международных организациях является важнейшей составляющей их внешней политики и системы безопасности. Хотя проведение столь масштабного форума связано с большими финансовыми расходами для небогатой Армении, его стратегическая и политическая важность для страны несомненна, уверен политолог.
По словам Сафаряна, присутствие Еревана в МОФ позволяет усилить сотрудничество со многими странами с разных континентов и дополнить его новыми измерениями, которые вносит франкофония как явление: Политолог не считает, что внутриполитическая ситуация в стране, а Армения сейчас переживает политический кризис из-за противостояния премьера и парламента, способна помешать проведению саммита. Напротив, по его оценке, саммит может стабилизировать ситуацию, "так как легитимизирует внешнюю политику нового правительства".
Саммит не для франкофонов?
Преподаватель французского языка и переводчик Левон Даян считает, что в дни работы форума в Ереване многие армянские франкофоны (преподаватели, переводчики и те, кто получил образование во Франции) задаются риторическим вопросом о закономерности проведения такого престижного мероприятия именно в Армении.
"На мой взгляд, приезд представителей свыше 80 стран, тем более президентов ряда западных стран, - очень значительное событие для нашей страны", - заявил Даян DW. И пояснил, что, говоря о закономерности, имеется в виду тот факт, что число свободно владеющим французским языком из года в год в Армении падает.
Левон Даян напомнил, как после репатриации французских армян и франкоговорящих, прибывших после Второй мировой войны из стран Ближнего Востока, на улицах Еревана можно было частенько слышать французскую речь. Сегодня даже при наличии в Ереване Французского университета и французской школы (все предметы в ней преподаются на этом языке. - Ред.) число франкоговорящих, по его данным, увы, не увеличивается, посетовал франкофон с 55-летним стажем.
Между тем, по информации министерства образования и науки, число изучающих французский (его преподают в 300 средних школах) в Армении постоянно растет, и сейчас оно приближается к 200 тысячам.
Коснувшись саммита франкофонии, Даян признал, что все организовано на весьма высоком уровне, но, наблюдая за мероприятиями, у него складывается впечатление, что "нарушены права тех франкофонов, кому есть что сказать, пообщаться с другими носителями языка, обменяться цивилизационными ценностями и, в конце концов, представлять Армению как франкоговорящую страну". Тем не менее у всех нас большие ожидания от форума, он несет новые перспективы, заключил Левон Даян.
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